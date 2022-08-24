自由開講》中共「噩夢式」限電 猶如鬼門開

胡尼克

受全球極端氣候影響，中國許多城市連日酷熱高溫，長江流域陷入乾旱之苦，多處水路進水量驟減，使得水電大省的四川，限電效應更是持續擴大，而緊臨四川的重慶則是自14日起開始限電11天，直接衝擊當地筆電與半導體業的臺商聚落，另外，沿江南下的長三角江蘇昆山及浙江一帶，更傳出8月起已實施限電，並針對企業生產部分實施「供五休二」甚至「供四休三」的政策。

然而這次高溫襲捲中國大陸，導致長江流域水位下降無法正常供電，而整條長江有60%都靠工業發展，這次成都、重慶、湖南企業都受到限電而停產，此現象更代表長江河流域從上游、中游到下游的三角洲都受到影響，導致限電的問題已經嚴重影響到整個民生用電，許多民眾在醫院竟然還要拿出手機開燈，而賣場也將冷氣、電梯全關，甚至出現民眾因天氣過熱竟然跑去地鐵吹冷氣等怪異現象發生，所以限電問題如果持續延長，對整個工業發展絕對會帶來很大影響，不論是筆電或是半導體產業等等。

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中共在上半年經濟增長表現不佳後，即放話將在下半年將急起直追，但卻未料到日前公布的7月份消費、投資、工業、房地產等經濟數據全面下滑，從封城、爛尾樓到現在的限電令等等事件，不難發現中共在即將到來的二十大之前，可是費盡心力在維穩國內異己之聲，只要一個不小心就可能就影響到習近平的連任美夢，而在上半年談得最多的是疫情防控、房債危機、通膨等問題，壓根也沒想到酷熱氣候造成的限電危機，不只影響到企業經營，連帶著民生問題接踵而來，中共突如其來大規模限電令，彷彿昭告天下這才是真正七月半鬼門開，根本是要把人民拖入水深火熱地獄中。

（研究生）

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