自由開講》習近平執政十年的大爛尾政策

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曼琳

眾所矚目的中共二十大已於本週16日召開，外界預料習近平將獲得第三個任期，成為自毛澤東後最有權勢的中國統治者，對此，美國自由亞洲電臺針對過去習近平統治的十年期間做出系列專題報導，報導中統計了中國網友票選過去十年中的爛尾工程排行榜，前三名分別是「十萬億芯片工程」、「一帶一路」和「雄安新區」。

眾所矚目的中共二十大已於本週16日召開，外界預料習近平將獲得第三個任期，成為自毛澤東後最有權勢的中國統治者。（法新社）

至於其他入榜的爛尾政策還包含北京證交所、亞投行、中國製造2025、千人計畫、房地產、扶貧工程、節能減碳、21個自貿區、阻擊裴洛西訪臺、一國兩制級香港變臭港等，而對於榜上第一的「十萬億芯片工程」，是在中共國務院自2014年發布《國家集成電路產業發展推進綱要》後，由中共國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信及華芯投資等多家公司作為發起人，共同簽署了《國家集成電路產業投資基金股份有限公司發起人協議》和《國家集成電路產業投資基金股份有限公司章程》，進而浩浩蕩蕩地成立了「中國國家集成電路產業投資基金」（簡稱國家大基金），且其首期和第二期基金募集的總資金就已約有3,300億元人民幣，自此方使中共進入「芯片大躍進」時代，光是2020年1月至10月期間，新成立的半導體企業就有至少5.8萬家，等同於每天新增200家，芯片廠成長速度猶如1958年的土法煉鋼一般，可這些新增企業中大多數卻都無任何芯片經驗和技術，換句話說，就是來騙取經費、蹭熱度的，長期以往「芯片大躍進」的結果就是巨額損失和普遍爛尾，甚至還有多家企業自始都未生產出任何「一片晶圓」。

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尤其自2020年華為被美國「斷供」後，中共當局又計畫投入更多經費研製芯片，可現代化芯片產業鏈的發展不是光只有盲目投資和高薪挖角就能實現，且中共半導體產業體制如同中共整體政治體系的縮影，多半是黨凌駕於政治又凌駕於專業，進而導致多數重要專業人才的流失，加上中共運用中央經費對內「大撒幣」的方式，對於企業而言無疑是「天上掉下來的餡餅」，企業抱著「先接再說」的心態入場，這樣的政策最後怎麼可能不爛尾？再回溯上述其他被大陸網民票選出的爛尾工程，在中共這種垂直官僚體系下所推動的各項經濟政策，很難不是以大規模爛尾做為結局的，每一項所謂的「大戰略」工程與政策，都只是加快了中國經濟走向衰退的步調，這也就是為何如今在習近平執政10年近尾聲的當下，中共整體經濟會衰敗至此的原因。

（研究生）

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