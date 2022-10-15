自由開講》蔻蔻姐，你罵錯對象了

王英明

日本開放自由行，但旅客必須接種其認定疫苗，否則要有PCR證明。媒體人周玉蔻對此評論，說支持高端疫苗並注射三劑，現反而成為倒楣鬼，得再花3,500元做PCR才能去日本，因此指責高端公司要出面說明，不該只躲在後面數鈔票。

有些想去日本的高端族，為確保PCR陰性，出發前兩週就取消各種活動，閉關在家，壓力很大。蔻蔻的抗議，代表很多人的憤怒心聲，無可厚非。不過她可能罵錯對象了。以下是筆者的闡述：

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1）政府最初扶持三種國產疫苗、最後只有高端出線，衛福部的政策及後續方向，絕對是正確的。高端團隊終於達到目標與成績，也展現台灣科技大國的實力。只要稍微涉獵其研究內容的細節眉角，就會馬上同意這些成就、是台灣人的驕傲。不過，這些內行話，外行人就是聽不進去，很多人也只用政治的角度、而不是專業角度評斷高端。

2）有些媒體說，「政府當初不顧輿論反對，執意支持高端疫苗」。這真是製造假消息。食藥署戒慎小心，在審核EUA時，對高端「百般刁難」，是國內感染專家皆知的事。而且EUA是「臨時」藥證，開打以後都要長期被嚴格監視，繼續提出接種成績報告，即使是行政上措施稍微疏忽或遲緩，藥證也隨時會被取消。高端最近就曾面臨這個危機，可說是戰戰兢兢，要數鈔票沒有那麼容易。

有人開玩笑說，政府挑剔高端，有點近乎對小媳婦「家暴」，這有一點言過其實，但要說政府對高端放水，個人絕對不信。因為只要高端失敗，造成很多人染疫、重病死亡（例如每天有100個確診，其中90個曾經打過高端，表示毫無保護力），民進黨絕對垮台。有政治常識的人，誰會為了一個小小疫苗公司，而斷送政黨的前途？台灣周圍的亞洲國家，除了中國印度兩個大國因人口需要以外，都沒有發展疫苗，多數政府都過著多一事不如少一事的日子。民進黨真是何苦來哉？

政府最初扶持三種國產疫苗、最後只有高端出線，衛福部的政策及後續方向，絕對是正確的。高端團隊終於達到目標與成績，也展現台灣科技大國的實力。（本報資料照）

3）也有媒體指出，「政府故意阻擋其他疫苗進口，以便大家不得不注射高端」。這更是想像力太豐富。我們反而應該認為：當時世界各國疫苗短缺告急，上海BNT總代理公司對台灣的申請疫苗已讀不回，還好有高端的即時生產，可能這樣才幫助讓台灣度過了難關。加上醫療人員的犧牲奉獻，全體民眾的努力防疫，而有許多「嘉玲」的時光，這成果是台灣人的驕傲，現在怎麼又說是政府強迫大家打高端疫苗？ 而在高端疫苗開打時，還是有其他疫苗可以選擇，不是獨此一家，非打不可。不過，即使免疫效果確實是比輝瑞BNT及莫德納差一些，很多人是因為害怕血栓及心肌炎、發燒腫痛過敏的副作用、害怕mRNA疫苗，寧可注射高端，他們慶幸有此選擇，怎會是「被迫」？

有些人是因為愛國心驅使（如寇寇姐及許多綠名嘴）而注射高端。這好像家裡開烤肉店，當然率先支持，並且廣邀朋友來捧場，怎是被迫？罵自家的烤肉不好吃，帶朋友去隔壁店吃，才是問題。

4）最近世界開放旅遊時間後，有人帶風向說，「政府一意孤行推廣高端，以致很多人上當、注射後無法出國」，這是更大的謊言。全世界唯一要求認證疫苗證明、否則「不能入境」的，只有美國而已。其他國家即使沒有疫苗證明，也可以用PCR取代（而且預料在不久的將來，很快就會取消）。

筆者整理10/7外交部網站，發現入境「完全不需疫苗證明」的國家，佔了絕大部分（註：有需要者請自再查證，因可能筆誤或滾動調整）。「高端戰士」要在全世界跑透透，絕對沒有問題。在這裡舉幾個國人可能會去的重要國家為例： 在亞洲大洋洲等地區，不需要疫苗證明的有：越南、紐西蘭、澳洲、馬來西亞。需要WHO疫苗的只有日本、菲律賓、新加坡。而泰國、印尼、帛琉都接受高端疫苗。緬甸、印度只說「接受台灣所開疫苗證明書」，是否排除高端待查。

在美洲，完全不需疫苗或PCR規定的有：加拿大、墨西哥、古巴、貝里斯、瓜地馬拉、阿根廷。而美國、秘魯、巴西、智利需要WHO認證疫苗。巴拉圭承認高端。 所有歐洲國家，都不需要疫苗證明，除了摩洛哥、西班牙，但後者只要出發前兩個禮拜補打「一針」歐盟或WHO認證疫苗就可以入境。其他地區像南非、摩納哥、馬爾他、土耳其、埃及、以色列，都沒有任何疫苗或PCR規定。

5）蔻蔻姐罵錯對象了（相信她只是一時義憤「撒嬌」）。大家怪高端為什麼不能取得WHO認證，是否應該更要罵為什麼聯合國不認證台灣？一個只有14個國家承證國際地位的台灣，如何要全世界233個國家地區認證這國家所生產的疫苗？例如你不認為這婚姻合法，你怎會承認其小孩是合法？把認證的重擔，讓高端這個小公司單獨挑起來，是不公平的。

理論上而言，能夠成功「上市」的COVID-19 疫苗，都是已有基本的最低防護力，才敢擺出來。只不過有的免疫力是最低值、有的在最高質。其實台灣最挑剔的專家，也承認高端約是處於中段靠前段班的75-80%保護力。至於不被WHO認證，都是政治因素。與AZ免疫橋接，作為第三期試驗條件的法國Valneva疫苗，抗體是1.39倍，就已被WHO認證了，但高端使用同樣的方法，抗體是3.94倍，卻仍被視為「沒有第三期」，而WHO也不認證。面對這樣的不公平待遇，台灣人只能逆來順受。但不能糊裡糊塗裝做不知道。

台灣不是聯合國會員國，「沒有資格」申請認證，頂多可依賴他國推薦。當初這種所謂疫苗認證，事實上只是為了能推銷疫苗到別國，哪裡有想到後來變成是「入境海關」的一個條件？如果早有預料到會這樣，那麼我國「根本不應該發展疫苗」。但當初堅持必須有國產疫苗，是朝野的共識。然而這是高端的錯嗎？怪罪它害人不能出國？這相當沒有邏輯。

不能成為入境日本的認證疫苗，這完全是外交部配合衛福部的處理協調能力問題。只是私人小公司的高端，哪有辦法行文日本外交部或是厚生省，也不能直接去談判，只能被動提資料。所以筆者認為指責高端公司是錯了。不過我們也看不出來除了講冠冕堂皇的「打疫苗不是為了出國」以外，執政黨政府到底有沒有盡最大的努力，用各種方法去交涉處理這問題。簡單講，在沒有安倍的日本，政府是否已不夠力了？

由這件事情也可以發現，所謂「台日友誼良好」，碰到政治仍都只是幻影一場，沒有邦交就是沒有邦交，是否台灣自我感覺良好而已？ 當然，在野黨不幫忙執政黨，大家共同設法運用各種關係、讓日本願認證高端疫苗，卻反而在後面扯後腿，說風涼話暗爽，這也是該指責的。

6）在外交部網站，仍見到有日本「入境規定但書」，就是：若不管疫苗，也可分為紅黃藍三類國家核准入境，台灣列在藍組，不該受到疫苗認證的限制。不過這是編號28號的公告，而入境疫苗認證的公告是34號。以MySOS表格填寫而言，是有困難。有可能新法讓舊法作廢了。

但筆者仍建議，若是無法以「高端已有8國EUA認證」、至少不是什麼阿薩不魯疫苗、來說服日本政府，外交部應盡力是否朝「仍然承認28號公告國家分類的條文」方向著手，這樣就可以為雙方政府解套，不再糾纏於疫苗認證的單一問題。期待執政黨政府能再多加油，解決民怨。

（作者為台灣家庭醫學會創會理事）

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