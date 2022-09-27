自由開講》如何看待周玉蔻爆料蔣孝嚴的緋聞事件？

林維治

蔣孝嚴的緋聞事件，發生在他擔任總統府祕書長時，那已經是二十幾年前的事了，而且確有其事，因為蔣已公開承認，並且還因此丟了官，只是女主角未曝光。

雖然媒體多所揣測，但被視為可疑者非僅只一 人，再加上蔣孝嚴的夫人黃美倫，已選擇原諒且不追究，所以事件的女主角就成了一個謎。但我相信黃美倫女士一定知道對方是誰，因為沒有真相，如何談原諒。

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周玉蔻女士是資深媒體人，也曾經寫過「蔣經國與章亞若」一書，或許是基於一份「研究與解構蔣氏家族的使命感」？或許是因為，蔣萬安在近來選舉期間，一直強調及標榜他是蔣經國之嫡系血脈，且高談蔣經國的豐功偉業，讓握有媒體第四權的周女士，想用其父親的緋聞事件，來加以平衡報導？這起事件，我認為蔣萬安及周玉蔻都有值得檢討之處。

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）及資深媒體人周玉蔻。（報社合成）

在我任職長庚醫院將近二十五年期間，於發藥櫃檯有遇過許多名人來領藥，其中對幾位態度親切，沒有名人架子的，留下深刻印象，其中一位就是張淑娟小姐，她有一段時間，在台塑關係企業擔任主管，另外還有李×妮女士、及張×芬女士等。

前幾天，周玉蔻及蔡玉真女士，講到蔣孝嚴的緋聞女主角是前中姐、也擔任過空姐時，其實我就知道他們指的是誰，或許這個時候，整起事件還在可控制的範圍，但最後他們還是選擇將女主角曝光，我認為是太超過了，不但會傷害到張淑娟女士，而且會讓選戰議題失焦。

而蔣萬安該被檢討的是，他的祖父蔣經國，雖然有功於台灣，但他畢竟在獨裁總統曾祖父蔣介石任內，當過情報頭子，也當過戒嚴時期的威權總統多年，台灣許多與轉型正義相關的機密檔案，都還受制於黨國舊勢力而未能見天日，兩蔣的功過無法客觀論斷，蔣萬安在競選期間，一昧地陳述蔣經國的豐功偉業，其實是佔盡台灣人便宜。這樣的人，如何體會在戒嚴及白色恐怖時期，台灣土地及人民曾有過的深刻傷痕？這樣的人，如何帶領台灣人民追求轉型正義？

（藥師）

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