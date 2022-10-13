自由開講》國慶演說的對中喊話：拒絕武統、期待對話的原則不變

邱志偉

這次蔡英文總統的國慶演說，照往例仍然對中國的喊話。在「維持臺海和平穩定，是兩岸共同責任」的段落，重申總統對中國並非沒有彈性，但是當中國執意誤判情勢、發動軍演之際，台灣必須再次把話講清楚，也希望北京當局聽進去，勿做歷史罪人。

蔡總統在國慶演說中，不再念出四個堅持的具體內容，反提到四大韌性，雖內容不是政治語言，但也是軟中帶硬的向北京傳達底線。（本報資料照）

國慶演說稿的定位去年史上最硬，今年釋出善意

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總統在今年演說宣示：「未來的兩年，在我任期的最後，我們不僅要持續站穩『四個堅持』的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的『四大韌性』。」雖然總統不再像去年重申四個堅持的具體內容，包含：「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。我曾在去年的文章表示，蔡總統是2007年以來對中國最強硬的國慶演說，且不知是否有意援引了鄧小平在1979年的四個堅持名詞。

我認為從總統的演說當中，有特別完整講出來的內容、或沒有講的細節，其實都是一種表態。本週是中共二十大的開始，當全球都聚焦在習近平將要展開獨裁者強人政治的第三任期，甚至將要對台有更強硬的做為，但蔡總統在國慶演說中，不再念出四個堅持的具體內容，反提到四大韌性，雖內容不是政治語言，但也是軟中帶硬的向北京傳達底線。且今年演說稿全文，且在談論兩岸關係之處，均以北京當局代稱中國，明顯有意降低衝突情勢，無意在二十大前給中共、習近平難堪，這樣的表態，中國當局是否能理解，還有待後續觀察。

我認為，未來兩年的台海新常態，將以台灣堅持理性、對等、四個堅持，北京強調一中原則的九二共識，但雙方均不拒絕談的可能性，且至少不致兵戎相見，做為一種「風險可控」的「和平」方式。就算有企業家聲稱台灣應走向一國兩制，台灣仍無妥協空間，中國依然可在自己堅持的底線上故步自封，但原則就是絕不可走向熱戰。這種和平模式，仍需要有國人的信心、國安的紮實準備做後盾，絕不是馬英九所稱的文字遊戲，就能維持和平，這事實只會中了中國的一中圈套。

京都橘高校象徵的台日友好，才是和平穩定的根本

當前台海情勢，民共唯一的交集就是雙方都沒有拒絕談的可能性，不是像兩蔣時期的反攻大陸或三不政策，但也就只有這項共識，台灣沒有要拉高喊價空間，而是倡議現狀。但從國台辦及中國各界的談話，中國要的是兩岸同屬一中的九二共識，是要兩岸一國、一國兩制台灣方案，隨習近平的第三任期展開，愈趨獨裁的習近平對台灣只會有蠶食鯨吞、無意示軟的可能。唯有一種情況下，習近平能如台積電創辦人張忠謀所說的，以自身定於一尊的權威勇敢放棄武力犯台，尊重台灣的主權獨立現狀。從京都橘高校來台表演象徵的台日友情，台日的彼此尊重、患難與共，沒有放不下的結，只有願不願意的問題。兩岸兵戎相見不只非台灣所願，更是全球所不樂見，莫作歷史罪人、全球和平逆流的推手。

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