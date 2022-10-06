社論》改變世界的三部曲

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）呼籲，全球應停止升息，否則會把全球經濟推入衰退深淵，繼而陷入長期的停滯性通膨。而據英國一項調查顯示，疫情嚴重衝擊十六至二十五歲年輕世代生活，超過六成的年輕人因經歷疫情洗禮又碰上生活成本飆漲，對未來感到很害怕、沒有希望，還有三成三年輕人擔心，就業前景永遠不會恢復疫情前的樣子。二○二○新冠疫情擴散，各國紛紛祭出邊境管制，國際經貿、運輸旅遊應聲緊縮，全球化時代宛如瞬間急凍。受到衝擊的，當然不僅限於英國的某個世代。

新冠疫情，與其說是改變世界的啟動機，不如說是改變速度的加速器。現在的年輕世代，出生於全球化的黃金年代，世界是平的，當時資金、產業、工作在全球流動，他們必須做好跟全球同一世代競爭的能力準備。不料，當這個世代進入職場，卻馬上面臨一波波「去全球化」。二○○八北京奧運的主題「同一個世界，同一個夢想」，在二○一二習近平時代揭幕之後，逐漸朝反方向逆轉。二○一九開始的美中貿易戰，未來回顧可能是「去全球化」的檯面化。

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美中貿易戰，起初被視為前兩大經濟體的貿易摩擦，但隱約傳來的板塊碰撞更令人感覺是一場結構變動的先聲。直到川普政府結束前夕，大家終於發現貿易戰已經擴大到地緣政治爭鋒。二○二○，全球陷入新冠疫情恐慌，而中國的武漢實驗室成為眾矢之的。這場死傷慘重的疫情，加深了川普與拜登政府對中國的疑慮，美中關係從「交往」到「脫鉤」的趨勢持續進行。同時，二○一六以來，中國對台灣中止對話、機艦擾台，也在疫情期間越演越烈，不僅美國、連被香港問題吸引到印太的歐洲也同表關切。這樣的安全關切，到了烏俄戰爭，能源、糧食被普廷武器化，遂升級為對經貿倚賴中國的風險意識。能源依賴俄羅斯，市場依賴中國，梅克爾留下的遺產，德國應當最為有感。

從新冠疫情到烏俄戰爭，貫穿其間的脈絡是，全球化並未改變專制國家。在專制統治者眼中，經貿投資、自由市場，不是目的是工具，是「寄生西方先進科技」、「民生工業掩護軍事現代化」的暗渡陳倉，直到西方後知後覺國力即將被彎道超車。普廷入侵烏克蘭、併吞四州，西方制裁持續加碼。以川普打擊華為的「外國直接產品規定」為基礎，拜登本週可能宣布新措施，限制中企取得可用於高效能運算的技術，阻斷中國取得先進半導體技術。而王美花指出，台灣占全球半導體生產逾六十％，高階晶片更占九十％，中國三十六％的半導體進口依賴台灣，若台海爆發意外事故，半導體供應鏈中斷，中國經濟將受到嚴重衝擊。

不同於冷戰時代壁壘分明，全球化已致使各國互相依賴，只差程度不同。正因如此，「去全球化」不必然會形成「新冷戰」，而是民主、專制集團的「互相倚賴又彼此敵對」。或許可以想像，全球化將被未知的集團化排列組合所取代，而不同集團成員將在某種程度上自行其是。

近年的國際媒體，軍事較勁的報導大幅增加。各國領袖會面，雖仍談論必須合作的議題，包括迫在眉睫的氣候變遷，更多關注於遠方的緊張，聯合國的基本價值共識也難以維繫。「歷史終結」與否，「文明衝突」如何，原來並未到下結論的時刻。從全球化的投資、獲利，轉變到「去全球化」的衝突、制裁，所有國家的合縱連橫都起了變化，大國受到中小型盟友的牽制，中小國家無法擺脫大型盟友，相互依賴關係不完全沿用過去的由上而下規則，哈薩克之於俄羅斯，匈牙利之於歐盟，都是值得觀察的例子。二戰成立的聯合國，解決問題的能力愈趨弱化，國際紛爭實力可能變成硬道理。

二○一九美中貿易戰，二○二○新冠疫情，二○二二烏俄戰爭，宛如改變世界的三部曲。而跨國企業、社交平台的影響力顯示，國家的挑戰不僅來自其他國家。最近幾年的事態，已經無法用過去的結構來解釋、解決。一如烏俄戰爭，延續著二○一四未獲解決的僵局，而這場已經超過七個月的戰爭，可能同樣無法在現有的結構下收尾。眼前，不確定是唯一可以確定的。這種狀態，考驗著所有的國家與個別行動者，稍有誤判便可能付出代價。每一個國家、世代、企業、個人，都置身於這個不確定航程。專制統治下，沒有選擇自由。民主的多元選擇，會帶來創新或紛亂，端看參與者展現出怎樣的創新能力。

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