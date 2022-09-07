胡，怎麼說》見笑轉生氣！朱立倫、柯文哲為何都被問到「怒」？

藍、白兩個黨的兩個「魁」朱立倫、柯文哲，昨天都被問到「怒」，兩個黨魁的「怒」，都是惱羞成怒的怒，並且仗怒遮羞。說白了，朱魁、柯魁兩個魁，就是「見笑轉生氣」啦！

先看柯魁為何而「怒」。

柯文哲在台北市長任內最後一次到議會接受市政總質詢時，無黨籍市議員林穎孟質詢面對共軍威脅，北市民防訓練準備情形，柯文哲不耐地回應，「你們這些沒當過兵的」、「小朋友，不要問那種無聊題目好不好」，他更反問，「你是要我開始訓練軍隊、當軍閥嗎？」並拿出獨盟主席陳南天發起的「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，問柯文哲是否簽署？柯文哲拒絕簽署，並惱怒的口出惡言嗆林穎孟:「我根本不想理你」、「我管妳去死」、「妳沒資格上來，下去！」

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地方的民防是市府業務、市長有督督之責，市議員質詢民防準備情形，這是議員監督的權責，天經地義、有法有據，柯文哲不重視、做不好、答不出叫防也就罷了，但他卻口不擇言的反問:你們這些沒當過兵的....，把他自己的無能、專斷、蠻橫、藐視議會、目中無人的嘴臉曝露無遺。

至於那份「絕不投降承諾書」，柯文哲拒簽就罷了，議員在議會要他公開簽署表態，是否適宜也待斟酌。不過，這份拒絕承諾書是「墨綠」的獨派提出的，柯文哲在2014年當選市長前，公開強調自己是「墨綠」的，現在的柯文哲，卻視墨綠提出的保台拒降承諾書若毒蛇猛獸。這也印證8年來，他的政治立場由墨綠直接跳接到鑲藍傾紅向統，一聞墨綠的拒降承諾書，就以惡言粗暴相向，惱羞成怒、藉怒遮羞，其實一點不令人意外。

再看朱魁為何而「怒」。

朱立倫是在接受德國之聲中文版專訪時，被記者一再犀利的提問、追問、逼問，答不出來而怒，他雖無口出惡言，卻一「怒」就自己宣布結束專訪。德國之聲記者（此次專訪由由德國之聲新聞總編輯Richard Walker擔綱）的提問，主要是從中國對台軍演武嚇、夏立言在軍演時訪中、詢問朱魁領導的國民黨對中國的立場。

德國之聲一開始就切入直問，夏立言在中國軍演時訪中，你是否覺得那是一個錯誤?朱立倫答問時重提對話可以減少戰爭的可能性，並稱兩岸沒有溝通管道很危險，企圖說明夏立言訪中可避免戰爭的危險云云。

德國之聲馬上以問追問，你認為台灣和中國的緊張關係是政府的錯嗎?朱立倫又是答民進黨政府沒任何管道、什麼都不做...。德國之聲追問:照你的說法，你好像在政府之外，自己決定台灣的外交政策?朱立倫解釋一大堆理由為夏立言訪中辯解。由於問比答精彩，以下只抄錄德國之聲的提問，朱立倫的答復大都老調重彈，但被問到破碎，請大家自己到DW看專訪影片及逐字稿（專訪國民黨主席朱立倫:與中國對話才能避戰）…

德國之聲追問:我還是不明白，為何做一個台灣的在野黨，你要與中國官員談論這些你無法控制的事，你能到什麼成果?

問:你認為是民進黨不尋求對話，將台灣置於危險境地，增加中國入侵機會?

問:你真的相信，以烏克蘭相比，更多的對話可以阻止戰爭嗎?在戰爭爆發前的最後一刻，對話一直在進行。我想歐洲很多人會從烏克蘭戰爭中得出結論，當你碰到一個普廷或習近平這樣的獨裁者時，只要他們想要，戰爭無可避免。

問:你希望通過對話達到什麼目的?台海兩岸有兩種相反觀點，是對話解決不了的核心問題。習近平堅持與台灣統一，並很清楚的拒絕排除使用武力。但民主台灣事實很清楚，根據政大民意調查，只有7%以下的小部分人想走向統一，你如何通過對話彌合這一差距?

問:但習近平不想要維持現狀。非常明確的表示要統一，他說這是中國人的命運，你怎麼能說服習近平不要實現那個中國夢?德國之聲接連追問:你打算如何說服習近平，讓他保持現狀，接受他的夢不會實現?

問:你自己說過九二共識是一種沒有共識的共識，但中方立即站出來，稱你所說的是任意扭曲，叫你保持頭腦清醒，站在歷史正確的一邊。這聽起來像是中方對訓斥和霸凌你。如果你有機會參與外交（指如國民黨執政），這不就是未來的樣子嗎?九二共識隱含其中的一個中國想法，你認為是不是也該把它丟進歷史了?

朱立倫被問到怒，是因中國國民黨的對中政策，終極就是被統、就是將台灣送中、就是中華民國的覆亡、就是民主自由台灣的淪陷...，這些終極統一的實況，被德國之聲一再追問都無所逃避、被一一揭揭，窘態畢露，惱羞成怒的不堪之怒，可以清楚的想見。台灣人人人都應該把德國之聲的這些提問，用來問國民黨、問民眾黨、問所有候選人，也問自己，你的一票投下去的終極結果會是什麼?

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