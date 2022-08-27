自由開講》從夏立言到謝龍介，看國民黨的「中國困境」

洪碁遠

台灣第二大政黨副主席夏立言日前組團訪中，引來國民黨内外一片譁然。在中國期間更是對其行程與會談内容保密到家，極其低調的行為有違該黨過去的行事慣性，不禁令人懷疑國民黨此次訪中的目的。

日前有媒體傳出夏立言此行是為了幫國民黨募款選舉資金，而國民黨黨主席朱立倫面對質疑回應態度暧昧，不僅沒有阻止出訪，在妻舅高思博跟著出訪這件事也顯得支吾其詞。此外，在國民黨地方縣市長參選人中，也出現許多幫中國護航的言論。這些跡象，其實反映國民黨在選戰中的雙重困境，不去中國募款就難以選舉，但選票表現不好在募款上就更顯困難。

請繼續往下閱讀...

國民黨副主席夏立言，在出訪前曾任職台中市市政顧問以及國際事務委員，雖因輿論壓力而請辭，但台中市長盧秀燕竟不顧民意反對、強力慰留夏立言，令民眾困惑盧秀燕對兩岸的態度為何？到底是基於同志之情而慰留？還是跟自己仇美親中的立場有關？對此盧秀燕也始終不曾說明，當初聘用夏立言的理由是什麼？是否有交辦什麼特殊的任務？跟年底選戰是否有關？外界其實霧裡看花。

有媒體傳出夏立言此行是為了幫國民黨募款選舉資金，而國民黨黨主席朱立倫面對質疑回應態度暧昧，不僅沒有阻止出訪，在妻舅高思博跟著出訪這件事也顯得支吾其詞。（本報資料照）

除台中市外，國民黨台南市長參選人謝龍介近來更是屢屢在廣播上幫共產黨胭脂抹粉。繼上次說出中國敦親睦鄰後，這次又在廣播公開宣稱共產黨最會改革。

其實全台灣都知道中國民眾現在有多慘，當河南銀行領不出錢；四川上海缺水限電；中共還箝制國民言論，舉凡批評政府，動輒遭到官方刪除留言、帳號，甚至可能被公安關切。就在中共倒行逆施、夏立言出訪中國之際，謝龍介竟在節目上指出：「共產黨在改革，可以批評政府，可以批評哪裡做不好。」還藉此檢討台灣的言論自由，讓人不禁懷疑這種批台護中的心態是否跟夏立言募款有關？

從國民黨高層與縣市長參選人對中國態度暖昧、甚至刻意護航中共，其實顯露出國民黨想要把赴中募款正當化的企圖。 但這次夏立言、林祖嘉出訪中國，難道只是為了參加研討會，發表在台灣不敢講出口的九二共識嗎？如果真的沒有募款、沒有交換政治利益？怎麼在國民黨高層，每個都一副拿人嘴軟的窘狀？出來反對出訪的反而是藍營基層議員。

如何在鈔票與選票之間「左右逢源」，已經成為國民黨在這次選舉中的「夏立言困境」。當國民黨參選人越不敢批評赴中募款這件事，就越容易在選票上失分。越是為了幫自己開脫、幫中共護航，在中間選民眼中就越是損害台灣利益。

雖然，赴中搬糧草已不是新鮮事，利用在中國的台商系統募款，或是中資企業透過第三方機構轉投資台灣的公關公司，在過去幾年的選舉都發生過。但夏立言一行人的行程中，除了號稱拜訪台商，也被發現拜訪國台辦高官。筆者誠摯建議，國民黨應該要主動說明募款對象，是中國台商還是北京政權？

赴中募款看似方便，其實是與泛藍基層和中間選民脫鉤。即便拿回了鈔票，卻輸掉了選票，於是下次只好去搬更多的鈔票，陷人螺旋向下的困境。筆者也呼籲國民黨縣市長參選人，盡快走入基層了解民意，不要被高層募款的美好願景所欺騙，選舉終究要以選民的利益為依歸。

（台南市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法