自由開講》選舉前文旦就會滯銷？是文旦之亂還是臺灣政治造謠亂象！？

王昱凱

最近又出現「台南文旦滯銷 選情像進冷凍庫」的文旦滯銷新聞，讓人想起2019年的文旦之亂，2019年中天新聞台報導，一名陳姓果農控訴，200萬斤文旦遭棄置溪邊腐爛與農民未獲災害補助，導致農民生計困苦，但被查出該新聞內容並非真實情況，事後也無正確更正報導，以致嚴重影響農產品交易秩序，因此以違反事實查證原則致損害公共利益規定，裁處100萬元罰鍰，現在與當時一樣正逢選舉前，再加上「選情像進冷凍庫」的標題，不禁讓人聯想這些報導到底是為了文旦農民發聲呢？還是有心人士只是將文旦當成別有意圖的工具？

這次新聞一報出，馬上被抓包出面喊生意慘淡的郭姓果農，早在報導將近一個月前，就在臉書上PO文說文旦已經全部完售，而新聞內文提到「扁嫂吳淑珍老家台南麻豆綠到出汁，二○二○總統大選，蔡英文、賴清德在麻豆拿下七六％選票，但今年中秋，文旦柚滯銷損失慘重，麻豆農民臉也發綠了」、「行政院長蘇貞昌中秋節前特地到麻豆，強調賣水果不賣主權」等，企圖將執政黨營造為文旦滯銷的元兇（即便文旦根本沒滯銷），明顯帶有特定政治目的，意圖帶風向來混淆民眾，實際查詢也發現多數果農都對外公告文旦完售，也引來各界批評，根本是在複製2019年的文旦之亂。

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台南文旦滯銷的報導，立委王定宇抨擊是統媒複製2018年之亂。（圖擷取自王定宇臉書）

對於假新聞，早就有許多研究顯示，其傳播速度是真新聞的好幾倍，也會傳播得更遠、更快、更深層，當謠言在網路上燃燒起來後，就算即時澄清滅火，也並非能及時讓所有知道假新聞的人都看到，甚至在有先入為主觀念的讀者心中，可能會誤認為真新聞才是假新聞，在這個資訊爆炸的時代，即便這些欠缺邏輯的資訊只要稍微查證就可以拆穿，也不是每個人都會一一查證假新聞，而難以抹滅的網路足跡，對謠言受害者可能會造成永久的傷害。

那這次2022文旦之亂背後的造謠者是誰？又有甚麼目的呢？首先，此事件的造謠者並非真的關心文旦與農民，不然製造這種謠言對文旦的價格，很大的機率只會造成不好的波動，那最有可能的目的就是為圖私利，企圖利用造謠鼓動，利用謠言的散播，影響社會大眾，並造成社會、輿論的批評反制，來達成個人或團體的利益，從內文中重點來看，除了文旦就是政治了，撇除被當作手段的文旦後，只要想想此新聞刊登後政治上的得利者，造謠者的身分也呼之欲出了。

（NGO工作者）

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