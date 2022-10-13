社論》馬斯克們的幻想曲

普廷入侵烏克蘭，習近平圍台軍演，中俄戰略合作沒有止境、沒有禁區、沒有上限。影響所及，加速瓦解所謂的一中神話。民主陣營力挺烏克蘭，同時嚴防北京以武力片面改變台海現狀。習近平乃台海、甚至國際的麻煩製造者，已獲國際認證。但在國際、台灣，仍有人為中國推銷一中原則，堪稱世界奇觀。

台海緊張，有點外熱內冷，十分諷刺。台灣有人恐嚇人民兵凶戰危，卻口口聲聲替戰狼辯護，癥結在於他們信仰「同屬一中」。而台灣的主流民意，一直沿著「中華民國來台灣」、「中華民國在台灣」、「中華民國台灣」、「台灣中華民國」持續演進；國際的最新動態，亦從「和平解決兩岸分歧」、「維持台灣獨立於中國現狀」，走向「台灣是獨立的，由它自己做決定」，「在有關獨立問題上，台灣自己做決定，我們不鼓勵台灣獨立，這是他們自己的決定」。拜登的表態，清楚解釋了所謂的美國不鼓勵台灣獨立，並不是反對台灣獨立，而是由台灣自己決定。當然，台灣也要審時度勢，但至少國際氣氛已今非昔比，中國以武力答覆國際所期待的和平，促使越來越多國家重新平衡對中政策與對台政策。

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不僅台灣內部有雜音，美國為首的西方也有雜音。季辛吉表示，烏克蘭應該對俄羅斯讓出領土，而且，美中應避免在兩國外交關係中把台灣置於中心。馬斯克主張，讓台灣成為中國的「特別行政區」，以免台海發生衝突，全球經濟會損失三十％。凡此，與其說是基於國際和平，不如說更令人懷疑其「投資眼光」。先前，馬斯克也主張，烏克蘭割地給俄羅斯換取和平。如果普廷依舊不滿足，難道要繼續割地？中國已從機會變成風險了，還貪圖它政經不確定的市場，豈非置自己的企業於險境？

台灣那批中國協力者，其「投資眼光」也與眾不同。他們反對「特別行政區」，也反對「互不隸屬」，「中華民國台灣」也不行，遑論「台灣獨立」。戰狼當前，他們斥責「抗中保台」是意識形態、義和團。尤其是，幾未指責戰狼在國際全面出征，反斥民進黨把人民帶向戰爭邊緣，任何鼓吹戰爭的人都是罪人，簡直把戰狼打扮成受害的綿羊。其實，「他們的中華民國」，本質不是獨立於中華人民共和國之外（所以力斥「台灣國慶日」），而是極力為「同屬一中」保留方便法門，也就是，讓台灣與中國的關係，套牢於「國共內戰」、「中國代表權」的框架。直白地說，就是「反獨促統」。而國際的地緣變化，卻襯托出那些人實為「中華民族的偉大復興」之應聲蟲。一如馬斯克的「特別行政區」，只獲來自北京的按讚。不過，掛羊頭賣狗肉的「一國兩制」，不會令人想到台灣的未來，反倒提醒大家香港的過去。

香港的「一國兩制」，原本是誘降台灣的示範。二○二○，香港國安法，二次回歸，這個騙局就結束了。香港，台灣，本不可同日而語，不僅是二戰後台灣獨立於中國之外自成一國。更深層的背景是，香港是一個金融中心，卻不具地緣政治的特殊性。故香港回歸中國、二次回歸，不致產生國際戰略災難。而台灣，自一九五○韓戰爆發、中國「抗美援朝」，麥克阿瑟的台灣說帖，便立下「存於友好國家之手」的戰略定論，「提出阻止共黨掌握之方案，作為美國對台政策之基礎」。這個久大的戰略觀，歷經尼克森主義之沖刷，中國改革開放、和平崛起之幻象，至今尤顯歷久彌新。「中美共同防禦條約」，「台灣關係法」，都在見證這種戰略觀的洞察力。

川普從政前，有一句房地產投資名言：「地段！地段！地段！」（Location！Location！Location！）頗能用來形容台灣的戰略價值。日昨，蔡總統在國慶大會演說：「給世界一個更好的台灣─堅韌之島、韌性國家。」確實，面對中國威脅、「去全球化」、「疫後重新啟動」等挑戰，台灣必須在主觀上打造更堅強的國力，以立於不敗之地。而被視為印太民主領頭羊的台灣，除了在全球民主退潮之際急流勇進，更當在國際結構轉型的不確定中，扮演好印太戰略之錨的地緣角色。「給世界一個更好的台灣」，取決於台灣能給新的世界更多幫助。而從內部的「威權到民主」，到國際的「冷戰、後冷戰、全球化、去全球化」起伏，堅守「民主陣容」、壯大「民主堡壘」，幾乎可以確定是台灣與盟友的共同結論，任何幻想曲很快就會劃下休止符。

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