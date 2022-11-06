自由開講》論大阪世博台灣應有的思維

邱志偉

2025年大阪世博會有關我國參與的進度，近日成了立法院攻防的焦點。這些年台日關係有許多實質提升，特別是「台灣有事等於日本有事」觀念深植人心，很遺憾卻經常成為藍營的政治提款機。這不只對台灣的國際關係毫無實質幫助，且藍營總是體諒中國對台灣的惡行，卻對真朋友的美日等國冷嘲熱諷，只會讓真正的盟友離我們而去，讓台灣安全陷入險境。

2025年大阪世博會有關我國參與的進度，近日成了立法院攻防的焦點。（照片來源：Expo 2025 Osaka Kansai官方推特）

台日目前本質上是沒有正式的外交關係，日本與台灣若牽涉國際組織的基本原則，還是不可能打破國際條約給予台灣特別優待。例如東京奧運會上，台灣依然必須遵循奧會規則名義參賽，但日本能做的就是在NHK轉播上直呼「台灣」為名，這是在日本國內所能做的，奧會也無權干涉。我們也希望大阪世博若我國仍堅持與會，應當盡可能朝此方向來做努力。

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其實世博會的歷史甚久，在1971年前由於中華民國仍是中國唯一代表，聯合國地位也未被剝奪，自然在世博會上，中華民國全稱都沒有任何困擾。早年在蔣氏政權年代，我國參與美國舉辦的世博會，還在場館打造一座宮廷式建築，與台灣本土意象毫無關聯。1970年最後一次用中華民國名義參加大阪世博會，在知名建築師貝聿銘領軍下，打造一座相當有現代感的場館，頗獲好評，這樣的名稱與會世博已成絕響。

台灣若要在世博上擁有正式身分，根本之道是要加入國際展覽局（Bureau International des Expositions），但根據1928年巴黎公約第35條之規定，加入資格必須是聯合國會員國、聯合國轄下組織成員國、國際法院正式承認的國家等，之後還必須經過三分之二成員國同意，才有可能變成正式的會員國。以中國目前是該局的正式成員，加上我國至今難以加入聯合國，要在世博有台灣正式之名受邀參加，恐怕路途還相當長遠。

國民黨口中的2010年上海世博，台灣也是以「台北世界貿易中心」的名義參加上海世博會，跟這次大阪世博台灣以企業界身分參加，名義上並無二致，這已經是國際上權衡後的妥協之道。

我認為若台灣參加大阪世博，應該追求的是絕不能亞於上海世博的低標，包含場館必須掛上「台灣館」的名稱，且場館不可置於中國或港澳館的附近，以避免有矮化不當聯想空間。

這次參加大阪世博，政府應當爭取在場外舉辦更有意義的經貿、科技、文化的雙邊峰會，這不只合乎世博的精神，也能見證台日關係的實質提升。尤其目前台積電已經要赴日設廠，這是日本政府高度重視的投資案，台灣政府更該以護國神山產業為主體，與日本進行更廣泛的合作交流。

台日關係在這幾年的實質進步，從國慶貴賓：日本「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部來台表演，我相信都可以見證台日關係的深厚情誼。台灣的安全需要更多國際盟友的合作支持，我們不需要對盟友的冷嘲熱諷，選擇面向世界，朋友就會多。眼中只有中國、單押中國，這只會堵塞台灣出路，對台灣百害而無益。

（立法委員）

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