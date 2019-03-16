社論》國共兩黨「一中」毫無正當性

中國政治橡皮圖章第十三屆人代會落幕，英國廣播公司（ＢＢＣ）諷刺的報導，人代會每次都會出現一個「神秘的台灣省代表團」，奉中共的指令操課，記者會按他們「事先搜集的台灣媒體提問，直接唸答案」。

神秘的代表團當然很神秘，台灣幾乎沒有人知道他們的底細，又憑什麼代表「台灣省」？誰都知道這是中國統戰的笑話，不會相信，也不能接受，但台灣人民不能健忘，中國國民黨自命中國法統，在台灣以「一個中國」戒嚴、威權統治的作為，與中共一黨專政、一個中國的統戰手法，如出一轍。

國共兩個中國黨，用謊言、虛構的「一個中國」概念洗腦，要使台灣人民誤以為「統一」是必然的結局。其實，國共兩黨的「一個中國」立場，不合事實、缺乏正當性、也與台灣人民當家作主的利益衝突。

人代會「台灣省代表團」的組成，暴露在「一個中國」、台灣是中國一部份的架構下，中國「全國」可以參加政治橡皮圖章的人民代表全部二千九百八十人，「台灣省代表」只有十三人，真是滄海一粟。

中共用這神秘的十三人「代表台灣省」，也形同要宣告它的體制就是中共說了算，它說誰是代表，誰就是代表。這些傀儡乖乖照中共意旨醜化台灣民主，歌頌他們「祖國」的制度，妄談「統一」與「一國兩制」。

國民黨曾以荒謬的「法統」、一個中國思維統治台灣，荒誕不經，較之中共也不遑多讓。它代表二戰盟國佔領台灣，因治理不善而爆發二二八反抗，竟不顧對日和約尚未簽定，擅自將台灣畫入中國一省。

一九四八年，「中華民國」制憲大會及選舉總統，制憲國民大會代表二千零五十人，「台灣省」以「間接選舉」佔有十七席，包括連戰之父連震東，外加行政長官公署秘書長葛敬恩，十八人代表團比中共欽定的人大代表團也只多五名。

一九四九年，國民黨政權被中共推翻，敗逃到台灣，蔣介石仍自命中國「法統」、「中華民國」領土包括全中國大陸，要反攻復國；對台灣用一個中國架構統治，把在中國選出的中央民意代表接到台灣，不必改選，對台灣人民不公不義。

不必改選的萬年國代與立委，有什麼代表性？憑什麼代表中國「原籍」？一黨專政的國民黨，也是它說了算，它說誰是代表，誰就是代表。真正台灣選的代表仍是一個中國架構下的幾席，到一九七一年以後才有增補選。

解嚴修憲，國會全面改選，國民黨要維持它的「一個中國」概念，和保障「外省籍」參政的機會，還堅持設所謂「代表中國大陸」的「全國不分區」立委，同時要總統「委任直選」，而非直接民選。

國民黨經過人民抗爭與民主化洗禮，利用台籍人士參選，以修補其政權的代表性與正當性，但卻死抱「一個中國」神主牌不放。連戰兩度參選總統落敗，也許認為像他這樣的國民黨候選人都選不上，國民黨已經沒有希望，便跑去與胡錦濤簽署「連胡五條」，接受一個中國原則。

連戰當過李登輝的副總統，當然知道中國對台灣主權的主張，正當性建立在台灣接受「一個中國」，承認自己是中國一部份。國民黨就是強要把「一個中國」的枷鎖套在台灣頭上。

外來的國民黨，在民主化後理應瓦解，現在卻以虛構「九二共識」偷渡一個中國，以拚經濟為掩飾，企圖藉騙選票復辟，以恢復它的一中路線，馬英九更厚顏投書華盛頓郵報，顛倒是非，指控蔡英文總統「拒絕承認九二共識一中各表」，造成兩岸關係困難，傷害台灣經濟。

「九二共識」純屬偽造，已有當事人承認；原國民黨籍的總統李登輝說沒有共識，民進黨的總統陳水扁、蔡英文也說沒有共識；馬英九當年聲明沒有共識，現在卻不但在台灣說謊，還向國際說謊，附和中國強暴台灣主權。

台灣是戰後日本依和約放棄的殖民地，人民有自決的權利，而沒有與中國「統一」的問題。台灣人民戰後飽受「一個中國」思維霸凌，爭的是擺脫這個枷鎖，當家作主，享有自由選擇的權利。

台灣民主、自由和獨立生存，還面臨國共兩個列寧黨的挑戰，這兩個政黨所持的「一個中國」思維毫無正當性，台灣人民不能健忘，不能短視，應該堅定加以拒絕！

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