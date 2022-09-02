自由開講》中共「空氣式語言」洗白官方文「麥來亂」喔

李允

自柬埔寨跨境詐騙案曝光後，以高報酬赴海外打工的求職廣告，令人多一層警惕之心，深怕赴海外掏金不成，淪為「豬仔」的恐怖案例。觀察整起事件始末及被害人的自身經歷的闡述，這場高薪詐騙案的背後竟是這些中資把持，以中共「一帶一路」倡議做為掩護，讓這些「大老闆」得以在西港暢行無阻，令人不禁反問，事到如今，還能借「中國人不騙中國人」，再以「協助在柬受困臺人」的宣傳口號，進行政治洗白嗎？

柬埔寨西港曾是觀光避世沙灘小鎮，但在中資進駐後完全走樣，據《日經亞洲》報導，在當地基本民生建設近九成皆為中資把持，同時也促使博弈業順勢拔地而起，大量的賭金流入，除發展線上、線下賭場，更以《沒有夢想，何必西港》一詞為號召，讓賭金大量流入西港特區，但在這種虛假繁榮的背後，真的可以說是，成也中國、敗也中國，其原因有二，就是暴力犯罪徒增與貧富差距的懸殊，在這種極度不平衡的發展情況下，使得各種暴力為手段的綁架、槍擊、販毒、賣淫、人口販賣以及幫派鬥爭等惡性犯罪事件日益猖獗，讓這座經濟樞紐變成「詐騙大本營」。

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柬埔寨西港曾是觀光避世沙灘小鎮，但在中資進駐後完全走樣，據《日經亞洲》報導，在當地基本民生建設近九成皆為中資把持，同時也促使博弈業順勢拔地而起，大量的賭金流入，除發展線上、線下賭場，更以《沒有夢想，何必西港》一詞為號召，讓賭金大量流入西港特區，但在這種虛假繁榮的背後，真的可以說是，成也中國、敗也中國。（彭博）

毫無疑問的是凡因聚賭而興盛的地方，看似表面風光，實際卻遊走在法律邊界之上，不僅沒有為當地帶來該有的發展，反將當地冠上汙名。如果能靠著「空氣式語言」就能洗白自己，那還不如閉嘴不說。

（前駐港電視臺記者）

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