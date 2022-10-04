自由開講》把三奈米留在台南的關鍵技術，竟在台南市府？

藍鵬捷

近來處理器大廠如蘋果、高通等七大業者，排隊搶佔台積電三奈米的產能，幾乎確定三星彎道超車失敗。全世界炙手可熱的先進晶片製程，筆者認為之所以能留在以古都著稱的台南，除了南科聚落效應，就是因為台南能滿足半導體製程用水的要求。

上個月19號，一則新聞震撼全球半導體界。台積電與中鼎合作，在台南啟用國內第一座民營再生水廠，首度將工業廢水淨化，用於半導體製程之中，預計2023年可達每天2萬噸，成為全球半導體界的創舉。之所以大費周章循環利用廢水，除了因應極端氣候，更要滿足台積電對蘋果等國際大廠淨零碳排的企業承諾。

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但如果要滿足台積電2030年百分之百使用再生能源的要求，僅靠企業自製再生水是不夠的，因此哪一個地方政府能穩定供應再生水，成為半導體大廠的評估設址先進製程的關鍵。

9月27日有一則不起眼的地方新聞，讓許多南科的外籍工程師嘖嘖稱奇。在那則新聞中，台南市長黃偉哲視察安平再生水廠在南科的配水池，現場的水利局官員說明安平市區的民生污水如何經過初步處理，再接管到安定區台積電18廠旁的配水池。在那場說明中，也展示工業等級的超純水技術，可以將尿素污染物處理到達5ppb等級（10億分之5濃度值），讓晶圓製造沖洗過程中不受到雜質影響。

圖為近日台南市長黃偉哲（右）視察安平再生水廠在南科的配水池，現場的水利局官員說明安平市區的民生污水如何經過初步處理，再接管到安定區台積電18廠旁的配水池。（作者提供）

這則消息讓外籍工程師相當意外，他們沒想到地方政府居然擁有跟半導體大廠同等級超純水處理技術，而且大費周章搜集民生污水進再生水廠處理，再接管到二十幾公里的南科廠區，這些外籍人士跟筆者反應，他們很難想像國外有任何一個地方政府可以為半導體產業做到這個地步。

就筆者與許多業界人士討論，半導體產業最重要的就是水電穩定，為了要讓晶圓出口到歐美，近來更要符合RE100與企業ESG等要求，水電中的再生水和綠電，對半導體產業來說尤其重要！

除了台積電，聯電投資1千億在台南，某種程度上也是看上台南的綠電和再生水。以南科的現狀，每天的用水大約18萬噸，如果先進製程產能提升，預計2030年會達到每日30萬噸以上。

當年五奈米先進製程之所以選在台南，就是因為台南市政府興建再生水廠的規劃比新竹縣更早，如今永康再生水廠已經每天供應將近1萬噸再生水到南科，如果安平再生水廠年底前供水，政府將可每天提供2萬噸的製程用水給南科，在旱季時可減少水庫供水壓力，間接降低民生缺水的可能性。

根據台南市政府的公開資訊，目前綠電設置容量已經達到3.5GW，相當於17座曾文水庫的發電量。如果永康、安平、仁德三座再生水廠全期都完工，台南每天可供應超過6萬噸以上的再生水，滿足南科每天3分之1的用水。

就筆者與工程人員的討論，再生水的製造猶如水利界的愚公移山，把民房中每一滴的污水接管搜集起來，淨化成晶圓製程中所需的超純水。從2015年台積電自行開發再生水以來，再生水製造開始成為政府水利人員爭先學習的顯學，台南也因為這項關鍵淨水技術，成為南科三期開發的首選地點，古都崛起為全球半導體產業的戰略要地，值得其他縣市政府參考。

（產品經理，台南人）

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