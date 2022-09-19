自由開講》中共動態清零民怨四起，賞給了民眾又一記的清脆耳光

李孝淵

中共五年一度的全國代表大會將於今（2022）年10月16日召開，面對近期脫序的核酸檢測行徑已讓民眾求助無門，其中被外界喻為「病毒沙皇」（virus czar）─國務院副總理孫春蘭日前更於防疫工作會議時強調，要守住防疫底線，特別是在中共20大召開之前。

有鑑於此，首臺「全自動核酸檢測儀」更獲准上市，該消息瞬間成為登上微博當日熱搜，據上海之江生物研發團隊介紹，該設備重達45公斤，可放置桌面、檢疫人員值守，就能自動化完成核酸檢測全流程。然面對該儀器的上市，已在中國出現負評浪潮，有民眾感嘆，這一輩子的自由都獻給了政府也獻給了核酸。

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中國民眾感嘆，這一輩子的自由都獻給了政府也獻給了核酸。（彭博）

中國事務的香港時事評論員劉銳紹指出，中共採取「動態清零」的方式，目的是要「維持一個亮麗的成績單」，如果像外國一樣「與病毒共存」，容易引起社會動盪及影響其政權穩固；照目前現況來看，二十大召開在即，官方的「清零」防疫政策將不會做出改變，甚至會以原先作法，加大控管力度。顯然，中共當局所堅持的動態清零做法，已讓過去失敗的防疫措施一一浮上檯面，例如盲目追求動態清零導致社會反彈、疫苗效力不足以對抗病毒變種、不願採購國外疫苗等，將為自己固守的「動態清零」付出慘烈的代價。

（成均館大學新聞放送學研究生）

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