自由開講》香港的移民潮或許是中共默許的除瘤手段

曼琳

中共中宣部於20日舉行的二十大前系列記者會，港澳辦則以「『一國兩制』在港澳的成功實踐」為名舉行新聞發布會，介紹中國共產黨自十八大以來「一國兩制」在港澳成功的實踐情況，其中，國務院港澳辦副主任黃柳權還針對近期香港傳出「移民潮」問題，以港府統計數據反駁，宣稱以「移民潮」來形容並不恰當，甚至表示部分媒體形容香港「內地化」的說法是「危言聳聽」，其說法更是「帶有政治偏見」。



可根據香港政府今年8月的淨遷數據顯示，香港居民淨移出人數自2020年後急升，去年為8.92萬人，但截至今年年中卻進一步升至11.32萬人，另8月份香港公布的最新「香港居民移居外地的估算數字」中，在去年有1.47萬人申請俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」作為移民用途，相較2020年驟增四成，更創下22年來新高，且由於透過BNO（英國國民海外護照）安排移英不須申請良民證，因此預估香港整體的「隱藏」移民數字應比實際上更高，由上述種種數據顯示，其「移民潮」的爆發時間正是引2019年「反送中運動」及2020年《港版國安法》實施，而官方拒絕承認香港出現「移民潮」，除了本身的官方宣傳外，最大原因恐莫過於，若官方承認香港出現「移民潮」，便有著暗示這與過去數年的政治環境變化有關，就是大大違背當前中共官方的主旋律，可即便官方一昧否認，過去兩年香港人口已由約750萬的高峰，急跌了20幾萬人，更是香港回歸以來「離港潮」最洶湧的時期，這已是官方再怎麼否認也是無法改變的事實。

根據香港政府今年8月的淨遷數據顯示，香港居民淨移出人數自2020年後急升，去年為8.92萬人，但截至今年年中卻進一步升至11.32萬人。（法新社）

香港此次「移民潮」，政治因素無疑是其中一個關鍵原因，可部份人因接受不了新的政治局面而離開，雖是中共整治香港的大戰略中不得不承受的代價，但這些人的離開對於深謀遠慮的中共當局和特區政府而言也未必是壞事，畢竟因為政治形勢而離開的人，大多都是反對派支持者及吸收西方價值觀的人，當中更可能包含有如當年參與「反送中」運動的「罪犯」一般的人存在，都是對中共政府有疏離感之人，所以若中共當局改變不了這些人的心態和行為，倒不如被動式的讓其離開，雖讓香港面臨人才流失的窘境，但長期以往卻對中共治理香港有著「撥亂反正」的效果，同時也顯示對於中共而言，香港面臨人口及人才的流失，甚至恐因此影響未來長遠發展，都遠不如能藉機替中共清除在港的「反中毒瘤」來的重要。

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（研究生）

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