社論》總統國慶演說應宣示兵役改革

國慶將至。台灣已經走過最艱困的抗疫過程，即將在十三日迎向邊境解封，堪稱是國慶的最重要賀禮。武漢肺炎帶來的疫情雖還未結束，但我們以逐步開放作法，與各國恢復正常交流，開放國門將是邁入重要的新階段。尤其，過去兩年多，各國經濟與民生受到疫情的沉重打擊，誠如蔡英文總統所說，面對全球經濟變遷和供應鏈重組，我們一定要把握這一波的機會，加速台灣接軌國際市場的腳步。蔡英文第二任總統任期還有一年七個多月，在後疫情時代，要帶領台灣站穩腳步、加速發展。

隨著開放邊境，可以預期我們與美國和世界各地的合作夥伴將更頻繁交流。作為主權國家，台灣應有自主選擇結交朋友的權利。無奈惡鄰中國在旁虎視眈眈，吞併之勢更勝以往。今年二月俄羅斯入侵烏克蘭，普廷與習近平這兩大獨裁者關係趨向緊密，「合作無上限」，意圖各自對外擴大勢力範圍，分散民主國家的團結力道。疫情雖將逐漸走入尾聲，但國際局勢不僅難再重返過去，全球民主和以規則為基礎的國際秩序也正面臨自第二次世界大戰以來最大的考驗。在這變局中，台灣與烏克蘭一樣，為民主防線的最前緣，均處重要戰略地位。力抗極權者入侵，強化自我防衛實力，亦是我們對全球民主陣營的最大責任。

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蔡英文的第二任總統任期，除了因應來自中國武漢肺炎的侵襲，面對北京利用各國忙於抗疫之際，升高對區域的威脅，蔡政府則積極進行國防準備。二○二○年，蔡總統在國慶演說中提到，面對對岸的軍事擴張和挑釁，我們會持續強化防衛戰力的現代化，並且提升不對稱戰力。蔡總統當時並首度提出，「後備動員制度的改革，將會快速推動」。去年底，直屬國防部的「全民防衛動員署」揭牌成立，總統交付任務，期許全動署精進教召訓練，讓自我防衛的力量更加堅實。

去年的國慶演說，蔡總統提到，在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰。台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響我們的國安及飛安。她指「民主國家之間，則正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局」。蔡英文重申，台灣願意為區域的和平發展，「貢獻一己之力」。從過去兩年的國慶演說，看出中共對外挑釁的軌跡，總統試圖擘劃國家安全方向，說明台灣既非孤軍奮戰，我們與美國等其他理念相近的國家，共同應對來自中國的威脅。另方面，我們也將推進軍事建設，不會僅依賴其他國家來防衛台灣。

今年即將到來的國慶演說，日益嚴峻的區域情勢，應該仍是蔡總統論述的核心。尤其，中共藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，自八月初展開環台軍演後，共機、共艦不僅加大頻次擾台，更跨越台海中線來升高挑釁，壓縮我防衛空間，製造更為緊張的區域張力。本月中旬中共二十大，習近平預定延長任期，中共軍事威脅，包括武力犯台等促統手段，外界評估將很可能加速推進。為因應較過去更大的挑戰，蔡政府提高明年度國防預算以增強戰力，而民主盟邦對於穩定台海情勢也具高度共識，美國行政與國會部門正計畫以軍售、軍援等方式努力增加台灣的武器儲備，加大對共軍犯台的嚇阻能力。

然而，抗衡中共武統的關鍵，還是台灣本身的自我防衛能量。再多、再精良的軍事裝備，也須訓練純熟的官兵來操作，加上全民的高度意志，讓敵人不敢輕越雷池。目前的兵役制度，常備役役男僅服四個月軍事訓練役，早被國內外專家憂心訓練不足，即使這幾年推行募兵制，成效仍然有限。國防部已坦言，面對敵情，四個月役期已顯得不夠，至於延長多久，預計年底前公布。役期縮短，是扁馬蔡這幾任總統曾力推的政策，要改弦更張，理應由三軍統帥的總統做出重要宣示，而不是僅由國防部等執行部會代為說明。蔡總統應向國人提出，以延長役期等兵役制度的變革，建立符合現代化與國際化的軍事訓練，並與社會興起的民防訓練進行接軌，以及向國際傳達台灣人民抗敵的決心。烏克蘭經驗正告訴世人，全民意志加上防衛能力，擋下俄羅斯的初期進犯，國際援助方會源源不絕。我們今年國慶主題「二○二二守土衛國．你我同行」，保家衛國不是少數國人的專屬任務，更多民眾的投入參與，是總統要領導的國家方向。

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