自由開講》胡錫進的唬（胡）爛嘴 真是「極其荒唐可笑」！

盧奕語

近期中共無人機接連侵擾我國金門防區，我國軍採取一連串漸進式作為應對，從一開始的丟石頭、信號彈驅離、實彈驅離，以及最後透過實彈擊落無人機，環球時報前總編輯胡錫進與時俱進的關注整起事件並發文談論，但言詞的反覆卻令兩岸網友啼笑皆非，成看客的同時亦成為被關注的焦點。

金門駐軍發現不明無人機後，待命班人員運用干擾槍及7.62口徑以下武器實施防衛射擊。（軍聞社提供）



而針對中共無人機事件，前環球時報總編輯胡錫進不改以往為官方喉舌的角色，持續聚焦於無人機事件上，進行一系列反駁，以及言論攻訐，從我國實彈驅離無人機，就發文稱若我國膽敢擊落無人機，大陸將有理由射實彈擊毀我國目標，到我國真的實彈擊落無人機之後，卻又立馬改口稱這些無人機都不是中共軍方的，只是廈門地區民間無人機愛好者，並連同先前膽敢擊落無人機的文章都迅速撤除，這胡喉舌前後反覆的論述，更讓自身的評論區慘遭大陸小粉紅翻車。

中國前環球時報總編輯胡錫進。路透社）

環球時報前總編輯唬（胡）爛嘴的底線不斷刷新，也讓小粉紅的眼界隨之刷新，在我國還未開槍擊落無人機之前，小粉紅就已經預言老胡一定會在我國把無人機擊落之後，再搬出一套新說辭，而就在我國擊落無人機之後，胡爛嘴不出所望再次更改其說辭。胡錫進的發言早從裴洛西訪台過後的叫囂，變得更將無影響力，就連此次也與中共官方不同調，更顯其如同失寵的小丑，亦不再是為官方喉舌的胡總編，而是淪為兩岸之間的飯後笑柄，其不經大腦、不負責任地的言論，更可媲美是兩岸之間的笑話，真是應了朱鳳蓮的那句「極其荒唐可笑」。

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（學生）

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