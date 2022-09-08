自由開講》對話目的？如何對話？朱立倫沒說的是？

黃大益

繼外交部長吳釗燮接受《德國之聲》訪問後，國民黨主席朱立倫也接受該媒體專訪，但朱主席的訪問被台灣媒體形容「慘不忍睹」；從夏立言出訪中國到此次專訪，正值地方選舉之際，朱立倫不斷製造與中國相關的話題，看似想奪回兩岸議題的主導權，卻一再地弄巧成拙，實非明智之舉。令人不禁感嘆，曾幾何時，論述兩岸關係成為國民黨的噩夢？

《德國之聲》採訪吳釗燮和朱立倫時，雙方皆主張台灣要「維持現狀」。吳釗燮說「維持現狀」是台灣的一貫政策，也符合各方最大利益；並強調「現狀」就是中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣不會屈服於中國壓力，而且只有台灣人民有權決定台灣的未來；一旦中國侵略台灣，台灣人民也會勇敢為國家、主權、土地、為民主生活方式而戰。

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朱立倫接受《德國之聲》訪問內容被台灣媒體形容為「慘不忍睹」。（圖截取自德國之聲臉書專訪影片）

同樣朱立倫主席也說「國民黨的立場是維持現狀」，但面對《德國之聲》記者所提出的「習近平不想要現狀」、「對話也無法阻止獨裁者開戰」、「如何說服習近平不要實現中國夢」等現實的問題，朱立倫選擇搪塞、敷衍的回應；反而不斷強調「要與中國對話才能避戰」，但烏俄戰爭帶給全球民主國家的啟示為「只要獨裁者想要，戰爭就無可避免」。因此，朱主席能否明示「與中國對話希望達到何種目的？」兩岸在主權議題上存在截然不同的觀點，該如何解決此核心問題？再者，若對話的基礎必須建立在「一國兩制台灣方案」的九二共識上，朱主席依然會選擇有條件且不平等的對話嗎？

民主社會有監督執政黨的機制，同樣也在乎在野黨如何發揮制衡的力量。很遺憾，朱立倫最後似乎因訪問過程數度遭受質疑而不悅，主動向記者結束訪談，錯失向國際社會說明、與台灣民眾對話的機會，此舉有失他貴為台灣最大在野黨黨魁的高度，專訪回應的內容對國民黨爭取中間選民支持亦無幫助；對台灣而言，也不符合民主社會對政黨的認知與期待。

這個結局令人不禁想問：連記者都無法對話，朱主席或國民黨又該如何與中國對話？

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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