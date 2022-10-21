自由開講》國產疫苗？認知作戰？

王英明

最近日本開放自由行，要求入境旅客的三劑疫苗證明，堪稱世上最嚴。高端疫苗因為不在世衛組織的EUL名單，注射此疫苗要入境，須以PCR取代，最近引起不少爭論：10/19中央指揮中心公布，可採取補接種方式，以應因入境國疫苗規定的需求。10/20更指出，全世界已有在使用的疫苗，共45種，但僅有美（4種）、中（3種）、印度（3種）、英（1種）四國所製造的11種疫苗獲得世衛認證，所有其他各國的34種都仍在排隊等候，而高端只是「這34種同病相憐」的一種（且我國還是唯一非會員國、連申請都沒有資格呢）。

高端疫苗因為不在世衛組織的EUL名單，注射此疫苗若想要入境日本，須以PCR取代，對次在台灣引起不少爭論。（資料照）

七大工業國只有美、加、英、日有能力製造疫苗，而慢了台灣半年以上的加拿大疫苗，除加拿大自己，只有美國單一方面認證，沒有世衛。法、德、義，以及歐盟27國家，沒有一個國家有能力發展疫苗（BNT是德國與美國合作）。科技大國例如澳、紐更連門都沒有。有產品但還在「等待世衛認證」的有：伊朗、古巴、俄羅斯、土耳其、阿拉伯、印尼、日本、韓國、哈薩克。此新聞等於為高端疫苗解釋「為何被日本海關認證會那麼困難」，讓民眾了解我國國產疫苗及世界各國的狀況，不是你所想的「高端一定品質不好、所以不被世衛認證」。但昨日各媒體網路，除了「自由時報」及「上報」外，完全視而不見，不報導這訊息。

請繼續往下閱讀...

這令筆者大惑不解。連一些精神科醫師、不曉得什麼時候變成疫苗專家所寫的雞毛蒜皮，不一定準確的新冠疫情觀點臉書，各媒體都會爭先恐後大幅刊登；而指揮中心這麼有權威的內行單位，所發布的世衛認證真相，讓民眾有世界觀，不當井底蛙、隨便謾罵，至少也增加大眾的知識。但各媒體卻完全不理會。難道真的像一位感染名教授所言，媒體及反對黨已經把民進黨與高端畫上等號，「打擊高端就等於是打擊民進黨」，所以對高端有利的解釋，完全不刊登，如果這已經是認知作戰的一部分，想來真是毛骨悚然。

支持國產疫苗，出發點應該是：深愛故鄉台灣，希望台灣能持續發展自己生物科技。在新冠變異株趨複雜、日趨流感化、快速化、國家地區化後，能有適合本土使用的國產疫苗，一方面減少外匯開支，一方面避免在國際疫苗供應鏈不均時被予取予求。換言之，疫苗必須像是護國神山台積電一樣，變成國家的戰略物資，有了自己的生物製劑，管控買賣才能有獨立自主權。

但有人更積極想法是，蛋白質疫苗是保證比mRNA疫苗更傳統安全的疫苗，雖然高端的免疫抗體只是中等成績，但絕對「安心」。這是「愛自己身體」，與愛不愛台灣不太有直接關係，相信很多人單純是以此角度而注射高端（同性質的Novavax 當時還沒進口）。有些政黨或媒體，認為注射高端一定就是愛國的行為，這未免太膚淺、也太小看民眾的智慧了。

某媒體人說：接種高端疫苗使她變成「倒楣族」，因為去日本必須多做PCR。她有沒有想到，當初如果注射mRNA疫苗不幸產生心肌炎、或注射AZ而血栓致死，那不是更「倒楣」？台灣的處境維艱，要去日本旅遊，只是多了一個PCR，有需要像個失戀者，由愛生恨、毫無理性，認為是高端或政府騙了她？甚至還主張高端要替民眾負擔PCR的費用？這思考太幼稚了。很多高端戰士，其實並不想在檢疫管制還不太固定的此時，安排去日本。而想去的人也都是只能「認了」，要做PCR就做吧（市面有2500元的）。台灣的國際地位如此的楚楚可憐而無助，又能怎麼樣？這些不致隨便怪罪疫苗公司、政府的人，看來智慧是高於某媒體人。其實指揮中心也不需要自我擴大解釋，說有30萬人會需要補打，講得好像高端是鹽水針。

某綠委認為，是因高端疫苗，讓她耽誤了去美國的短期進修（美國是世界上唯一沒有認證疫苗證明就不能入境的國家，連加做PCR都不行），所以主張高端要賠償她。在她心目中，沒辦法得到世衛認證，就是因為高端本身出差錯、而且沒有努力去爭取。她毫不在意高端是否曾經保護過她，而她如果去詢問那34個等待世衛認證的疫苗國家，有哪一個國家的民意代表，會去怪罪疫苗公司？有哪一個媒體或反對黨，會去指責政府？她既是高端族，要去美國進修，應該提早做好時間規劃及安排，怎麼會當時「標榜愛台灣」打高端，現在卻因私人計劃不能成行，就怪罪起高端？這是什麼邏輯？

筆者認為，只要過一陣子疫情穩定，日本的這些疫苗規定都會取消，就像目前加拿大及歐洲，超過50個國家都已經完全沒有隔離或疫苗的要求。想當初口罩、疫苗、快篩劑，反對黨及媒體都曾經大聲「抗議政府採購有問題」，而吵得沸沸騰騰，增加社會的紊亂。但時過境遷，上述的物資，全部都過剩了。然則當時的吵，到底是吵什麼意思呢？



筆者的意見，對高端戰士的補打疫苗措施，雖然表示指揮中心的苦心，事實上是不太有必要的。最主要關鍵就是，前後可能要花上３～４個月才能完成日本入境要求的三劑，到時候很可能疫苗的檢疫規定，全世界都已經無限制了。而且依照個人觀點，無論是日本海關、台灣疾管署，對出入境的疫苗問題，可能都有外行嫌疑。疫苗檢查就是形式做做樣子。據美國CDC的標準，所謂的full Vaccination，是兩劑疫苗，而且最後一劑要滿兩個禮拜，但日本海關並沒有規定：第三劑打完要滿兩個禮拜才可以入境。而筆者聯絡疾管局，竟然也沒有人知道這個原則。

最後，醫學界及社會大眾應該協助食藥署，嚴格監督唯一的國產高端疫苗，必須達到一定的品質要求，才能放行繼續EUA的有效。對次世代疫苗的研究發展，高端也應加緊腳步。畢竟很多人當初選擇高端，是為了避免注射mRNA，現在為打次世代，如果高端不生產，最後不得不選擇mRNA，豈不前功盡棄？高端公司應該儘速由專家出面，向社會大眾好好解釋一年來的免疫效果報告，以及疫苗發展方向。管理單位不必露出一副楚楚可憐的樣子，訴苦說虧本多少這些五四三，反而會讓社會大眾看不起高端。而民眾也要了解，支持自己的國產疫苗，對將來的國家個人生命安全，是很重要的。

在野黨若有確實證據，能證明高端有問題，例如貪污、回扣、圖利、炒股，應該要立即公開、提請法院予以公訴。但不宜隨時捕風捉影，亂帶風向，製造假消息，以打擊高端來打擊執政黨，在選舉中得利。如此就坐實了是認知作戰的一部分，這是每一位台灣人都該反對的。

（家庭醫學會創會理事）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法