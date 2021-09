一國兩制的開場與收場》香港「一國兩制」之父，並非鄧小平

1979年1月鄧小平提出「一國兩制」,其實只是為了統一臺灣,而沒有想過在香港及澳門實行,因為當時中共仍想港澳長期維持殖民現狀。

這是根據近年解密的英國檔案得出的結論。很多人以為,首先提出香港「一國兩制」的人,就是鄧小平。可是,我們最多只可以說,鄧小平是首先提倡臺灣實行「一國兩制」的人。1979年1月鄧小平提出「一國兩制」,其實只是為了統一臺灣,而沒有想過在香港及澳門實行,因為當時中共仍想港澳長期維持殖民現狀。首先提出香港在中華人民共和國主權下實施「一國兩制」的人,是1971-82出任香港總督的麥理浩(Murray MacLehose)。為何他會有這種構思呢?其實是為了日後的香港前途談判,制訂英國的總方針。

1967年因文革而爆發的香港左派暴動,進一步增加了英國在港統治的不安全感,不得不認真思考如何應對1997年新界租約期滿問題,畢竟當時距離97年,只有30年。到了1970年代初,隨著北京與倫敦關係改善,一些英國外交部官員認為,中共日後同意延續新界租約,並非絕無可能。可是,即將到香港出任總督的麥理浩,在1971年10 月的最高機密書信中指出,固然英國在談判時,可以向中共爭取續租新界,但他相信英方能夠爭取到的最佳方案,是香港在1997年後,成為中國主權下的「特別行政區」(a special administrative district),以令「外國人可以在香港繼續居住」(would facilitate the continued residence of foreigners)。

至於如何令日後中國政府會同意「香港特別行政區」這個安排?麥理浩認為,必須要令香港各方面的生活質素及發展水平,遠遠優於中國(ensure that conditions in Hong Kong are so superior in every way to those in China),從而令中國在決定將香港吸納入其境內時,有所猶疑顧忌。所以,近年的香港史研究已發現,麥理浩時代的各種社會民生重大改革,主要是為了增加英方在日後前途談判時的籌碼。麥理浩在1974年的外交部絕密書信《管治香港的目標》中就清楚指出,要盡一切方法,將香港建設為「模範城市」(a model city),所以之後就有「十年建屋計劃」等各種前所未有的龐大民生工程,香港從此進入黃金時代。

結果,一如麥理浩所料,北京真的不讓英國在1997年後繼續統治香港,但為了保持香港的利用價值,以及防止香港人及國際對香港的信心崩潰,就承諾日後香港實行「一國兩制」,成立「香港特別行政區」。

由此可見,香港「一國兩制」的起源,是早於1984年,以至早於前途談判(1982-84年)之前,而是在1971年麥理浩提出「特別行政區」這個概念時開始的。

2020年6月30 日晚上11時《港區國安法》生效後,筆者作為於香港土生土長的歷史學者,眼見香港種種觸目驚心的巨變,第一次覺得香港變得非常陌生,但又覺得這可能是歷史必然,於是就動起一個念頭:在有自由、有最新解密檔案可讀的地方,全心全力寫一本書,去紀錄及分析我們曾熟悉的那個香港,究竟是如何漸漸形成,最後又如何破滅的,這本書將名為《一國兩制的開場與收場1971-2020》。

