自由開講》疫情下，殺人事件增加了嗎？

陳喬琪

今年是選舉年，社會上各種造勢活動熱鬧滾滾，空中有敵對勢力騷擾不斷，內部有尚未止息的武漢病毒疫情，在這樣的背景下，連續發生數起攻擊殺人（警）案，實在令人感到不安。

在武漢肺炎疫情至今兩年半的期間，世界各地出現許多血腥暴力攻擊事件。這些殺人事件的背後動機並不清楚，引發許多人的疑慮，在疫情的封閉狀態下，殺人事件增加了嗎？

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參考國內外的資料，在疫情下，治安狀況都沒有惡化，譬如：聯合國藥物與犯罪辦公室（UNODC）2020年的報告認為，即使採取嚴格的封城措施，許多國家的強盜與竊盜案件減少一半，兇殺案在有些國家，短期內減少四分之一，有些國家則因為組織犯罪嚴重並沒有減少。這些犯罪案件的衝擊，會隨著不同國家的國情與犯罪型態而產生變化。但是令人擔心的是，倘若疫情持續嚴重而引發經濟衰退，則財犯會增加。

再看我國，根據刑事警察局的統計資料顯示，與2011年比較，在2020年武漢肺炎疫情的一整年，住宅竊盜案減少74.3%，暴力犯罪案減少79.7%，故意殺人案（murder）減少64.9%，強盜案減少75.2%，但是妨害風化與妨害性自主案只減少21.2%。整體看來，在2020年的時候，台灣依然是安居樂業的國家，社會一片祥和。至於2021年與2022年的變化為何，需要等資料出來，才能進一步瞭解。

然而台灣最近發生了數起嚴重的殺人與殺警案案。這種嚴重攻擊與殺人案件，是否與疫情封閉產生的情緒變化有關，值得犯罪防治單位深入瞭解。

台灣最近發生了數起嚴重的殺人與殺警案案，是否與疫情封閉產生的情緒變化有關，值得犯罪防治單位深入瞭解。圖為上月涉殺害兩警員的偷車逃犯林信吾。（資料照）

攻擊（aggression）在精神醫學有幾種意義，包括破壞的衝動、憤怒或仇恨的想法與行為、以目標為導向的威懾動作。這其中最需要注意的是仇恨攻擊，也就是對於自己感覺厭惡的對象，發生激烈的反應—即攻擊行為。

暴力攻擊行為不會突然發生，不是單一因素，而是多重因素造成，譬如具有偏激、自我中心、操控性強的性格特質的人，在缺少社交互動的環境裡，無法紓解累積的心理衝突或人際關係的情緒困擾，又缺乏支持系統和足夠的資源來處理，可能會有自發性或在外力的影響下，引發暴力犯罪行為。

台灣是教育普及、有宗教信仰、重視人權的民主國家，在疫情的封閉狀態裡，人們需要相互支持與鼓勵。對於缺乏家庭扶持、社會資源、在待業或是情緒不穩定者，藥癮酒癮者，提供有效的協助，譬如：治安專線、鄰里辦公室、宗教團體、社會福利機構或是醫療機構，或許可以減少攻擊事件的發生。

（精神科醫師兼任教授）

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