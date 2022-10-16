即食歷史》克羅埃西亞的「指紋島」─ 巴伐耶納克島

若從上空鳥瞰這座島嶼，會發現這座無人島好比一個巨大指紋。這些「指紋」其實是十八世紀時當地農夫在島上所建造的石牆網絡。

巴伐耶納克島。（圖片來源：Daily Mail）

即食歷史

別稱「指紋島」（Fingerprint Island）的巴伐耶納克島（Bavljenac）是個無人島，位於克羅埃西亞（Croatia）亞德里亞海（Adriatic Sea）的史賓尼克群島（Šibenik Archipelago）。若從上空鳥瞰這座島嶼，會發現這座無人島好比一個巨大指紋。這些「指紋」其實是十八世紀時當地農夫在島上所建造的石牆網絡。這些石牆如果連接在一起，全長共二十三公里。

不過，這些農夫並非在巴伐耶納克島上生活。他們居住在鄰近的卡普里耶島（Kaprije Island），定時會乘船來到巴伐耶納克島上耕種。農夫先把島上雜草清除，騰出空間種植無花果、柑橘和葡萄等等農作物。因為島上長年大風，他們為了保護作物免受強風摧毀，於是建造了這些石牆。同時，石牆也起了分隔不同作物農地的作用。

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巴伐耶納克島。（圖片來源：Daily Mail）

當時農夫運用了一種名叫「乾砌石牆」（Dry Stone Walling）的技巧建造這些石牆。所謂「乾砌石牆」，其實就是一種純粹使用石塊堆疊出牆身的技巧。他們先在要建造石牆的土地上挖出一條坑道，然後把最大的石塊放入這些坑道，成為牆身基座。接著，他們在基石上繼續放置其他較小石塊，並逐漸收窄牆身，使整個牆身看來就像英文字母的「Ａ」一般。為了填充石塊之間的罅隙，他們會在罅隙中放入細小石塊。當牆身堆疊完成後，最後便會選用較為平滑的石頭作為牆身頂端。

本文經授權轉載自即食歷史 克羅埃西亞的「指紋島」─ 巴伐耶納克島

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