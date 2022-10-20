胡，怎麼說》大市長、小所長比一比，蘇明勝完勝柯文哲！

颱風尼莎帶來豪雨災害，所幸災情不算太大，卻形同「天公」藉此來「驗收」政府官員因應人民之困的能力及心態，這裡就以台北市、宜蘭大同鄉明池山莊兩處災情做比較。大市長、小所長的表現比一比，明池派出所所長蘇明勝完勝台北市長柯文哲！

首都市長、派出所所長，兩個官位差很大、管理的範圍、權力也都差很大，不過，無論官大官小，各司其職，敬重職分，實心做事，為人民排難解困，這些都是人民對官員的基本要求。

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但是，官很大的大市長柯文哲，在水淹台北市、土石流爆發、樹倒路斷...之時，該負責卻不完全負責、不但不在台北，丟下市長之責任，跑去中部為他的民眾黨候選人助選，更把相關責任一推2、5、8，還振振有辭的反而責怪人民「不信邪」；官小的多的派出所所長蘇明勝，不但在近300旅客人因災害路斷受困的明池山莊，指揮若定、做好份內的維護安全及秩序等，還做的比職務上責任更多更好，時而安撫受困4天的民心，做山下親友、受困旅客的雙向聯絡管道，並密切聯絡挺進搶救的公路總局工程隊、警消等救援人員，把進度告知受困者。

蘇明勝在那4天的明池山莊，表現的就是「有政府、請放心」，不是口號，而是實質的存在，那時，他就是一個會做事的政府!柯文哲則災情發生時，不但為黨務輔選忙，人不在台北、沒掌握狀況、錯了還硬柪，反怪人民不信邪、企圖自己卸責了事，更誇口自稱「無所不在」!其實，以他的管理、治事能力，做事沒半撇、沒壞事就好了，那句話應可改為「沒市長、才放心」!

市長、所長的表現，一壞一好差很大，其間的差別，就在有沒有「心」而已。實心、誠心、真心做好事情，對人還加多一點點暖心，這是蘇明勝所長在明池，雖不能令所有人都滿意100%，但無負於所長之職、更無愧於心!柯文哲的表現則無心、無誠、無情，因為他只剩一個總統夢，在應該有「心」在台北市的地方，只剩一個「洞」!

柯文哲嘴巴一直唸唸有詞「他的SOP」，但他的那套SOP，根本是上古時代的原始產品，因為SOP是用來做好事情的，早已進化再進化，以解決問題為要，而不是硬梆梆、死板板的東西，更不是像他那樣把SOP當做嘴炮卸責的工具!這回，一個不大不小的災害，戳破柯文哲的國王新衣-他的SOP，讓他無法再用嘴炮自我遮掩，因而醜態百出，難怪惱羞成怒了....。

還有，龍生龍、鳳生鳳、老鼠的副手會打洞!柯文哲的副市長彭振聲被市議員許淑華踢爆，水淹台北當天、未先通知就關水門、害得車泡水、人受困堤外...，彭大副市長，人在家裡，未到救災中心。他竟反嗆，台北市除了康樂隧道倒了一顆樹，還有啥災害?難道要他去扶樹嗎?

沒有人要彭大副去扶樹、同樣沒有人要柯大市長去清土石流，但是，身為首長，最重要的就是設定議題項目、排出優先次序，馬上解決列為最優先的項目，尼莎颱風帶來豪雨當天，很多市長淹水路斷受災時，柯文哲、彭振聲的SOP最優先項目是什麼?就是去中部為自己的一黨之私助選、為自己的一人之私在家看著大雨成災吧!

屍位素餐尚不足以形容!





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