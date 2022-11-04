自由開講》親愛的台灣

鄭麗伶

多年前，威斯康辛大學台灣布袋戲團在一個小學演出（英文）布袋戲後，一位觀眾上前跟我搭訕。這位美國高中歷史老師問說，台灣人跟中國人有仇嗎？她用的英文字眼是”animosity” （敵對）。我當時很驚訝，不解她是否接觸了孔子學院的政令宣導，因為演出和投影片介紹的，只是台灣的美、和美國一樣有多元文化和民主社會，以及布袋戲是台灣家喻戶曉的傳統文化。從頭到尾不提中國；反正隔著台灣海峽一邊一國互不隸屬，就是這麼簡單的事實。我回覆她，台灣人和中國人沒有仇，兩國之間來往頻繁，許多台商在中國，每年也有眾多中國觀光客來台灣旅遊，來者都是客。但我個人非常厭惡中國共產黨的暴政，這是一個可以用坦克車碾壓自己人民的政權。您覺得呢？這就是我給那位老師的結語和反問。

坦白說，台灣人和中國人一樣是命運多舛。在民主化和總統直選之前，二戰後幾十年間，台灣人在中國國民黨的高壓黨國統治下，歷經過白色恐怖和思想的箝制，也有全世界最長的38年戒嚴紀錄。但因先民和前輩的努力和犧牲，今天台灣在全球民主體制中排名第八、亞洲第一。相反的，中國人民在「經濟改革開放」幾十年後，又回到習皇元年的極權獨裁。看著數萬名鄭州富士康員工們，拎著行李翻牆狼狽地逃離習帝的動態清零，徒步走幾百公里回鄉，如此卑微的求生本能的景象，就算鐵石心腸看了也會心酸。他們也都是人家父母的孩子啊。

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看著數萬名鄭州富士康員工們，拎著行李翻牆狼狽地逃離習帝的動態清零，徒步走幾百公里回鄉，如此卑微的求生本能的景象，就算鐵石心腸看了也會心酸。他們也都是人家父母的孩子啊。（報社合成／路透社、美聯社）

然而，比較起對中國共產黨的厭惡，我對中國國民黨尤其是居上位掌權的黨國權貴舊勢力是痛恨無比。中共的反人權是一路走來始終如一；但國民黨從以前道貌岸然的反共，且無省籍之分以匪諜之名整肅無數人民，到今日的媚共和投共。請不要說這是偏激的語言或貼標籤，當共機擾台已是常態化的今天，當全球都在抗共保台，最大在野黨卻暗地發賀電祝賀習皇二十大的召開？還被中國央視強力放送，並矮化國民黨為「台灣地區」政黨。而軟趴趴的朱主席竟表示這只是照慣例的祝賀罷了。試想，有土匪天天在家前面鬧事，動不動就說要抄你們家，結果家裡的小叔竟然在土匪生日時送上一個大壽桃？再者，當年口口聲聲喊要解救水深火熱中國同胞的國民黨，上一次聽到他們聲援被奴役的「大陸同胞」又是何年何月的事？

其實，自從我和老公在幾年前開始計劃於今年底舉家回台定居後，因中國對台灣的軍事威脅日益增強，不少美國好友會關心，回台會不會擔心中共發動戰爭呢？甚至，當老哥和一群在大學任職的同事談及此事，竟然有人立下評語說，這一定是綠營的，所以要回來跟台灣共生死。聽到這種評語是又好氣又好笑。這是哪門子的歪理？難道台灣真的只有綠營有保衛自己家園的勇氣嗎？

我和老公當然不是好戰人士，也沒有頭殼壞掉期待戰爭。但只要想到如果餘生只能投降苟活，作為台灣人連我們都會瞧不起自己。如果我們的上一代也都選擇仰人鼻息，沒種為民主和人權努力，誰敢保證今日的我們不會在一黨專政的黨國體制下苟活？至於美國朋友的關心，我們都會說阿共仔想染指台灣是他們的DNA，但台海若真有戰事，大概是三次世界大戰的開始，在哪裡都一樣了。何況台灣政府過去幾年來也不斷擴充軍備，要讓台灣變成刺蝟，讓對方不能輕易動手。朋友聽了也會表示美國一定會出兵助台，民主陣營一定要站在一起。

親愛的台灣，我們想說的是全世界都在看台灣。我們是舉足輕重的好國好民；不只有關鍵的戰略地理位置，是全球重要的經濟體，晶片科技有無可取代的地位。加上過去幾年非凡的防疫表現，” Taiwan Can Help ”，三年來先進國家和國際媒體都對台灣讚譽有加；這當然不是陳前部長一個人的功勞，而他也從未如此攬功，這是全體人民努力的結果。這樣傲人的成果，怎可為了一時的選舉睜眼說瞎話，而抹滅防疫團隊和台灣醫療人員的共同辛勞？尤其是最近聽到很多人用國產疫苗高端在做文章，真的是心會淌血。想到過去三年，我們在美國威州的選擇只有兩種mRNA疫苗。除了第一次接種沒事，之後的三次，每次接種就好像被聯結車撞到，至少痛苦兩三天，多麼希望當初也有蛋白質疫苗的選擇。雖然如此，我們沒有怨言，因為就算副作用可怕，但這些是救命的疫苗。反觀台灣卻有全球各大疫苗廠的選擇，許多友好國家也在關鍵時刻贈送疫苗。還是那句話，怎麼忍心為了一時的選舉而如此作賤台灣生科產業？何況疫苗又是每個國家的重要戰略物資。

親愛的台灣，全世界都在關注台灣人民的選擇，看我們決定是否站在自由陣營的一方還是要向中共靠攏？國際社會不管你是地方還是中央選舉，世界只知道「抗中保台」是全球秩序的共識。台灣每一個公民要承受自己選擇的後果，我們共同決定是否要捍衛台灣的價值觀和生活方式還是向一個惡鄰居求饒。套一句老公在威斯康辛大學Platteville校區的中國同事的話；這一位曾覺得台灣是中國不可分割國土的中美人教授，只因為幾年前女兒和台美人的男友到台灣進修而拜訪過台灣，回到美國後他就對老公說：我終於了解為什麼台灣人不想跟中國在一起了。真是一個和諧的地方，台灣真是一個好國家。

（作者為威斯康辛大學病毒博士、前研究員，北美州台灣人教授協會會長）

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