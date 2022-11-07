博硯「說」法》再來一次仍依法執行？！侯友宜市長請務必去看《流麻溝十五號》反省自己過往言行

如果像侯友宜這樣在威權時期認真執行威權政府交辦的公務，卻在國家民主化後透過地方選舉成為直轄市首長、甚至積極準備挑戰總統大位的官員都沒有無法認真面對轉型正義，民眾又怎麼真正了解轉型正義的重要性？

胡博硯／東吳大學法律學系教授

近期熱映的電影《流麻溝十五號》由姚文智先生出品，周美玲導演執導，係改編自作家曹欽榮先生的口述歷史著作，內容描述1950年代冷戰時期被肅殺氣氛所籠罩的台灣，由於蔣氏父子獨裁專制政府對美方的忌憚，面對異議份子不敢像二二八時代那樣濫殺，便設立樣板監獄，假安置為名施凌遲之實，對待所謂的「思想犯」，監獄選址於與台一海之隔的綠島，血淚斑斑的故事在此於焉展開。

電影透過刻畫三位不同年齡與身份的女性：學生、舞者與年輕母親，只因為讀書、唱歌，甚至是追求正義的熱血…，在被「被消失」後帶至火燒島服刑，名字被抹去，改以編號代稱，就連戶籍謄本上的資料也一併刪除，僅以「流麻溝十五號」六字代替。電影上映後各方好評不斷，票房也屢創佳績。一個題材如此沉重的作品，能得到台灣民眾的正視，對關心轉型正義多年的我來說，是多麼令人興奮的事。

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電影《流麻溝十五號》由姚文智先生出品，周美玲導演執導，改編自作家曹欽榮先生的口述歷史著作。（圖：牽猴子提供）

轉型正義的概念在國內向來被忽視，長期以來很多國人都認為這是政府的事，民眾不重視，主管相關業務的部分政府官員也沒有正確了解轉型正義對國家的重要性。而轉型正義是國家擺脫過去，走向民主法治國家的重要一步。

透過《促轉條例》的討論過程，台灣已凝聚出四個轉型正義的目標：一、開放政治檔案；二、清除威權象徵、保存不義遺址；三、平復司法不法、還原歷史真相；四、處理不當黨產。經過多年實踐，這四個目標的達成程度並不一致，最成功的大概是平復司法不法，這個部分有賴後來促轉會的努力；在不當黨產處理上，雖有成果卻也遇到極大阻力；在政治檔案的整理，讓我們更了解當年到底發生什麼事情，儘管也讓威權時期曾經擔任線民的黃國書立委決定退出政壇。在清除威權象徵上，由於各方意見分歧，並沒有重大進展。

遺憾的是，重要且關鍵的轉型正義課題－在德國或部分東歐國家都有處理的「除垢」。對於當初應該負責的官員究責的工作，台灣一直沒有進行，甚至也一直都沒有討論。

事實上，政府從威權時期一直延續至今，在法治的轉型過程中，公務員必須瞭解到我們已經步入法治國，依法行政必須依循一個真正由人民選出來代議士所制定的法律，而非一個萬年不改選的國會，但過去威權時期的協力者，至今仍舊存在，有些在公務體系身居高位，有些甚至透選舉的包裝，意圖美化自身曾協助威權政體鎮壓人民的歷史。 例如，1989年威權戒嚴時期鄭南榕先生與國民黨政府對抗，最後在政府追捕下自焚，當年那追捕他的人是現任新北市長，同時是國民黨陣營中目前最有可能爭取2024總統大位的侯友宜先生。沒想到多年之後的今日，侯市長竟公開宣稱「再來一次仍依法執行」。

當年追捕鄭南榕的人是現任新北市長，同時是國民黨陣營中目前最有可能爭取2024總統大位的侯友宜，但侯市長日前竟公開宣稱「再來一次仍依法執行」。（本報資料照）

顯然，侯市長並沒有認知到自己過去在威權政府當中角色，也無法了解當時的命令在今時今日的民主法治化國家與在當年的威權政府統治下意義截然不同。不僅如此，侯市長過去在徐自強案中亦曾對徐說：「你如果不說實話就走著瞧」，更令人想起《流麻溝十五號》裡的場景，後來徐自強遭到刑求逼供，關了21年才獲得平反，但侯市長至今仍毫無虧欠之心。

如果像侯友宜這樣在威權時期認真執行威權政府交辦的公務，卻在國家民主化後透過地方選舉成為直轄市首長、甚至積極準備挑戰總統大位的官員都沒有無法認真面對轉型正義，民眾又怎麼真正了解轉型正義的重要性？

民主法治得來不易，必須要小心維護，如今台灣已是民主法治國家，也難脫威權遺緒，至今新北市警察都還會到對手陣營的記者會上進行維安，這正是我國公務員體制內轉型正義概念未能落實的緣故，相較之下，《流麻溝十五號》這部題材如此沉重的作品可以得到社會大眾這麼好的回應，在轉型正義任務尚未完成的此時，格外令人欣慰。

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