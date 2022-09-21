社論》所謂的「戀殖心態」

伊莉莎白二世時代告終，港人紛赴英國駐港領事館悼念獻花，此舉被「愛國者」批評為「戀殖心態」。「以民族主義殺人」，向來是中共權力集團的絕招。移居英國的香港歷史學者楊穎宇指出：所謂的「戀殖心態」，其實更大程度上，是一種新舊對比之下產生的情感，人們藉所謂的「戀殖」和悼念，表達對現實政治的不滿。

一九九七主權到手以來，北京對香港的一國兩制持續收縮。二○二○，利用全球疫情，火速制訂、實施香港國安法，短短兩年完成二次回歸。所謂的一國兩制，不但雙普選未實現便被沒收，民主黨派、自由媒體幾乎被趕盡殺絕。英國稱「中英聯合聲明」中對香港有承諾，中國則稱，一九八四簽署的這份聲明已是歷史文件，不再具任何現實意義，英國對香港已無主權、治權和監督權。北京，簡直像是新的殖民主，關起門來打狗，或者，關起門來當皇帝，國際不能說三道四，港人只能奉天承運、逆來順受，否則「暴警」加「白衣」隨時伺候。

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說到所謂的「戀殖」指控，台灣也有類似體驗。日本統治台灣五十年，殖民體制當然不堪回首。不過，當年日本之於台灣，存有長期統治的心理，計畫以台灣作為南進基地，所以對台灣的資源有掠奪，但對台灣的現代化也有建設。一九四五，二戰終結，盟軍佔領日本，台灣是盟軍統帥命令蔣介石接受日軍投降的地區之一。然而，國民黨卻把軍事暫時接管當作台灣光復。當時，不少台灣人也對「回歸祖國」充滿幻想。不幸，二二八、白色恐怖，令台灣人看清外來政權的本色。反觀日本，戰後在美國扶助下，經濟復甦、走向民主，「日本製」成為台灣消費者的品質代表。二戰後，台日友好其實始自蔣氏政權，毛澤東也說侵略當然不好，但不能單看這壞的一面，另一面日本幫了中國大忙，假如日本不佔領大半個中國，中國人民不會覺醒起來。事過境遷，國共兩黨胸懷仇日心態，也把台灣人視為具有「戀殖心態」。

誠然，曾經被殖民的國家，歷史經驗不盡相同。台灣與韓國，對日本的感受，便大異其趣。一位年長港人表示：香港人非常愛戴英國女王，因為在她統治時，我們享有民主和自由。其實，英國統治香港時期，有自由、法治、行政效率、經濟繁榮，並沒有民主。一直到末代港督，彭定康才推動民主改革，可惜為時已晚，九七後也被北京歸零。更何況，中英談判主權移交，倫敦也沒有讓港人擁有發言權，於是港人陷入目前不由自主的困境。儘管如此，新舊對比，距離產生美感，北京今天對香港的殘暴，自然刺激了港人對倫敦的懷念。可以說，如果有所謂的「戀殖心態」，應該受到指責的不是懷舊者，而是那種以祖國之名行新殖民體制之實的政權。高喊民族主義的口號，寧可摧毀殖民時代造就香港的繁華，這就是中華人民共和國。

香港不是唯一的例子，新疆、西藏、蒙古都在「中共黨國」的新殖民體制之下。新疆再教育營，以及，揚言併吞台灣後要再教育，凸顯出這個紅色帝國的領土野心。凡是他想要的，就用「自古屬於中國」的政治修辭，當作「強詞奪土」的藉口。對十幾億人的數位極權統治，則刻劃出一幅中國實際上處於中共權力集團的「內部殖民」圖像。中共權力集團，信仰、價值與中國歷史傳統完全斷裂，這個集團是中國裡面的特權階級，它的內規也不同於施於一般百姓的法規。日前龐皮歐指出：中國共產黨不代表中國人民，中共是一黨專政的政治組織，是一個「舶來品」，且致力於與中國人民為敵的意識形態，確屬一針見血。

二月至今，普廷入侵烏克蘭，並垂涎過去的俄羅斯領土、現在的獨立國家。他的夢想是，恢復帝國的榮光。無獨有偶，習近平也正在追求中華民族的偉大復興，這種民族復興想把中國各時期的帝國輪廓總合成極大化的版圖。習近平的強國夢，不只是把亞太都納入勢力範圍，而且透過一帶一路等經濟殖民路線圖，讓中國的殖民地遍布全球。布林肯稱，中國是唯一一個企圖重塑國際秩序的國家，也有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來做到這一點。他也批評中共近年來在國內變得更加壓制，在國外變得更加侵略性。今天，許多跡象顯示，習近平正在重返毛澤東時代，但習對東升西降、中治西亂比毛更自信滿滿。於是，帝國／殖民主義的複合型挑戰，導致中國成為國際秩序最大的威脅，這是民主國家的世紀性共同課題。

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