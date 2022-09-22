自由開講》中國這十年，兩制漸成煙

Vincent

中共中宣部21日續辦「中國這十年」系列記者會，本次聚焦在對台工作與兩岸關係發展，馬曉光以中共中央台辦宣傳局長的黨職身分，重申堅持以「和平統一、一國兩制」的基本方針，爭取和平統一的前景，並強調若「台獨」分裂勢力和外部勢力‌‌挑釁逼迫、突破紅線，將不得不採取斷然措施，換言之，中共依舊對台保持「武統」選項。‌

縱觀該記者會全貌，中共對台軟、硬政策一口氣說完，看上去是舊調重彈、了無新意，然仔細剖析還是有點貓膩在。首先，中共中央台辦副局長朱鳳蓮指出「中國大陸的《憲法》和《反分裂國家法》、《國家安全法》等法律對於解決台灣問題、促進祖國統一已有明確的規定。將持續加強運用法治方式和法治力量打擊「台獨」分裂勢力......也將根據形勢發展變化，進一步出台反對和遏制台獨分裂圖謀及行徑的法治新舉措......」，再對照過去幾個月，國台辦與相關涉台部門指出，中共20大將有對台政策新舉措的言論來看，中共很快會有針對「一國兩制、台灣方案」新的定調方針，吾人預判，對台政策也將會越來越緊縮。

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中共的「一國兩制」只是包裝精美的謊言，要的實際上是「一國一制」，而「兩制」只是邁向「一制」的過渡手段。（AP）

其次，馬曉光在記者會上說明統一後「一國兩制」的具體內容，稱台灣民眾能夠「實行不同於中國的社會制度和生活方式」，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。馬的言論基本上是延續了過去歷任領導人對台灣統一後的「承諾」，唯一不同的是，原本台灣能保留武力的選項被「消失」了，坦白說這點並不奇怪，因為中共要的是「順民」，過去兩岸實力差距不大的狀況下，中共可以處處讓步，但現在雙方實力此消彼漲，也就不需要再讓利下去，換句話說，再過幾年，若中共真的持續壯大，現在答應台灣人的合法權益，也難保不成為泡沫，看看香港吧，前車之鑑、殷鑑不遠。

最後，筆者一向認為，中共的「一國兩制」只是包裝精美的謊言，要的實際上是「一國一制」，而「兩制」只是邁向「一制」的過渡手段，這點與中共19大政治報告中所稱的「中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段」的論述不謀而合，所以，若國人對中共「一國兩制」尚有幻想，請好好思量，在中共絕對的統治之下，還能有幾分真實可信。

（國防事務研究者）

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