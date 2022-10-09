自由開講》投資熱土退燒，Google翻譯退出中國市場

沈瑤

日前，據Google官方透露消息指出，由於Google翻譯軟體（Google Translate）在中國市場使用率過低，以及內容審查爭議上無法與中共官方達成共識，故而選擇退出中國市場，此消息一出，讓不少使用Google翻譯軟體的中國用戶陷入一片哀嚎。

因中國市場對Google翻譯使用率太低而決定退出中國。（歐新社）

據科技新聞網《TechCrunch》報導，目前Google官方雖已關閉中國地區翻譯軟體的使用權限，香港版Google翻譯軟體尚未撤出，但該地區翻譯軟體內容若涉及到官方敏感話題等內容，仍會受到中共防火牆阻擋，即便是中國用戶不翻牆，同樣也會受到中共防火牆影響無法使用該軟體。對此，美國參議員前幕僚長查克·舒默 （Chuck Flint）則表示，上架中國市場的境外軟體，需遵守中共嚴格的資訊審查制度，防止用戶透過翻牆管道，造成另一個如同清零政策、爛危樓及銀行惡性倒閉使存戶無法領取現金等相關社會事件。

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Google做為美國科技龍頭，選擇在二十大前夕退出中國市場，對不少在陸美企敲響警鐘。此前，Google為防止中共竊取技術，開始尋找中國之外的生產線之地，其中，已將Nest恆溫器與主機板生產線暗暗移出中國，並轉往其他地區；眼下正值中共當局布局習近平第三次連任的關鍵之際，諸多限制與監管，讓外國企業紛紛止步中國，這與原先中共商務部所說的「進的多、出的少」恰恰相反，應該是「進的多、出的更多」吧！

（研究員）

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