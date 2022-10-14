自由開講》我見過曹興誠先生，我欽佩他！

◎ 施明雄

昨天上網看陳凝觀小姐主持的「年代向前看」節目，陳主持人專訪曹興誠先生，曹先生在節目中説了許多話，「台灣本來就是一個獨立的國家」、「 台灣獨立不要污名化，主張修憲。」、「 一個中國，多少罪惡假汝之名而行！」， 更譏諷馬英九的「非兩國而是兩區論」 是長期黨國教育下的「腦殘」 ，「—個中國是金光黨的騙術！」 就像對香港人說五十年不變，但是習近平不到二十年就把東方明珠炸碎了！

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

我第一次兒到曹興誠先生是在千禧年後，—個四弟（施明德）的生日餐會上，曹先生在台北一家高貴的日本料理餐廳包廂，擺了好幾桌，讓施明德邀請親友慶祝生日快樂，我參加了。

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那時他是聯電的董事長，穿扮很樸素令人感覺是位和靄親切紳士型的企業家，想不到今年初放棄新加坡國籍，回台灣捐出三十億台幣，抛磚引玉要建立台灣的全民國防，並召回旅居美國的兒子回台灣保衛台灣這個得來不易民主又自由的國家，他的作為和信念，拆穿中國共產黨是惡魔毒獸的詐騙集團，他的言行轟動全世界的台灣人社區。

不久前他也曾在其他媒體提到許信良和施明德，碰巧不久前明德寄來他的第二本回憶錄《軍法大審》（第一本是《死囚》），厚厚的—本書，他因美麗島雜誌社在1979年12月10日世界人權日在高雄舉辦紀念會引發國民黨軍警的鎮壓以及和人民的反抗，那是蔣經國集團設計好要逮捕全台灣黨外異議份子的陷阱，果然12月13日特務就全台灣抓人，施明德成功脫逃，他在1980年元月八日被政治犯徐春泰與高金郎密告領五百萬的奬金，在許晴富家被捕。

不久就移送到警總看守所，被囚於死刑犯的押房，囚房四面牆都是保麗龍，並派—名烟毒犯、二名走私犯視查，預防他自羖，不到一個月就接到二條唯一死刑的起訴書，才知道有八人要接受軍法大審，在得知是公開審判後，他知道這次再犯必死無疑，他以粥汁寫下五萬多字的遗書（他知道三哥能破解看粥汁寫字的方法〉。

八名被告就有他準備以政治辯護來對付軍法庭，其實是在抗告蔣經國集團。因為三十年來，被捕的台灣獨立案件，只有從日本抓逮回台灣的陳智雄先生不作答辯視死如歸，勇赴沙場。蔣經國們認為這八名死刑起訴犯，—定會在公審法庭伏首認罪，請求減刑不死，那知出庭的第一天，施明德手抽褲袋，笑坐法庭。

接著出口承認自己主張台灣獨立，並且說台灣已經獨立三十年，她的國名叫中華民國。接著他以黨外助選團總幹事和美麗島雜誌社總經理的職位，是在推行一個無名的政黨，他在法庭暢言近二個小時，承担是高雄事件的總指揮，他坦言可以合法方法顛覆政府，追求台灣民主化，政府戒除戒嚴令，戒除報禁、黨禁，國會全面改選，台灣—定會成為民主化的國家。

在開庭的最後一天，他才得知林義雄律師母女一家四人被謀殺慘案，僅存一女的惡耗，他請求法庭判他死刑，如果能使國家社會平和安定．．．結果引發全法庭數百人痛哭出聲，包括法官獄官看守都紅了眼眶。

台灣人從此可以暢言台灣獨立，我想曹興誠先生和施明德交誼的過程中，一定提及明德在法庭上的情景。

（政治受難者）

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