自由開講》馬斯克想靠諂媚中共而飛黃騰達 真有那麼簡單嗎？

徐易

特斯拉執行長馬斯克再度成為臺灣人的關注焦點，他表示臺灣應讓中國成立「特別行政區」，以舒緩兩岸局勢對全球經貿的衝擊，此話一出立刻受到各國媒體撻伐。然而一開始中方對馬斯克的話毫不買單，強調「臺灣問題係中國內政」，要他勿「妄議臺灣問題」；隨後中國外交部的態度又180度大轉彎，稱樂意看到更多人士支持一國兩制與和平，不禁令人懷疑中國官員是不是個個都有多重人格傾向？

馬斯克表示臺灣應讓中國成立「特別行政區」，以舒緩兩岸局勢對全球經貿的衝擊，此話一出立刻受到各國媒體撻伐。（REUTERS）

對西方企業而言，中國具有消費市場龐大、勞動成本低廉等誘因，因此皆積極爭取在當地設廠、展店的機會。然而對中共而言，西方企業進駐對政權維穩充滿許多不確定因素，例如引進與西方國家同等的薪資福利制度，或是將西方的民主自由等價值觀傳入中國，皆可能促使中國人民逐漸覺醒，進而要求政府改革。因此中共要求西方企業也必須「聽黨話、跟黨走」，要在思想上、制度上全面融入中國，才能換取中國市場的龐大利益。許多外企為了討好中共，往往附和「臺灣屬於中國」的立場，即便他們內心也知道這並非事實。

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過去中共對馬斯克並不太友善，認為特斯拉會對中國本土電動車市場及經濟內循環產生負面影響，而馬斯克向來有話直說、堅持言論自由的作風亦讓他成為中共高層的眼中釘。即便如此，馬斯克仍積極在中國拓展特斯拉版圖，當然也得配合發表「政治正確」的言論。如今馬斯克提出「臺灣特別行政區」論，中國外交部應該是一時沒反應過來，反射性地認為馬是在批判中國對臺政策，過了一天後才驚覺錯誤，又改口稱讚馬的言論，這種顛三倒四的立場轉換真令人咋舌。

而更驚人的是馬斯克的立場變化，他過去自稱是言論自由絕對主義者，近期卻頻頻討好中國，例如他在今年8月為中國網信辦旗下雜誌撰文，表示盼與眾多中國企業夥伴共同推動科技發展，然而網信辦係中國言論審查制度機關，故此舉如同間接認可中共箝制民眾言論自由的舉動。另外，馬斯克在烏俄戰爭爆發時，曾表示堅決捍衛烏克蘭民主自由，更透過「星鏈」衛星協助烏克蘭反擊俄軍；之後馬斯克卻要烏克蘭放棄抗戰、將烏東地區拱手讓給俄羅斯以換取和平。現在馬斯克勸臺灣放棄對抗中共強權，儼然成為「中共同路人」，至此他捍衛自由的形象早已灰飛煙滅，成為跟多數親中企業家一樣，為了利益而拋棄理念的人。然而馬斯克真能因此在中國飛黃騰達嗎？

我想馬雲就是一個血淋淋的例子，就算再怎麼有錢有勢，一旦得罪了中共，終將落得悽慘下場。

（作者為教師）

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