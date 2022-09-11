自由共和國》姜皇池／中國軍演對台灣的國際法意涵

姜皇池／台大國際法教授

中國從八月四日中午十二點起，連續三天在台灣周邊海域和空域進行軍事演訓行動，並進行實彈射擊。在完成軍演後，又表示：「成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」、將接著「持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

就此次中國軍演，國內穩定以對，倘中國期待以此威嚇台灣，使人心惶惶，束手就範，則顯未達目的。而演習與所在海域之軍事意涵與對應，自有軍事專家分析，個人無從置喙，然此軍演與仍持續的軍事活動所具有之國際法意涵，恐有必要審慎應對。

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中國外交部一再宣稱：「全球已有一七○多個國家表示堅持一個中國原則、支持中方維護自身主權和領土完整，這反映了國際社會的普遍心聲」。但諸多對台海局勢表達關切的國家，不必然支持中國立場，因而上述一七○多國是否誇大，仍待確實檢證。

事實上，大部分國家皆無正式聲明，除去白俄羅斯外，僅有卅多個亞太周邊國家對台海局勢與中國軍演有發表正式外交聲明。此間，緬甸、北韓與俄羅斯等三國不僅是完全贊同中國立場，並譴責美國是挑釁者且侵害中國主權完整；另外巴基斯坦等十個國家，則是支持中國立場，認為台灣是中國不可分割領土，軍演是在中國領土，各國不應侵害他國領土完整，然並未譴責美國。

至於印尼、菲律賓等諸多國家，則傾向中立，不願得罪任何一方，既未譴責中國，亦不責難美國，如印尼不偏不倚地表示：「印尼對主要大國間敵對之惡化深感關切」、並「呼籲各方避免可能使情勢惡化的挑釁行為」。

至於印度、紐西蘭、新加坡與越南，則雖較支持美國立場，但並未譴責中國；新加坡強調「應避免任何可能導致區域不穩定的誤判與意外」，印度則表示：我們呼籲應該自我節制，避免單方行為改變現狀，降低緊張情勢，並努力維持區域和平與穩定」。

全部卅多個國家僅有澳洲與日本贊同美國立場，並譴責中國的威脅行動。

但令吾人擔心的是：上述所有國家，皆表示將遵守「一個中國原則」或「一個中國政策」，且包括美國、日本和澳洲在內的全部國家，皆未認為中國的軍演行為是違反國際法之行為，遑論構成《憲章》第二條第四項的禁止武力威脅或使用武力！

如此中國軍演與後續軍事活動在國際法上對台灣之衝擊，至少有兩點需審慎處理：

第一、所有七處軍演區皆在台灣海峽中線以東，甚至劃入台灣領海，全然逾越存在已達七十年的海峽中線，中國除於正式聲明否定台海中線的存在外，此等行動進一步試圖將台海中線所可能產生的任何國際法意涵，進行抹除的工作，且逐步予以鞏固。對此，政府應尋求架構海峽中線在國際法上可行的法律或政治意涵，且進行統合說明文件，儘速對外進行完整論述。

第二、國際社會成員，近乎一致地，皆不認為中國軍演與其截至目前為止的後續行為具有違法性，如此恐將進一步構成對台使用武力合法性之基礎。而其根源無寧源自所謂「一個中國」原則（或政策），在此之下，中國與台灣間問題將是中國內戰延續，如此則中國對台使用武力合法性將確認無疑，備妥國際法妥適方案與文件，恐已迫在眉睫。

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