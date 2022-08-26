新聞線上》要笑四小時

民進黨立法院黨團副書記長王美惠（左）、立委羅致政（右）25日召開記者會，針對國民黨副主席夏立言訪中爭議發表意見。（記者羅沛德攝）

記者莊榮宏

美秀下班回家，看見老爸坐在家門口傻笑，趕緊問「爸，你怎麼坐在這裡笑？」爸爸用食指豎在嘴唇中央，比了個「噓」的手勢，不理她。

美秀再追問，老爸不耐煩「別吵啦，還有一小時」，什麼事還有一小時？老爸一本正經地說「我去診所看病，有拿藥，診所告訴我『要笑四小時』，我已經笑了三小時，還剩一小時啦」，美秀大吃一驚「爸！那是在講『藥效』四小時，不是『要笑』四小時啦」。

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六月七日，中國國民黨主席朱立倫赴美，聲明「九二共識是沒有共識的共識」，一舉突破馬英九框架，擺脫反美親中的包袱，讓對國民黨兩岸立場最不放心的中間選民眼睛一亮，朱的政治格局被重新評估。

但馬英九、洪秀柱之流公開反朱，中國官媒前總編輯更破口罵國民黨是「百年爛黨」，由於各方壓力前仆後繼，朱為國民黨開的這帖「良藥」，有人悲觀估計「藥效」或許可以撐一年。答案很快就出來：連半年都沒有。

八月四日美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國居然仿效日軍侵華戰爭的「盧溝橋事變」模式，拿裴洛西訪台當藉口，對台灣進行軍演，還射飛彈飛越台灣高空，但台人不受恫嚇，中共加碼延長軍演，仍無力動搖台灣民心士氣，中共進退失據，找不到下台階之際，「百年爛黨」竟在八月十日派副主席夏立言訪中，幫中共搭起下台階，罔顧此舉在國際上製造台灣內部有人呼應中國軍演的錯覺，引發國內強烈反彈，朱費心搭建的親美路線也在八月十日這一天宣告崩盤。

所以當朱立倫強作鎮定地說「國民黨堅持做對的事」，國人卻宛如看到一個蒼白老人坐在家門口說「要笑四小時」，殘酷的事實真相是，朱郎中的開藥方，藥效只有兩個月零四天而已。

年底選舉各黨殺聲震天，互有斬獲，對中間選民而言，對不同政黨最關切的是兩岸路線，其次內政表現，再次是參選人特質。夏立言訪中，稍有常識者皆知，任何「對話」都須建立在「對等」之上，雙方立場不對等，對話就只會是「訓話」，夏立言去中國不就被張志軍給訓話了？至於國共兩黨趁著這次會面，有無密謀什麼不可告人的勾當？台灣人會不會再一次被這兩個中國黨給聯手出賣？這才是最令人憂心的事。

夏立言明天返國後，只有接受測謊且通過考驗，才能洗清賣台嫌疑，否則這個陰影將在投票之日發酵。

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