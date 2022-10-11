胡，怎麼說》中華民國、台灣、雙十國慶「你、我、他」的?

中華民國是「他」的？雙十國慶也是「他」的？台灣是「你」們的，所以「他」不許「你」在雙十慶台灣國慶?

年年雙十，每到雙十，藍軍的「中華民國雙十國慶症侯群」就會發作，尤其在藍軍失去政權在野的時候。今年在馬英九、龍應台等人的帶動下，他們那群人的國慶症侯群發作的特別厲害！白軍在柯文哲領頭下，也迅速感染了此一馬英九們的國慶症候群！

請繼續往下閱讀...

中華民國本不是個問題，在雙十慶國慶也不是個問題，因為中華民國自1949年起就在台灣過雙十國慶，有人接受、有人不從，現在問題雖仍在，但中華民國、台灣混同，漸形成「中華民國台灣」命運共同體，面對中國中共政權侵吞，中華民國、台灣，俱死俱活、不是你死我活，更不應仍發生雙十國慶症候群問題。

今年「中華民國雙十國慶症侯群」病症又大發作了，因馬英九們把中華民國當做是「他」的！雙十國慶也是「他」的！所以，見不得「他」之外的台灣慶祝中華民國國慶!見不得「他」之外的台灣人領導中華民國!見不得「他」之外的台灣總統在雙十節慶台灣國慶！

「他」就是「馬英九們」！他們一方面企圖獨佔雙十、死抱著中華民國，把根本就不是他們的雙十、不是他們的中華民國，佔據為一人、一黨之私物，另一方面他們做的事，卻是把「中華民國」往死裡送、把「雙十」埋葬在歷史的墳場。

「他」馬英九們，現在仍企圖佔據中華民國、雙十，仍仗著已如僵屍般的「老法統」幽靈，繼續宰制台灣前途、繼續欺侮台灣人民，只要用當前的實境觀照，「他」馬英九們的心態，實在嚴重扭曲的太畸形、太可怕了。

馬英九們唱的九二共識、習近平延伸為一個中國、一國兩制台灣方案，馬英九們還是繼續和著習近平的調子唱和九二共識。一個中國、一國兩制台灣方案，就是中華民國滅亡、台灣被併吞、民主自由人權淪亡錄，馬英九們即使仍想要死抱中華民國、雙十，但恐怕都將灰飛煙滅，連殘餘都不存在了！如果有這麼一天，罪魁禍首是中共、馬英九、龍應台們則是幫凶、共犯、協力者！

馬英九及馬們在接近雙十的時刻，「中華民國雙十國慶症侯群」又嚴重了，他對蔡英文政府的提法「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」很感冒，唱和著中共的調子批蔡政府挑釁，還稱兩岸是「兩區」不是「兩國」，但是，正如前述，這種說法就是變相的接受一個中國=中華人民共和國、中華民國就完全滅亡消失了，馬英九們的「滅亡中華民國罪」，也要從「幫凶」變中共的「共犯」了。

看了馬英九在國慶大典觀禮台上，一再翻看主辦單位贈送的禮物，顯然是在找他自認是他的中華民國、他的雙十，實在可笑可憐又可惡。曾一再高唱兩岸如開戰「首戰即終戰、國軍一天就會投降、美軍不會來」等失敗主義投降調的馬英九及藍軍黨徒們，現在心態都沒改、唱詞則改為「避戰、謀和」，其實要求蔡英文總統向中共屈膝、接受一中。馬英九們之一龍應台，高舉六年前她即舉過的反戰旗，批判蔡總統未能竭盡所能尋求和平，還批判蔡政府「備戰就是鼓吹戰爭」，「他及她」馬英九們卻對中共軍機軍艦繞台侵擾，準備併吞台灣、滅亡中華民國、淪喪民主自由，全都蒙上了眼睛及心智，只要天良喪盡就都看不見、聽不到了!

「他」馬英九們連「統派」都不是、也不配，而只是舔共、親中、媚習、打著和平、反戰旗號、背叛中華民國的「投降派」!

以柯文哲為首的白軍，心態其實和馬英九們十分相近到相同，柯呼應中共的兩岸一家親，內涵比一個中國還一個中國，柯的「兩岸一家」比馬的「兩岸兩區」更貼合中共對台統戰調。

柯在雙十節又大談中共戰機軍艦繞台武嚇不是台北市的責任，還嗆蔡政府「把它（共機）打下來啊!」對照他的一貫親中主張，他講的當然是反話，其實他說的意思應該就是，希望中國藉此軍事衝突教訓台灣、共軍藉此教訓國軍啦。

柯日前玩漆彈的戰爭遊戲，卻全場躲在護板後面不敢露頭伸槍發彈，事後講一堆無聊卻被柯粉當寶的話，其實，就戰爭遊戲來說，他的表現應被評評為如同一個畏戰、懼敵的小孬孬。

心險術淺之輩，如是而已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法