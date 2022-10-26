自由開講》中共二十大的唯一解釋：忠誠就是一切、規則都是枉然

邱志偉

習近平在外界注目的中共二十屆一中全會宣布了新任中共政治局常委人選，不論是什麼姓名、不論擔任過何種職務，基本上我們可以將每一位常委的姓名都「替換成習近平」也不過分。因為接下來，就是中共一人掌權的時代，再無派系共治、沒有制度繼承、更無集體領導，中共政治局常委基本上也是虛有其表，中共只剩下獨裁專制。這樣目空一切的紅色帝國，未來將如何撼動台灣、亞洲、美國，是否可能直接改變國際秩序，都是接下來5 ～10年的觀察重點。

本文破題想說，美國從1979年以來選擇的中共接觸路線，應該自習近平宣布全面執政後，「熊貓派」應徹底宣告失敗。中共已經破除所有過去西方理論、制度論分析等中共繼承的學說，再無所謂「二把手歷練、七上八下」，那些用來混淆外界理解中共的各種學說，均已成傳說。接下來最關鍵的，就是把過去中共宮廷鬥爭的那套理論再拿出來溫習，或許更能理解習近平的下一步。

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架走胡錦濤是宣示一人當政的紅色劇，宮廷鬥爭就是這麼赤裸

有許多人試圖為胡錦濤遭到架離二十大會場，找出一個較合乎人性的解釋，那就是他是因為身體狀況，而被迫離開會場。但真相真是這樣嗎？從胡錦濤能從頭到尾出席二十大會議，足可證明身體狀況並無大礙。假使真因為胡錦濤蒼老而不足以待在會場，何以105歲的前中共政治局常委宋平穩坐位置上？從事後揭露的照片來看，胡錦濤是因為準備翻閱中央委員候選人名單，卻被身旁的栗戰書制止，最後是疑似習近平貼身隨扈、中央辦公廳副主任孔紹遜接來半推、半架的方式，直接將胡錦濤帶離會場。甚至外界猜測，是避免胡在後續表決時作亂。

這演的就是帝王級的宮廷劇，胡錦濤可能萬萬沒想到，江澤民、朱鎔基等人未出席，自己出席或許有挺習味道，竟仍落得羞辱離開的窘境。習近平不只想藉由二十大會議稱帝，更想藉這場合宣示：「我連前總書記都敢鬥，不要命的試試看」。

習近平不只想藉由二十大會議稱帝，更想藉這場合宣示：「我連前總書記都敢鬥，不要命的試試看」。（美聯社）

鄧小平以來的政治繼承制度何以失敗？因為中共體制本質未變

鄧小平經歷過毛時代的權鬥，外加上深切反省中共各種體制上的缺失，以及為爭取美國的支持，以彌補中蘇交惡的資源真空，因此決心進行政治改革。但因為六四而認知到政治改革不能傷筋動骨，幹部年輕化不等於可以動搖共產黨獨大路線。即便中共仍隱性開發出一定的權力繼承體制，但這規則不是鐵律。江、胡執政之後，習無以為繼，其實就是宣告當初趙紫陽路線才是救黨，而鄧妥協下不能堅持的政治改革道路，終究會讓中共回到毛時代。不是習近平，也會有下一個領導人在他自認權力鞏固階段，徹底走回獨裁體制。

曾幾何時，胡錦濤仍在演說時，江澤民就敢收拾東西。如今中共體制已成胡錦濤遭帶出會場，胡拍了團派的李克強肩膀，李如觸電般的渾身不自在，胡時代的前總理溫家寶、被視為團派的國務院副總理胡春華，皆全身緊繃直視前方。這齣宮廷鬥爭劇的寫實，就是證明共產黨政治繼承體制的崩解。

中共的未來究竟要把中國帶往何處？以及之後對台灣的影響

各界目前都認知到，中共政治局常委通通都是習的忠誠部屬，未來政治局將再無雜音，且從常委的歷練狀況來看，國務院總理等重要行政職務，常委的歷練都明顯有不足，甚至是在地方政績也多不突出，僅是能準確執行習的意志。中共引以為傲的階序體制，也有意強調自己專政的歷練優於民主體制，但顯然在習的布局下，中共體制連這點都不存在。

無論如何，習稱帝的態勢對台灣都不是件好事。習近平採取的中美脫鉤路線，未來可能持續加強。對台工作將牢牢掌握於習近平手裡。且從中共軍委成員來看，福建系統的台海派均獲重用，未來對台行動可能會持續升級，也是政府單位所需警覺之處。丟掉幻想沒錯，但此指的為丟掉對中共的幻想，而不是要在台灣散布恐懼。我們做好該做的準備，但中共的非理性行動，不需要台灣人民搧風點火，中共對台動武取決於他們的能力，而不是台灣做了哪些事。

我看中共二十大還演出宮廷鬥爭戲碼，只感慶幸，台灣20多年前就已完成了徹底民主化，有健全的選舉制度。眼看中共回到極權專制，我們更該深化民主，落實18歲公民權修憲案就是第一步，台灣人民要用實際行動，向世界證明台灣與海峽對岸的極權之國有所不同！

（立法委員）

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