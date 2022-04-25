自由開講》癡人說夢「呂秀蓮和平的下場！？」

陳慶坤

前副總統呂秀蓮三更半夜可能睡不著，於是在4月4日凌晨在臉書表示：俄烏戰爭「血淋淋的戰役，戰爭是殘忍、愚蠢的」。就這樣輾轉難眠，捱到天亮半夢半醒，於是她到許多來自中國神祗的知名宮廟參拜，與住持、管委會委員晤談，他豁然得到一個結論：「大家都擔憂戰爭會發生」！

圖為前副總統呂秀蓮。（資料照）

於是她號召宗教界，5月14日發動「所有愛台灣，反對戰爭」的各界人士一齊舉辦「和平愛台灣大遊行」。上街高喊「反戰」，並喊話蔡英文總統，「三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉。」神祇也陷入歇斯底里高喊「反戰」！

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篤信「槍桿子出政權」的中共，相信「和平」？本文撇開呂秀蓮來自它自身的人格特質，或因此而與中共的「和戰兩手策略」唱和不談，直接跳到習近平大帝終於侵略併吞台灣，戰爭後的結果假設，那時候的台灣社會情勢會有如下的情況：

1. 呂秀蓮成為台灣特首（有如1945年國民黨的陳儀），做起中共統治台灣的魁儡。 2. 中國國民黨黨員與想要回歸祖國的台灣人，數百萬都被解送回中國，這些人的下場可想而知。 3. 共產黨徹底壓制並根除台灣的民主文化，頒布戒嚴令，屠殺、剷除剩餘的反抗勢力，台灣重回228、白色恐怖的夢魘。 4. 在各地方成立「勞改教育營」，複製對付維吾爾人、西藏人的洗腦再教育，消除泯滅台灣人的主體意識，認同共產黨是救世主。 5. 小孩子國家養（共產黨的福利政策），拆散家庭，教育成為純粹的共產黨，為黨國效命。

台灣的前副總統成為特首的呂秀蓮，目睹台灣戰火煙硝未散、滿目瘡痍，屍體遍野，迷失的台灣人第二次重歸祖國的懷抱，下場竟然比中國國民黨竊奪台灣更為悽慘，呂秀蓮至此內心忽然頓悟到，當時5月14日「愛台灣，反對戰爭」的活動應該是到中國北京才對；而且她也說過「喊給誰聽呢？喊給上帝、阿拉、佛祖。」但佛祖沒來，上帝也不會來，更不要說是阿拉了！

至於那些天上聖母、武聖關公等等中國神祇，見到同是中國人的共產黨，連自身的小廟都不保，怎有可能保護台灣人。台灣終於得到「躺平的和平」，呂秀蓮的台灣特首只能無奈的繼續幹下去！？

（大學助理教授）

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