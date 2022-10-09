自由開講》由日本國境11日開放 細說疫苗的認證

王英明

有人把Omicron 變種病毒的出現、而世界最早最強疫苗使用已超過一年半的現在，叫做「後疫苗時期」。其特徵是慢慢有「與病毒共存」、「重症減少」的趨向，但也有「每一種疫苗都有突破性感染」現象。無論你怎麼認真打疫苗、如何努力戴口罩、還是可能會感染。不過，現在很多人已經打到第四針第五針，再回顧哪一種疫苗的保護力有多高，老實講，已沒什麼差別了。輝瑞、莫德納又怎麼樣？事實上主要都是在預防重症、減少死亡而已。

有專家提出疫苗保護效果分為三等級，叫做疫苗975。第一級是指mRNA疫苗（輝瑞BNT、莫德納），防疫效果在9字頭（90-95%）。第二級為次蛋白或腺病毒載體疫苗（高端、Novavax、印度Covovax、AZ、嬌生），其效果是7字頭（75-85%）。而減活疫苗（國藥、科興、印度Covovaxin）是第三級的5字頭（55-70%），以俗話稱為是後段班也行。在世界標準看，能有5成效果的疫苗都能被認可是好疫苗。

請繼續往下閱讀...

除最早的美加，各國漸都不會把疫苗做為入境條件，日本10/11的開放觀光，卻要有其核可疫苗接種的紀錄、否則就要PCR證明。本列出6種疫苗，後又突然增加到11種。台灣人很愛去日本玩，所以台灣哈日族很不滿，認為「台日友好」喊得漫天價響，唯一國產高端卻未被認可。對此，在野黨要求政府道歉，即使是「高端戰士」也心存不滿、或可能失去信心。但這對高端並不公平，言者對國際防疫現況也是一知半解。在此想介紹一些「認證」的基本觀念及眉角，事情不是你所想的「好疫苗」或「劣疫苗」那樣單純。

政府承認某疫苗的「臨時緊急使用許可」，俗稱認證。我將認證分成三類。

一是Authorized EUA，目的是會購買使用。如果不想購買（價錢、保存方式不划算），就不需認證。審核方式比美國更嚴格的歐盟，只認證六種疫苗，最近有增加最新的奧地利Valnear，但仍沒有任何中國或印度疫苗。輝瑞BNT是最早期的世界頂級疫苗，中國因為不買不用，所以不認證（聽說中國此舉，讓大中華地區代理商上海Fosun公司產生財務危機）。

二是Adapted，是政府為了海關邊境保護措施所認定的疫苗，但其國內不一定使用。例如美國不使用英國AZ及中國、印度疫苗，但FDA都給予認證（也在海關使用）。FDA核可除了原有的9種外，最近又加上加拿大的蛋白疫苗Medicago（號稱是植物性），以及中國最新發展的吸入性康西諾Can-Sino（腺病毒載體）。

這第二類的認證，政治運作、國家角力佔有很重要的角色。英國是美國的「母國」、加拿大是美國的鄰國好友，能不認證他們的疫苗嗎？中國、印度人口眾多，赴美人數更眾，不認證這兩個國家產生的疫苗，對貿易的影響將會不堪想像。日本最後還是核准了11種疫苗，證明經濟、商業、觀光、國力、政治的考量，份量很重要。美國是世界大國，立場盡量也跟WHO立場一致。

第三類就是WHO認證，叫做EUL（緊急使用名單list），主要是介紹各國（尤其是第三世界國家）的使用，所推薦主要是「使用人口多的國家」所生產的疫苗，更希望這些疫苗可以援助貧窮落後國家，（這組織成立就是為此目的）。但其網站寫得很清楚：「不在此名單的疫苗，並不表示不優秀，而是因為太多、無法一一列舉」（建議讀者可上網查看這段說明）。眾所周知，WHO的主事者，是相當親中的。

即使是前文所謂的後段班一些中國、印度疫苗，也都早早被列入WHO認證了。

大國俄羅斯的史普尼克疫苗，目前也尚在WHO的候補名單而已。台灣不可被WHO考慮，最大的原因應該是：台灣不是會員國，何況高端疫苗並不是世界上獨一無二、出類拔萃、頂尖優秀的疫苗、非用不可，產量也不夠，使用的人口稀少。雖然高端曾被WHO主動徵召成為團結實驗一員，但因現在的病毒是新變種，很可能效果不夠理想，一直沒發表。

值得一提的是，八月底WHO認證的第12種疫苗，即減活疫苗Valneva，是使用對照AZ的「免疫橋接」方式。 可見免疫橋已經正式由聯合國衛生組織所接受。但在台灣還有一些專家認為，食藥署核定國產疫苗採免疫橋接，是一項錯誤。還有某院長現在還繼續批評高端，ㄧ再跳針「沒有第三期」、「高端在巴拉圭的免疫橋接不算第三期」。個人覺得，這些講法是不是太過偏執？很多國際組織如SRA、TGA、EMA早都認可免疫橋接。



最近的兒童、幼兒新冠疫苗、B 群腦膜炎合成疫苗、15價與20價肺炎鏈球菌結合型疫苗，9價人類乳突病毒疫苗、最新狂犬病疫苗，B型肝炎疫苗，都是以免疫橋接方式。

台灣的食藥署既認證：高端的免疫橋接可作為疫苗核准的標準，那就是一個獨立國家、獨立單位所該有的權威與權限。標準既已認定，而你個人「竟不認可」，則市面所有的藥你都會「不敢吃」才對，因為那些都是食藥署所認定的。有一位首長說：「高端是密醫」。我聽到有人調侃說，這位首長的執照，與高端同樣都是是衛福部所發，如果高端是密醫，難道他自己也是密醫嗎？

高端疫苗。（資料照）

最後談到，日本政府顯然對台灣疫苗不熟悉，主要應是跟隨WHO現成的EUL，以及台灣媒體資訊做決定。世界上承認台灣並有邦交僅14國，台灣非WHO會員、高端不受其青睞推薦，這是理所當然、也是現實的無奈，台灣政府也要為此道歉？雖然民間友誼良好，但台日無邦交，日本的政策還是要回歸政府政治上，「高端戰士」不能得到同等待遇，雖然心有未甘，但這就是國際的現實。個人覺得，年輕人與其抱怨政府無作為，不如思考怎麼樣早日讓台灣成為一個被世界承認的正常國家？

媒體及偏藍醫師，對高端疫苗的詆毀，一年來可說是不遺餘力。老實說這些資訊（其實是錯的），任何國家政府看到都嚇死了：「你們自己國內民眾都這麼排斥此疫苗，我們怎麼敢認證？」也因此日本憑什麼有必要對高端另眼看待？事實上台灣媒體的妖魔化高端，也影響了很多民心，使得接種人數不如預期，接種者被訕笑、最後造成很多疫苗被銷毁。

台灣短期內、以比國外不算太多的預算，就有高端的產品出現，若不是科技很強、哪裡有辦法？科學強國如加拿大，今年二月才做出第一支疫苗。韓國在六月才核准第一批疫苗EUA。每一個國人都應該以高端為榮，怎麼還一再打擊？全世界沒有看到哪一個國家民眾是如此喪心病狂的。若是國產疫苗、生物科技、有一點突破，都馬上要被在野黨打壓，則我國的科技，如何進步？有什麼人敢再投資？這是比日本的拒絕認證高端，更令人擔心的事情。

多數人已進入開始要打次世代疫苗，單價的原始病毒株如輝瑞、莫德納、AZ，都不會有人再打了，何況是高端？現實的環境，大教學醫院很多同仁都曾表示，注射高端疫苗的抗體檢查，高得驚人，又沒有困擾的副作用。以專業的角度來看，高端階段性的任務已經完成，現在打的人應該也很少了。但一年多以來也提供很多懼怕疫苗副作用者另外一個選擇，也對台灣的防疫作出很大貢獻。這是吾人值得一記的地方。

（家庭醫學會創會理事）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法