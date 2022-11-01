自由開講》流麻溝15號：屬於未來台灣人的電影

林艾德／皮格子樂團主唱兼專欄作家

週末看了《流麻溝15號》，晚上7點的場次坐了8分滿，電影結束後，沒有任何一位觀眾離開。黑暗的戲院，螢幕上只剩下工作人員跟贊助者名單在跑，曹雅雯的歌聲唱著：「閣較黑暗，嘛總有一點光，照入心內，永遠的所在。」

絕對是好看的電影，但老實說，我不太確定對不了解白色恐怖歷史的人來說有「多好看」。雖然電影主軸是基於「綠島再叛亂案」，但改編成電影後，每個劇中角色背後都有著太多受難者的影子，而每一幕戲背後的情感能延伸多遠，對我而言，或多或少與觀眾對這段歷史原本的了解程度有關。

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所以為了讓你的《流麻溝15號》變得更好看，我想用最短篇幅，講幾個我聯想到、但電影中沒有演出來的故事。

《流麻溝15號》電影劇照。（截圖自：臉書）

一、關於碉堡與蝴蝶

把政治犯關進豔陽下的碉堡禁閉是綠島常見的懲罰。蔡焜霖在公視紀錄片《白色王子》中提過，他的好友蔡炳紅因「綠島再叛亂案」被關入雕堡時，他甘冒危險，趁警衛不注意，帶著餅乾去給蔡炳紅，但蔡炳紅只是虛弱地說：「水…水…」原來被關進碉堡除了吃喝拉撒睡都在裡面，一天也只有一碗飯一碗水。

那就是兩人最後一次見面。

蔡炳紅被移送到軍法處後，曾在那裡他寫信給難友，說他「做了夢，夢中變成了一隻蝴蝶，自由自在的在長滿了透紅的杜鵑花的山野裡飛翔。」隨後他遭到槍決，年僅26歲。

60年後，蔡炳紅的妹妹蔡淑端寫了一篇文章紀念哥哥，裡頭寫道：「每當我端一杯熱熱的咖啡，坐在後院觀賞菜園時，常有一隻小蝴蝶，會突然出現在菜園裡，自由自在地飛過來飛過去。每次看到牠時，我心中就想著：這隻蝴蝶，是我的哥哥嗎？」

紀錄觀點【白色王子】片段。（截圖自：公共電視-紀錄觀點 Youtube 頻道）

二、關於嚴為複審

綠島再叛亂案原本判1人死刑，在蔣介石要求「嚴為複審」後，多殺了13個人。沒有新事證，沒有另引法條，13條人命就這樣沒了。

這種事情對蔣介石來說不是個案，他常常在原本的判決上批示「發還復審」、「嚴為復審」甚至「應即槍決可也」，還曾在兩次發回覆議後，仍對加重的刑度不滿，直接叫法官報上名來，批示「為何不判死？應限於十日內復審，具報本件所判之審判官為何人？」

根據促轉會統計，蔣介石介入了45%的政治案件判決，經過蔣介石核覆的，最終判決有28%是死刑，而沒有經過蔣介石之手，只有4%死刑。

圖為台大歷史系教授周婉窈以史料呈現蔣介石在白色恐怖下，留下「應即槍決可也 中正」，將15年刑期改為死刑，讓一條年輕生命就這樣沒了。（圖取自周婉窈臉書）

三、關於獄中三角戀

蘇素霞是綠島當地人，因容貌動人、歌聲甜美，人稱「綠島百合」，當時綠島軍、民甚至犯人中都有她的追求者，島上的政戰官劉覺生也是其中之一。

但眾多追求者中，蘇素霞偏偏對政治犯曾國英情有獨鍾，兩人因演出政戰主辦的愛國戲劇而相識，情投意合，私定終身。沒想到，這件事被劉覺生發現，一氣之下就把曾國英關進碉堡，並向蘇素霞的家人施壓。當時跟政治犯往來之事可大可小，迫於壓力，為了怕牽連家人，也是為了救曾國英，蘇素霞選擇嫁給劉覺生。

隔月兩人在台東舉行婚宴，沒多久後蘇素霞失蹤，隨後，她被發現孤零零地倒在飯店廁所內，服毒殉情，享年21歲。

四、關於丁窈窕

1954年，國民黨特務疑似貪圖檢舉匪諜獎金，虛構出「台南市委會郵電支部案」，懷孕中的丁窈窕因此入獄，並在獄中產下一女。

在保安司令部等候判刑時，丁窈窕遇到了同是政治犯的前男友郭振純，兩人當年就是因為郭振純擔心自己參與政治會連累丁窈窕才分手，沒想到還是在獄中相遇。丁窈窕告說他，自己可能會「先走」，明天會剪一撮頭髮，放在新樂園的香菸盒，請他去撿。

隔天撿到香菸盒的郭振純，在丁窈窕被槍決後，又關了足足20年才因為蔣介石過世得到特赦出獄。他帶著丁窈窕留給她的頭髮，用紙袋裝好，埋在丁窈窕母校台南女中操場邊的金龜樹下。他回憶，丁窈窕曾說自己在南女度過人生最快樂的時光，因此他將丁窈窕最後的信物留置於此，告慰她在天之靈。

那棵樹後來被稱為「丁窈窕樹」，2017年2月10日，臺南女中校務會議全體代表無條件通過，移除丁窈窕樹前的蔣介石銅像，送往永康的成功里眷村文化園區。

丁窈窕樹。（來源：台南女中校友會提供）

五、關於特別接見

張常美描述過被「嚴為複審」的傅如芝之死，當時她們兩正在做女工，看守過來對傅說：「妳特別接見，爸媽來看妳。」傅如芝嚇一跳，因她本是不准接見的。張常美等人跟著她回房，傅如芝可能有預感，臉上毫無血色，眾人面面相覷，最後是張常美問她：「小傅，妳好像要走了？」

傅如芝點點頭。在寒冬的牢房中，她慢慢脫下藍色的囚衣，再脫下穿在裡頭的綠色毛衣，向張常美交代：「這個給我弟弟。」然後她套回囚衣，一個人慢慢走出去，其他人陪著她一路走到樓梯口，看著她一步一步緩緩走下樓梯，每個人都是滿臉淚水卻又不敢哭出聲。

這時，傅如芝轉過頭，看了大家最後一眼，說：「再見了，保重！」然後她一鼓作氣地跑下樓，當她啷啷的腳步聲消失在長廊，所有人才一齊放聲大哭。當天傅如芝遭槍決，那時她24歲。

六、關於獄中的母親與孩子

前面提到丁窈窕在獄中產下一女，這女孩就在監獄中長大。許多女性受難者都描述過，當丁窈窕被「特別接見」後，她抱著女兒走出牢房，而女兒卻被獄卒搶走，那時女兒就知道媽媽要離開了，於是她抱著媽媽大叫：「我媽媽不是壞人，不要槍斃她！」小孩淒慘的嚎哭，聽者無不動容落淚。

賴瓊煙帶著尚在襁褓的兒子一起入獄，父親知道她加入共產黨是死劫難逃，來信要她徹底悔悟，不要害了小孩，於是她被槍決前夕將小孩送回娘家。在她死後30年，兒子到六張犁亂葬崗將父母屍骨迎回台中安葬，提到白色恐怖，他只說：「希望這種悲劇不僅台灣不要再發生，全世界，全人類都不要再發生。」

同案的共產黨員季澐也是帶著小孩坐牢，她被槍決時方29歲，而她的兒子、3歲就父母雙亡的楊揚則在21歲時自殺。根據文史工作者藍博洲的調查，楊揚是因服役時國民黨要派他以共產黨之子的身份去中國做特務，楊揚內心充滿衝突與矛盾，無路可走，只能自殺。

陳勤帶著剛出生的大女兒坐了一年半的牢，轉送綠島前才送回家。出獄後，五歲的女兒不認得她，更由於念幼稚園時常因她的緣故被人罵「小共產黨」，因此女兒只認爸爸跟阿嬤是家人。陳勤花了大半輩子來彌補自己與女兒的關係，就連後來領到黑牢的賠償金，也全都給了大女兒。她說，跟著她坐牢的女兒才是最無辜、最沒選擇的受害者。

（截圖自：異色檔案 Youtube 頻道）

最後，也稱不上什麼故事。綠島再叛亂案中，那群連水果刀都沒有，卻被按上叛亂名義、並因蔣介石一句話改為死刑的受難者們，在行刑前都露出了燦爛的笑容。沒有人知道他們有過什麼約定，為何能用笑容來面對死亡？但他們用笑容展示了人願為自由理想犧牲的高貴，也對那個時代、那個獨裁政府做出了最大的控訴。那些笑容，就是最有力的反抗。

也許有朋友會覺得，這部片少了槍聲、少了屍體、少了殘忍的刑求、少了他們認為白色恐怖最該被強調的泯滅人性，也有人認為本片對各種角度歷史的描述不夠詳盡，但我認為，這是一部真正屬於未來台灣人的電影。它不只告訴你支持轉型正義是支持人權，它更告訴你，轉型正義非但不會撕裂族群，還正好相反，轉型正義才是這座島嶼上族群團結的契機。因為，我們跟那些面露微笑的受難者，在乎的是同樣的價值，我們同樣熱愛自由，同樣珍惜這片土地，而轉型正義，是我們抹去政治符號的塗裝，辨認出心中相同價值的必經之路。

在台灣，轉型正義的困難在於意自由、人權等概念，常常跟對國家的忠誠起衝突，我們不可能從所有人身上拔除掉國族情感，但透過文化的改變，我們也可以一步步改變認同的對象。當我們是忠誠於自由、民主以及這片土地上所有人的基本權利，而不是忠於政黨、中華民國或蔣總統時，這座島嶼上的人們才可能真正地和平共處，乃至於共同抵禦侵略、捍衛我們真正在乎的價值。

選舉將近，國民黨又在操作戰爭議題，希望這部電影，能讓你我回想起這些無辜的受難者，了解在威權統治下的每一天都是戰爭，沒有誰是真正安全的。也希望這部電影，能讓你記住受難者最後的笑容與勇氣，為了自由民主，台灣人是連死都不怕的，過去不怕中國國民黨，現在也不會怕中國共產黨。

綠島再叛亂案部分受難者。（截圖自：沃草）

本文經授權轉載自 林艾德 網路專欄 流麻溝15號：屬於未來台灣人的電影

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