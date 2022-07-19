自由開講》防疫記者會操作無關話題讓人厭惡

◎呂艾媞

日昨王必勝召開上任後第一場記者會，有媒體記者不針對疫情提問，而是再三提出與疫情無關的私人感情問題要其回答，這位記者的表現，真是讓人不敢苟同。

日昨王必勝召開上任後第一場記者會，有媒體記者不針對疫情提問，而是再三提出與疫情無關的私人感情問題要其回答。（資料照）

心態可議：COVID-19肆虐二年多，對個人健康、生活品質、國家經濟造成巨大影響，政府開設疫情指揮中心，就是要讓人民透過公開透明的記者會，知道疫情走向與國家政策，如此重要的場合，記者卻一而再、再而三的針對指揮官提問私人感情問題，試問，難道指揮官獲得太太的諒解，病毒就會消散、疫情就會結束嗎？若這位記者在如此重要場合提問私人感情問題，只是想借題要打擊指揮中心與政府，那麼其心態真是讓人搖頭。

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時機不對：防疫二年多以來，王必勝從親自到武漢接包機回台，規劃檢疫所、多次奉命至疫情嚴重地區拆彈，成效均有目共睹。現其剛接任指揮官職務，而指揮中心也「類降級」，人民似乎已看到疫情結束的曙光，記者該問的是往後的防疫策略與規畫，這位記者你有必要利用疫情記者會去問個人私事，來打擊他的防疫士氣嗎？

雖說民眾有知的權利，但記者在不適當場合，不對的時機，提問不相干問題的情形層出不窮，以致有人戲稱，小時候不讀書，長大當記者。值得這些自以為是的記者們深思。

（退休教師）

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