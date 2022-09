即食歷史》查爾斯三世繼位後，英國是溫莎王朝，還是蒙巴頓王朝呢？

查爾斯三世是女王與愛丁堡公爵菲利普親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)的兒子,女王姓溫莎(Windsor),菲利普親王則姓蒙巴頓(Mountbatten),那麼查爾斯三世成為國王後,是否代表英國進入了蒙巴頓王朝呢?

即食歷史

英女王伊莉莎白二世(Elizabeth II, Queen of the United Kingdom)逝世後,她兒子查爾斯(Prince Charles)繼承王位,稱查爾斯三世/查理斯三世(Charles III, King of the United Kingdom)。查爾斯三世是女王與愛丁堡公爵菲利普親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)的兒子,女王姓溫莎(Windsor),菲利普親王則姓蒙巴頓(Mountbatten),那麼查爾斯三世成為國王後,是否代表英國進入了蒙巴頓王朝呢?

為了解答這個問題,首先我們來看看英國過去的做法。

圖為二○一九年,伊莉莎白二世與查爾斯王子及卡米拉王妃現身國會開幕大典。(路透社)

相信很多人都有聽過大名鼎鼎的維多利亞女王(Victoria, Queen of Great Britain)。當英國斯圖亞特王朝(House of Stuart)最後一位君主安妮女王(Anne, Queen of Great Britain)逝世後,根據當時的《嗣位法》(Act of Settlement),來自德意志漢諾威(Hannover)的格奧爾格.路德維希(Georg Ludwig)成為英國王位繼承者,登基後稱喬治一世(George I, King of Great Britain),英國就進入了漢諾威王朝(House of Hannover),維多利亞女王也就是這個王朝最後一位君主。

為什麼說維多利亞女王是漢諾威王朝最後一位君主呢?原來,根據歐洲傳統,貴族後代大多會繼承父姓而非母姓,所以維多利亞女王與丈夫亞伯特親王(Albert, Prince-Consort)的後代,自然就跟隨了亞伯特親王的姓氏。亞伯特親王的家族同樣來自德意志,家族名有點長,叫「薩克森—科堡—哥達」(House of Saxon-Coburg-Gotha)。家族名如此長,是其家族不斷進行通婚合併而來的結果。所以,當維多利亞女王逝世、兒子愛德華七世(Edward VII, King of Great Britain)繼承王位後,英國便從漢諾威王朝轉變為薩克森—科堡—哥達王朝。

這個情況是不是跟今天有點相似?如果根據維多利亞女王與愛德華七世的做法,現在查爾斯三世成為英王後,英國理應從溫莎王朝轉為蒙巴頓王朝。不過,事實上,今天英國仍是溫莎王朝。

為什麼呢?先讓我們了解一下溫莎與蒙巴頓這兩個姓氏的由來。

在一九一七年之前,英國王室並沒有姓氏。王室成員名字只會冠上家族名,而家族大多會以其領地為名,例如漢諾威、薩克森、科堡和哥達這些都是德意志地名。不過到了一九一七年,第一次世界大戰進行得如火如荼,英德兩國為敵對陣營,隨著戰事發展,英國人對德國人的厭惡也日益提高。擁有德意志血統的英國王室變得步步為營,為了安撫英國民眾的反德情緒,當時英王喬治五世(George V, King of Great Britain)便決定把家族名由「薩克森—科堡—哥達」改為滿滿英國情懷的「溫莎」,從此英國王室便有了姓氏。

圖為英王喬治六世(左)全家福。由左至右依序為:英女王伊莉莎白二世、伊莉莎白皇太后及瑪格麗特公主。(歐新社)

蒙巴頓家族也是一樣,「蒙巴頓」(Mountbatten)源於德意志貴族巴頓堡王朝(House of Battenberg)。「巴頓堡」的「堡」(Berg)在德語中意指「山」,所以巴頓堡也就是「巴頓山」的意思。當菲利普親王來到英國迎娶還未是王位繼承人的伊莉莎白公主時,他就把自己姓氏從德語意譯為英語,按英語語法在「巴頓」前面加上「山」字,成為「蒙巴頓」,「蒙」就是「山」(Mount)在英語的音譯。

伊莉莎白二世未成為女王時,名字也隨夫變成了「伊莉莎白.蒙巴頓」。可因為伯父愛德華八世(Edward VIII, King of the United Kingdom)放棄王位,父親喬治六世(George VI, King of the United Kingdom)意外登基為英王,她亦意外地成為了王位繼承人。一九五二年登基時,她確定繼續以「溫莎」為英國王室姓氏,未來後代也將繼續承繼溫莎王朝名號。菲利普親王對於女王的決定有點失望,畢竟他的姓就這樣被埋沒在英國溫莎王朝的光芒之下。

不過到了一九六○年,伊莉莎白二世發布了一道王室御令,公布她與菲利普親王的子嗣將會把兩人姓氏合併為「蒙巴頓—溫莎」(Mountbatten-Windsor)。雖然英國王室姓氏變成「蒙巴頓—溫莎」,但家族與王朝名仍繼續是「溫莎王朝」。女王此舉算是安撫了失望的菲利普親王,顧及了丈夫尊嚴。而最重要的是,他們有意把王室家族從其他溫莎成員區分出來,畢竟所有喬治五世後代皆以溫莎為姓。

值得注意的是,雖然英國王室擁有姓氏,但不代表王室成員在所有場合都必須在名字後冠上姓氏。自一九六○年後頒布王室新姓氏後,要到一九七三年,即安妮長公主(Princess Anne)與軍官馬克.菲利普斯(Captain Mark Philips)結婚之年,在西敏寺的婚姻註冊官方文件中,「蒙巴頓—溫莎」這個姓才首次亮相。

英國女王伊莉莎白二世與菲利普親王。(法新社)

所以,查爾斯三世繼位後,王室繼續姓「蒙巴頓—溫莎」,英國還是溫莎王朝,既非蒙巴頓王朝,也非蒙巴頓—溫莎王朝。不過,英國憲法並沒有規定王室姓氏訂立準則,伊莉莎白二世與菲利普親王的決定對繼位的查爾斯三世也沒有絕對約束力。理論上,查爾斯三世可以自行把姓改為蒙巴頓讓英國進入蒙巴頓王朝。但考慮到已故英女王備受愛戴的程度,相信維持溫莎王朝之名還是最理想的做法。

本文經授權轉載自即食歷史 查爾斯三世繼位後,英國是溫莎王朝,還是蒙巴頓王朝呢?

