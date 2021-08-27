自由開講》愛國者統治下的香港

康駿銘

中國新文革之火，早就燒遍了全香港，豈是只有容不下異見，就連沉默也不能接受，公務員就是第一批被迫表態的受害者：辭職或宣誓效忠政府。不過，簽字或宣誓也不代表符合政府的「愛國者」要求。過往仍有參選人在簽署效忠文件後被取消資格，所謂「愛國」，是一個虛幻的形容詞，何謂「愛國」、何謂「不愛國」，不同的人有不同的定義，卻在今天的香港成為了政壇乃至法院及所有公務機關、企業、媒體的唯一「標準」，全港都面臨著「愛國」考驗，包括香港第一大黨 - 民主黨。作為老牌政黨的民主黨，恐怕也很清楚自己不管參選與否，都是正如資深親中派人士、全國僑聯副主席所指的「死路一條」。

中國新文革之火，早就燒遍了全香港，豈是只有容不下異見，就連沉默也不能接受，公務員就是第一批被迫表態的受害者：辭職或宣誓效忠政府。不過，簽字或宣誓也不代表符合政府的「愛國者」要求。（美聯社）

在香港那套假民主選舉的框架之下，即便願意宣誓參選，反對派無論如何都無法取得否決權，反而只會淪為中共對外宣稱香港仍有「不同聲音」的陪襯品；而如果不參選，恐怕就會被當作是一種抗議的方式，成為被取締的借口。不過，不論民主黨及選民的意願如何，實際上都是由中國說了算。

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愛國必定禍港，因為中國的價值觀本來就與普世價值大相徑庭，中國與香港，只能二擇其一，民主黨過往那套支持一國兩制的方針，早已行不通。香港政府選擇了全面親中，憑著這顆澎湃的「愛國心」，允許中國人全面掠奪香港人辛苦經營的成果，推出各種與人民及社會需求背道而馳的政策，使中港矛盾日漸加深，而賣力的拍馬屁表現，終於導致反送中革命全面爆發。而政府不但不聽從民意、修正錯誤，反而採用中國式的血腥鎮壓方式對待人民，還附和中共把責任全部推卸到外國身上，作為在香港強行殖入國安法的借口，讓制度全面中國化，由過往的三權分立變成「三位一體」，自由與法治盪然無存，各個組織一個接一個被迫倒下，異見人士被受迫害，港人逃離家園，這就是愛國者治港的下場。

不相容的體系，根本無法併在一起，這就是香港對台灣的警示。中國與台灣，同樣只能二擇其一，因為極權與民主是對立的。民主與自由得來不易，要消失殆盡卻只在彈指之間，難道我們沒有看到香港的下場嗎？自稱是所謂既是中國人，也是台灣人的，到底是活在哪個平衡世界？

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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