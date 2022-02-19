自由開講》高端疫苗脫離三期魔咒

王英明

前幾天在公車上聽到如下對白：「我想要打高端疫苗，你覺得怎麼樣？」「不要啦，高端的效果不好！」我當時很想跟那個人說：「賴副總統打了高端疫苗，在宏都拉斯近距接觸該國女總統，女總統確診了，賴副總統回台卻沒事。這是不是起碼表示高端有效？」當然有效沒效，不能舉單一例子，而且公共場所也不適合辯論，我還是保持沉默了。 三天前高端公司宣布，在巴拉圭進行的第三期臨床試驗，收案1128人，並有歐裔人種加入，完成期中分析，利用免疫橋接原則，數據顯示疫苗安全耐受性良好，而且中和抗體效價，達到「對照組」AZ疫苗之3.7倍，通過試驗設定之優越性基準，獲巴拉圭臨時緊急授權核定（也就是EUA）。此結果與台灣過去所做，有一致性consistency，不同人種的抗體反應，也有一致性，台灣在世界地位處境維艱，民眾一向對自家產品支持愛護（例如台積電），並引以為傲。但對去年七月得到食藥署緊急藥證的高端疫苗，反倒是「家暴連連」。這些家暴，有的是無知，有的是惡意。本國人民對本國疫苗不捧場就算了、竟予以打擊醜化，這應是全球唯一現象。

半年多以來，國內對高端疫苗的檢討，大都是糾結在「二期三期試驗未完全、匆忙上市」與「國際認證」這兩件事。各界對保護力好壞，不是學理辯證，而是政治口水。在此筆者試先從三期觀念討論個人心得，下篇再討論認證問題，期望台灣社會與高端疫苗，共同走出三期與國際認證的陰霾，讓科學的回歸科學，恢復國人對國產品的驕傲。 疫苗是藥物的一種，所有新藥上市，須先得到藥證。但目前幾乎所有疫苗，持有的都是臨時緊急授權證（authorized for emergency use），通稱EUA，而不是藥證（approved）。很多人搞不懂「正式藥證」與「臨時藥證」的差別。簡單說，前者若無大事發生，是永久有效。而後者是有時效性，可能三五年內、或隨時都可取消，是一種緊急狀況下、迫不得已的授權。這與對正式藥證的實驗種種要求，稍微有不一樣。當然還是需要很嚴格，但不能用傳統的眼光與方式來看待。

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半年多以來，國內對高端疫苗的檢討，大都是糾結在「二期三期試驗未完全、匆忙上市」與「國際認證」這兩件事。各界對保護力好壞，不是學理辯證，而是政治口水。（本報資料照）

全世界疫苗打了一年，美國最近也才給予輝瑞和莫德納兩種疫苗正式藥證，而且只是成人的部份。有了藥證，才會有商品名（輝瑞是Comirnaty 、莫德納是Spikevax），也才可以正式上市marketing。有人說，「去年高端疫苗在台灣上市了」，這是錯誤說法。沒有藥證的任何疫苗，都只能由國家購買，不能上市。去年AZ、BNT（輝瑞的德國廠）、莫德納疫苗，也都不是上市產品。台北市、南投縣竟都公佈自己要購買疫苗，這是非常無知愚蠢、也是欺騙人民的舉動。近日有人以為，高端疫苗在巴拉圭已經完成三期報告，巴拉圭該發給正式藥證了吧，其實不然。而且台灣的食藥署，也不因為高端有巴拉圭的成績，就給藥證。換言之，藥證不是那麼好拿的。有些產品甚至要等三年五年。沒有放水通融餘地，誰當總統都一樣。

目前WHO世衛組織推薦了8種新冠疫苗。但其網站有特別說明「沒有被列入在名單裡的疫苗，並不表示不優秀」。WHO所列，事實上各多數疫苗仍多只是持各國臨時藥證的而已。世衛組織的推薦，其中有一個很重要的理由是，該疫苗有足夠供應量，可以讓很多國家使用，但並不表示是頂尖的疫苗，例如像中國「科興」，保護力只有50%多一點，並且追蹤報告幾乎闕如，一直被詬病。但也是被列入。

至今很多人不知道什麼是臨床試驗第三期，只是聽了媒體與政治人物的攻擊語言，自己跟著振振有詞地罵：「高端三期了嗎？」好像一講，自己就變成內行人。但你問他，什麼是三期，他又講不出來了。

新藥的研發過程，必須先有實驗室研究與動物實驗，完成初步有效性和了解，才進入臨床一、二、三期試驗。一期受試者為數名或最多十數名健康者參與，主要是了解藥物的安全劑量、及人體所能承受最高劑量。二期是嚴格篩選同性質高的病人，探索藥物的療效安全性，一般只要數十人左右，然後根據結果，設計第三期的受試人數。三期是大型的試驗，人數可能至少五百到數千不等。設計上是以隨機分配、雙盲及對照的方式進行，主要是證實藥物的療效及安全性，作為上市前的根據。上市後的追蹤叫做第四期，時間可能需要很長。

有些藥物的試驗，可以直接從第一期跳到第三期。所有試驗也不一定要進行到第三期，才能證實療效。因為藥物的研發，有時需要很長的時間，但某些嚴重疾病在沒有其他治療方法時，若在設計良好的第二期實驗、已經可以看到若干療效，此時也可能「獲得某些法規單位、某些程度的認可」。 上述臨床一、二、三期試驗說明，是來自「財團法人醫藥品查驗中心」的資料。

若把藥品改為疫苗，就是「有些疫苗的試驗，可以直接從第一期跳到第三期。所有試驗也不一定要進行到第三期，才能證實有保護力」。「因為疫苗的研發，有時需要很長的時間，但某些嚴重疾病在沒有其他預防方法時，若在設計良好的第二期實驗、已經可以看到若干保護力，此時也可能獲得某些法規單位（例如台灣食藥署）某些程度的認可」，這也就是授權authorized臨時性的藥證。換言之，已證實有保護力時，不一定要進行到第三期。而且所說的隨機分配、雙盲、對照都可採用。所說的對照，理論上橋接就可能算是一種對照。

美國食藥署指出，若設計良好的一、二期實驗，已經可以看到預防效果（也就是抗體產生良好），當至少有一半的試驗者，已接受完整的兩劑注射，並且已追蹤兩個月以上，也有安全性報告，即認可同等是進入第三期。若是有三千人加入試驗，又已再追蹤一個月，沒有嚴重的副作用，都可以算是第三期的條件。

從2020年底開始，世界上所有新冠疫苗的上市，都是基於這個原則。由於情況非常緊急，如果要等待三期大規模試驗完全結束，可能還會再拖上一年半載，因此所有新疫苗，都是做完二期，有的是設計好三期的模式（或是進行期中報告），就馬上提出申請，並由想為國內注射的政府，發給各國的臨時藥證。再說一遍，這種叫做「臨時授權」，是由准許並準備要開打的國家政府給予這個授權，政府也擔負所有的責任。（如有藥證，那負責的是藥廠而不是政府）。

我們要注意的是，高端試驗第二期完成，人數擴大到四千人，是國外不多見的。食藥署所為，也就是上一段所說，「不一定要進行到三期，就可以先獲得某些法規單位、某種程度的認可」。這是食藥署本身應有的權利，評估若是有效又安全，在處於緊急狀態（例如去年的五月疫情），給了臨時藥證，這本來就是國家的需要與權利，也是國家主權的伸張，為什麼在野黨和某些附和的學者，要不懂裝懂？硬要說是「放水」？是很不希望國產疫苗成功，硬要在第幾期字眼挑毛病嗎？像有人不希望福食進口，不希望台日關係良好，就故意找砸，要求福食上標示「可能含幅射」。那麼為了食安，我們是否也該在超市的青菜寫「可能含農藥」？這都是政治，而不是學術。

國內很多人指責高端「沒有第三期試驗」，某種程度其實是曲解了「臨時藥證」的意思。主流新冠疫苗（莫德納、AZ、BNT輝瑞）剛上市，沒有一種是做完真正三期就開打，這種事實、台灣人一句話也不抱怨，大家還是安心地接受注射。但對高端沒有所謂心目中傳統三期的報告，卻嚴加譴責，辱罵是匆匆上市。但世界著名品牌的疫苗，當初哪一個不是匆匆上市呢？究竟是安全性保護效力性的考量比較重要、還是在拘泥於言詞上的二期三期重要？既不信任國家級專家保護人民的用心良苦，也不覺得發展國產疫苗有國安的重要性，不協同一起努力扶持國產疫苗，偏偏就是要打擊成落水狗，居心何在？

當初台灣食藥署認為可以用「免疫橋接」及「優越性基準」，其實是肩負了很大的責任。事後證明這免疫橋接方式，SRA、TGA、EMA等世界最大咖的審查機構，已經都承認可行了。而因為台灣沒有辦法做到傳統安慰組大規模試驗，食藥署當時是給予三家申請公司一視同仁的條件，就是免疫橋接。但最後只有高端審核得到及格成績。而在這麼嚴格的考試下，僅有高端及格，及格者反而被罵到臭頭。到底我們國家、或是在野黨，需要的是什麼呢？是不及格的疫苗嗎？

全世界的通則，都是「三期的定義，由各國食藥署自訂（只要人數夠多）」。巴拉圭直接定義三期可以使用雙盲免疫橋接，並做優越性比對。所以巴拉圭認為高端是完成了三期試驗。台灣食藥署去年審核申請的三種國產疫苗，只定義：「免疫橋接如達標，就可給予EUA」，但不承認這就是第三期。所以是不能一概而論。事實上也沒有什麼差別，有效及安全最重要，三期不三期，只是在字面上不一樣而已。

若是還有人堅持一定要看到傳統的、雙盲的、安慰劑第三期試驗，那麼可以等待由WHO主導與出資、並挑選高端疫苗加入的「團結試驗」（已在菲律賓、哥倫比亞、馬利共和國進行）。台灣不是聯合國會員國，能被挑選加入，應該是研究報告成績非常優良、而被世衛組織注意，我們台灣人應該引以為傲。此研究聽說下個月就會有結果了。若成績如優良，高端就真的可以澈底脫離三期魔咒。台灣人也應該恢復科技大國的自信，也希望總統、副總統、有話語權的各綠名嘴（很多已打高端疫苗者），大聲說出來：「我高端我驕傲」。打高端不是愛國，而是安全、保護效果又好。

（作者為家醫學會創會理事）

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