即食歷史》骷髏在基督宗教裡有很重要的象徵意義

骷髏是人們死去後，肉體完全腐朽後殘留下來的剩餘物，因此自中世紀以來，骷髏便等同死亡的象徵。

當大家看到骷髏時，可能會感到心寒。在不少影視、動漫作品裡，骷髏往往代表了邪惡、犯罪、死亡、恐懼甚至是詛咒等等元素。而在今天黑手黨文化裡，骷髏仍是他們最大的標誌之一。

然而，有沒有想過，在神聖的基督宗教（Christianity）裡，骷髏卻有極其重要的意義？在不少與基督宗教有關的建築、陵墓甚至藝術作品等等，都會經常看到以骷髏作為裝飾。骷髏是人們死去後，肉體完全腐朽後殘留下來的剩餘物，因此自中世紀以來，骷髏便等同死亡的象徵。

請繼續往下閱讀...

圖一：位於義大利羅馬的勝利聖母教堂（Santa Maria della Vittoria）中科爾納洛小堂（Cornaro Chapel）大理石地板上的馬賽克，這個骷髏正在向上帝祈禱。（作者提供）

在基督宗教裡，死亡是教徒時常需要思考的部分。主耶穌基督降世，並為拯救世人而犧牲生命面對死亡。數天後，耶穌復活並到了天國，代表死亡是通往天堂的必經階段，現世並不是我們的永居地，天國才是。正因為如此，代表死亡的骷髏設計後來出現在許多基督徒的隨身物品上，甚至是建築等等，作為基督徒對死亡的一種自省。基督宗教中有一句著名拉丁語諺語：「Memento Mori」，就是解作「記著，你終歸一死。」（題外話：這跟儒家文化是完全相反的，孔子說：「未知生，焉知死？」、「不語怪力亂神」，反而強調在生的重要性，不應談論鬼神。）

天主教裡不少聖人如聖葉理諾（St Jerome）、聖哲拉（St. Gerard）和聖方濟（St. Francis）等等，都曾使用有骷髏的畫作或物件冥想思考。因為沒人知道基督何時再臨，於是他們有著一種時刻為死亡做好準備的覺悟，並看透現世生命的時間是短暫的，這段期間卻必須對抗罪孽。當主耶穌基督重臨時，便能在基督最終審判前作為引證。

在歐洲，不少哥德式（Gothic）教堂設計中有骷髏元素，有些教堂更會用人骨作裝潢。除了因為上文提到的原因外，這些教堂往往都有另一重大意義－大多為紀念因戰爭、瘟疫或飢荒而出現大規模死亡的事件，成為對世人的一種警惕。例如，位於位於捷克、俗稱為「人骨教堂」（The Church of Bones）的塞德萊茨藏骨堂（Sedlec Ossuary）和位於波蘭的切爾姆納骷髏教堂（Skull Chapel Czermna）等等。

圖二：捷克「人骨教堂」塞德萊茨藏骨堂內部，紀念在十四世紀爆發的黑死病和十五世紀戰爭中喪生的人。（維基共享）

圖三：波蘭切爾姆納骷髏教堂內部，紀念十七至十八世紀期間因為三十年戰爭和西里西亞戰爭，以及因瘟疫而喪生的人。（維基共享）

前者是紀念十四世紀因黑死病（Black Death）和十五世紀因戰爭而喪生的人，後者則紀念十七至十八世紀期間因為三十年戰爭（Thirty Years’ War）和西里西亞戰爭（Silesian Wars），以及因瘟疫而喪生的人。

本文經授權轉載自即食歷史 骷髏在基督宗教裡有很重要的象徵意義

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法