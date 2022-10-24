博硯「說」法》空檔選新北，成本市民擔？解析侯市長的2024大夢

仗著高民調支持，侯市長只在乎其2024的總統大夢，這是為何近期新北市在多項六都市政評比中幾乎都排名墊底的原因，也是侯市長根本無法跟新北市民報告2023年與2024年新北市政發展願景的理由，侯市長一心想著2024，早已無心於新北市政。忙於總統選舉布局的侯友宜將新北市政放空檔，這不僅對新北市民極度不公平，甚至未來若是出現需要罷免或補選市長的狀況時，將讓台灣社會承擔數億元的成本。

胡博硯／東吳大學法律系教授

一個多月前，侯友宜市長接受媒體專訪時被問到未來是否願意扛下2024年重擔，他以「勇於承擔」做為回應。雖然隔天面對媒體再次詢問時，侯市長改口強調「好好拚2022選舉」，做好自己的角色，面對市政勇於承擔責任、樂於接受挑戰，但外界已認定，侯市長的目標就是2024的總統選舉。

事實上，除侯市長本人的主觀意願，客觀條件看來，在現階段藍營中，侯的高人氣的確無人可擋。在10月4日所公布的一份新北市民調中，新北市民被問到「2024總統大選誰最適合代表國民黨參選？」時，侯友宜獲得50.2％的支持，輾壓朱立倫的14.2％與韓國瑜的8.8％。而另一份於10月18日所公布的民調，侯友宜則在六都中的五都拿下最高欣賞度。不僅如此，在定期進行的「10大政治領袖」民調中，侯市長已蟬聯多次看好度第一。由此可見，在韓國瑜旋風消逝後，侯友宜已取而代之，成藍營全國最強共主。

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在韓國瑜旋風消逝後，侯友宜已取而代之，成藍營全國最強共主。（本報資料照）

在這樣的主客觀條件下，侯友宜有意要參選總統不是新聞，侯市長決定不參選2024總統才會是新聞。若從選舉行程來看，侯市長這屆任期將在2022年12月25日結束，緊接著的總統大選將在2024年的1月中舉行，因此競選活動勢必將在明年初開始。這是為何先前各界非常關心侯友宜是否表態參選連任新北市長的主因，因為一旦侯友宜決定參選連任，接下來馬上會面臨所謂「落跑市長」的質疑。由於兩次大選時間過近，事實上侯友宜的確曾認真思考直攻2024總統大位，而不是再做一任新北市長後挑戰2028。一方面，若等2028年再來參選總統，侯已71歲，年齡變得相對不利；另一方面，屆時若面對藍營執政，侯出馬挑戰藍營連任總統的正當性不足，若面對綠營總統，台灣總統至今尚未有連任失敗的例子，也因此2024年將是侯友宜參選總統最好的時機。

由於侯友宜有著看似超越藍綠的高民意支持度，直攻2024有其合理性，坊間也多有傳聞，年初侯市長已另立辦公室開始預作準備。但為何侯友宜最終選擇參與2022年底的大選？事後來看，最主要應是受兩個事件影響。第一件事是恩恩案的發生，在恩恩案處理過程，因為處理的失當，導致侯友宜的聲望嚴重下挫。另一件事則是蔡英文總統最終說服民進黨政治明星林佳龍接下新北選戰這一役，在任何代理人都無法跟林佳龍對戰下，只好回防新北。也因此雖然侯市長最終決定再次參選新北市長，但真正的目標還是2024的總統大位。

只是如此一來，侯友宜就必須正面接受「落跑市長」的質疑。這是為何侯友宜面對各界的詢問，只能裝作重視現在，反覆地說著「好好做事」，卻從來不回應任何未來式問題的理由。而這也是為何所謂的「侯家軍」必須以消毒的方式說出「侯友宜已經在新北市做了12年，如果攻大位，也沒有落跑問題」的原因。

但侯市長的個人計算，似乎無法讓多數選民接受。根據10月18日公布的民調，有44%的選民能接受侯友宜既選市長，又不排除參選總統的態度，但若問到「如果侯友宜當選新北市長，明年再宣佈參選2024總統，您支不支持他這麼做？」卻變成53%的民眾不予支持。這其中的差異耐人尋味，亦即在新北市長選舉結果確定前，沒有人否認侯友宜有參選總統的權利；但若侯當選新北市長再去選總統，那就會出現類似韓國瑜2.0的狀況，就會有一當選就落跑的道德疑慮，而台灣多數的選民是不支持這樣的事情發生。

目前看來，仗著高民調支持，侯市長只在乎其2024的總統大夢，這是為何近期新北市在多項六都市政評比中幾乎都排名墊底的原因，也是侯市長根本無法跟新北市民報告2023年與2024年新北市政發展願景的理由，因為侯市長一心想著2024，早已無心於新北市政。忙於總統選舉布局的侯友宜將新北市政放空檔，這不僅對新北市民極度不公平，甚至未來若是出現需要罷免或補選市長的狀況時，將讓台灣社會承擔數億元的成本。

若侯市長只將新北市視為競逐總統大位過程中「可割可棄」的一部分，而所有新北市民和台灣社會卻得得承擔這個過程中市政被忽略、資源被浪費的代價的話，年底的這場選戰中，新北市民不如將市政託付給全心全意投入市政的市長，同時讓侯市長毫無牽掛、自由自在地去選總統，也才能讓亟需翻新的新北市政，急需翻身的新北市民，能夠有真正翻轉的機會。

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