自由開講》厲害了！匪報、匪台、匪傳媒的認知作戰！

陳慶坤

聯電前董事長曹興誠日前（9/1）召開記者會，槓上《中天新聞》記者，怒斥對方提問陷阱題，炮轟中天是「匪台、集顛倒黑白罪惡之大成」。然在台灣不客氣的說，絕對不只「匪台」在顛倒黑白是非，事實上在台灣目前充斥著「匪報、匪台、匪傳媒」，成為中共對台認知作戰第一線的急先鋒；尤其在年底選戰看似「內冷外熱」，事實上已經逐漸沸騰、白熱化！

自從曹興誠申請回歸中華民國國籍，並稱「我已經決定，我會死在台灣」；「我兩個兒子都是中華民國籍，台灣有事，他們都會回來剿共」；甚至馬英九叫囂別用「台灣國慶日」，曹興誠更嗆馬英九「要欺負台灣人到什麼時候」！一語石破天驚，幾個星期以來鼓舞著台灣人「抗中保台」的意志，點醒了沉寂多時台派的「混沌狀況」。

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這些舉措也必然重挫著國民黨年底的選情，勢必引起「匪報、匪台、匪傳媒」加以反制。10月12日前中研院院長李遠哲接受媒體人黃光芹專訪，「新聞不芹菜」黃光芹問李遠哲「台灣向上提昇了嗎？」李遠哲直言「民進黨執政腐化」；並稱他曾找蔡總統討論溫室氣體排放問題，蔡英文卻答覆「二○二四年後不是我的事」，把問題丟給未來？

黃光芹專訪有沒有目的，這是絕對的。從她「循循善誘」誘導李遠哲進入她的語意之殼，引君入甕，可以看出她是如何精心設計。只要說出對民進黨執政的不滿，即可成為反對勢力攻擊的箭靶，達到擒賊先擒王的戰略目的，為選情低迷的統派找到獵物的新目標。聯合報社論〈蔡英文如此敷衍李遠哲，也在玩弄百姓〉；中時新聞網〈李遠哲突狂轟蔡英文，他從「這事」看穿陰謀：不值得同情〉；中時更加料〈李遠哲批民進黨腐化得比過去快，最新民調曝光網友一面倒〉。這些似是而非的認知操作如鋪天蓋地而來。厲害了！匪報、匪台、匪傳媒的認知作戰，也是對曹興誠所捲起旋風的反制！

李遠哲挾諾貝爾獎得主的光環，他慨嘆民進黨政府「腐化得比過去更快」。往好處想，李遠哲對台灣有恨鐵不成鋼的求好心切。但從「腐化得比過去更快」，「過去」應是指國民黨，國民黨在台灣70餘年一開始就是腐敗，也因為在中國腐敗才被趕到台灣流亡，不談白色恐怖、洗腦台灣人的過往。從2000年至今經過22個年頭，民進黨二度執政也僅16年。在這個「及笄而冠」的年輕政黨，面對的是，內有中國封建殘存勢力的惡毒掣肘、宰制，外更有中國虎視眈眈的武嚇、併吞，他會「腐化得比過去更快」、有「向下沉淪」的機會嗎？

李遠哲挾諾貝爾獎得主的光環，他慨嘆民進黨政府「腐化得比過去更快」。往好處想，李遠哲對台灣有恨鐵不成鋼的求好心切。（本報資料照）

蔡英文總統對台灣的捍衛是全面性的，不止是「溫室氣體排放問題」，雖然「維持現狀」是在諸多勢力之間的妥協，但也是馬英九8年執政，幾乎將台灣葬送在中國共產的臨危之亂中，2016年穩定、保有台灣「高瞻遠矚」的策略，蔡英文確實有她堅忍不拔的意志。其次，套用上述的語義，「維持現狀」蔡英文也可說「二○二四年後不是我的事」不是嗎？她已完成歷史階段性的任務，功成身退。哪像馬英九不斷比手畫腳？

尤其近年美中對抗，揭發世人看穿中國共產黨的野心，促進台美之間的關係，歐洲各國力挺台灣，日本前首相安倍晉三「台灣有事日本有事」，諸多國際關係的提升，更是台灣最迫切需要向上提升的「生存之道」！ 然而這些努力，看在中國的眼裡絕對是要除之而後快的眼中釘，更是台灣「匪報、匪台、匪傳媒」為中共極權主義聲張、攻擊的認知作戰，是中共侵略、併吞台灣戰術戰略的一環！

（作者為退休助理教授）

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