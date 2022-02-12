自由開講》建議不要再研發國產疫苗了

王亞力

最近有一位醫師朋友告訴我，醫界盛傳柯醫師是密醫。我大吃一驚說：「怎麼可能？他不是台大臨床醫學博士嗎？」朋友說，因為柯醫師指高端疫苗是密醫。「衛福部已發給高端疫苗藥證，此證既然被他認為無效，等同密醫，則衛福部發給他的醫師證書，應該也是無效了，因為都是蓋同一鋼印、同一個單位核發。」

我啞然失笑。這是國產高端疫苗上市後，屢遭攻擊，我所聽到的最心痛的笑話。我因工作需要，必須隨時赴美，當初已有耳聞，美國海關可能需要入境者、提出美國境內認可的疫苗完整兩劑接種（甚至最初都沒有包括英國的AZ疫苗），所以我選擇的並不是高端疫苗，而是莫德納。我也很失望，但是形勢比人強，在人屋簷下、無可奈何。

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但我始終認為，既然是台灣衛福部審核後、發給了藥證，每一種疫苗都是合法、並且地位平等，只是隨個人的選擇。後來聽台大李教授說，次蛋白疫苗高端，應該是最安全沒有副作用、而且效果不錯的疫苗，也是很有前景的疫苗。就一個很怕死的人如筆者而言，聽起來覺得很合理。聽說選擇注射高端疫苗，很多人的理由是「愛台灣」，包括正副總統、許多偏綠媒體和主持人。但我的看法，出發點應該是「愛自己」才對，因為完全不需要擔心血栓或心肌炎，或害怕幾年內會不會出現什麼奇奇怪怪的副作用，這當然是愛自己的表現。聽說這也是很多資深醫師，後來在第三劑追加，都選擇高端疫苗的重要原因。

但是高端疫苗去年上市前後，整個社會馬上籠罩著高端是「炒股、利益輸送、抗體保護力不明確、橋接免疫不合標準、沒有國際認證、沒有世衛組織認可、沒有完成第三期實驗」的猛烈砲火氛圍下；突然將台灣生技醫療最高人才、各大教學醫院著名感染症教授，共同研究實驗精心製作出來的國產疫苗，從台灣本土界寄以厚望，將有更像台灣口罩Taiwan can help，對一些低收入國家，做出疫苗貢獻的高端，最後被打擊成喪家之犬。高端變成低端，在很多國人心目中，「不入流的疫苗」的印象，已經無法改變。

全世界任何國家都由國家盡最大的力量補助、鼓勵珍惜自己的國產疫苗製作，只怕能力不夠，唯獨台灣藍白兩個在野黨，都全力打擊高端疫苗，並且特別另外凌遲。（本報資料照）

在辯論過程中，很多人聽不懂（或是假裝聽不懂）「高端與AZ疫苗PK後的抗體值（而抗體值本來就與保護力成正比）」、「免疫橋接是新研發疫苗的趨勢」、「世界性的新冠疫苗也從沒有一種是三期完成才上市」、「現今的感染環境、不太可能再做實際上的三期實驗」、「炒股必須有購買名單上的實證」、「世衛組織已經宣布：不在其認證名單的疫苗，並不代表不標準、各國可以視各國的需要、選擇合格適用疫苗」等等事實，導致高端疫苗最後變成「愛國者使用」的代名詞。任何疫苗優劣的辯證，無人去聽或思考。 這很像是不管候選人的政見是否細心先進、是否符合民意，沒有人要聽。大家在乎的只是他有沒有去打過電動玩具。這實在非常理盲。

全世界任何國家都由國家盡最大的力量補助、鼓勵珍惜自己的國產疫苗製作，只怕能力不夠，唯獨台灣藍白兩個在野黨，都全力打擊高端疫苗，並且特別另外凌遲。例如任何一種疫苗，本都有「剛好發生」致死的嚴重危險病變，唯獨高端有類似情形就被要求下架。藍媒影響所及，高端疫苗被形容成是毒藥，正常人不敢使用。據說高端接種者，在社會親友間根本不敢張揚，怕被訕笑。這真是文明國家的奇異現象。最後是，所有的為高端辯護的教授學者，在網路或媒體霸凌下，竟全都噤聲不敢發言。在文明的世界，台灣人竟然沒有「免於被威脅」的自由，非常奇怪。

最近竟又出現「副總統注射高端疫苗出國、其他外賓避之唯恐不及、無人接見」、「高端是密醫、法庭必敗」「沒有國外認證」的惡意謠言，聽說高端在台北市也不容易打到，電視名嘴主持人都懷疑有故意刁難之嫌。 2/11一個重要疫苗消息是，中研院領先世界、搶先全球，研發了台灣第一個Omicron 次世代mRNA疫苗。

對此，指揮中心指揮官陳時中9日表示，mRNA疫苗牽涉層面極多，最大的問題並不在於研發製造，雖然台灣製造能力相對較弱，但加把勁是會有的，況且部分關鍵技術有專利門檻，台灣縱使有相關能力，但如果真要付諸行動，中間還有許多關卡需要突破。

我認為這個mRNA疫苗研發，最大的關卡，應該是「藍白兩大在野黨」，而不是陳部長所說的那一堆「門檻」。過年前翁前院長馬徹團隊，也曾發表將病毒醣分子去掉，做出任何疫苗的理論。但明眼人都看得出來，在野黨的目的，就是要讓台灣垮掉、讓民進黨執政下台。而不管是翁前院長、廖院長、陳建仁院長，到現在仍然還看不出來嗎？翁院長從浩鼎案還得不到教訓嗎？只要敢研發什麼對台灣有利的東西，一定被藍白營盡全力、使用扭曲、謠言、謊話來打垮你。高端團隊就是前車之鑒。

有關福島食的問題也是一樣。無論執政團隊以多少功夫準備資料，無論保證要把關如何嚴謹，在野黨完全不聽，就是要全力阻擋。這種完全不就辯證科學、理論、實際狀況、世界趨勢來討論，「我就是要反對到底」，毫無道理可言，就是目前台灣的政治現況。有人說，為什麼民意這麼低，但是反對的力量還是這麼強大？究竟有什麼勢力在支援？

昨日台大醫院毒理學姜至剛教授，因接受政府委託，調查日本福食安全做為施政參考，又被藍營質疑資料有問題，只因為研究經費是由政府給付，這又是一例。在藍營人士的看法，一個人絕對沒有所謂「良心、公正、珍惜學術地位」的情操，既然拿了錢一定會偏心、不珍惜自己羽毛、也不怕斷送學術前途，為了幾百萬元「一定」會出賣良心。這種攻擊跟對高端是一模一樣，完全把正常人性的高貴與尊嚴、踩在腳底下。

你不覺得藍營人士應該籌備經費，自己找尋其他教授做調查，如果有不一樣的意見看法，可以提出辯論，而不是只會用政治語言、控告對方拿政府的錢？這真的很奇怪，教授研究不拿政府的補助、難道要拿自己月薪出來做？藍營的人士，一定有大學教授博士，當他們拿到研究經費以後，一定要做出對出錢單位有利的資料嗎？即使是偏藍人士，應該沒有人會這樣，因為那是商人而不是學者了。而世間再也沒有學者了嗎？

這兩天有關「福食進入校園」的問題，吵翻了天。在我看來這更是天下最愚蠢幼稚不過的爭論了。執政黨、在野黨都誤以為，學生的三餐都在學校解決。事實上大家都知道，學生除了中餐以外，早晚餐還有週末，全部都是與家人共食，有些是學生自己在外面購買。假如福食對學生有害的話，那麼晚餐或週末，家長也不可以帶自己孩子到餐廳去吃到含福食成分的食品了？當家長買回來很貴的福島白草莓、水蜜桃的時候，全家可以吃，唯獨小孩子不能吃？要這樣規定嗎？

學校不能用福食，是什麼道理？既然有害、應該是全體國民眾都不能夠吃才對。更不用說實務上日本食材根本不可能在學校用。更不用說學校食品衛生規定，本來就要以本地食材為主。有笑話說，某私立學校以日本福食作為中餐號召，結果招生爆滿。

過去執政黨也規定，萊豬不能夠進入校園，也是非常愚蠢的舉動。同樣的道理，學生不能吃到萊豬，那麼家長可不可以在家裡給他吃？能吃就能吃、不能吃就不能吃，哪裡有分學校家裡的？

過年前在野黨特派陳以信立委，前往美國設立聯絡處。他在臉書公布在美國所吃的美食，裡面就包括兩道美豬料理，那就是他口中所說的毒豬，但他毫不避嫌、並且得意洋洋。趙少康也被公布他吃千葉鮭魚的欣喜狀。搭配去年有些罵AZ卻特權優先打AZ疫苗的在野黨人士，最近也有一副新春對聯如下：左聯「以信猛嗑美毒豬」、右聯「少康大啖福島魚」，橫聯「AZ特攻隊」。副聯是：「吃美食是生活、反美日是職業」。

我最後的結論是，既然藍白政黨是以扯政府後腿為業，而且是不管青紅皂白，如果誰膽敢再研發新的國產疫苗，將來受到的打擊攻訐，命運的悲慘，不會少於高端疫苗公司。台灣還是乖乖像韓國日本一樣，接受美國諾瓦瓦克斯疫苗的代工吧，也很快會得到世衛組織的認證。如此柯市長也就沒有密醫疫苗可以罵，我們小百姓的耳根也會清靜許多。

（健康教育訓練講師）

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