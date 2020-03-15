自由開講》面對武漢肺炎疫情 中共為何還在自欺欺人？！

中國的「武漢肺炎」疫情果真趨於緩和？

◎林瀚城

中國官方媒體《新華社》在3月4日刊出一篇愛國主義傾向明顯的文章《理直氣壯，世界應該感謝中國》。文中強調，沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抵抗疫情的時間窗口，中國為了抗擊疫情，所做出的巨大犧牲，及抗疫所付出的巨大經濟成本，沒有任何國家做出如此大的犧牲和付出，因此，「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」。

依據中國所發佈的「武漢肺炎」疫情新增確診病例日漸下降的同時，世界各地的確診人數卻開始急速上升，尤其因為歐美國家忽視疫情的嚴重性、政府未積極進行適當的防疫作為、且因民情不同，人民不戴口罩（事實上市場上也難買到口罩）確診後的隔離及防疫方式又與台灣嚴謹的防疫方式不同，因此，歐美國家自義大利開始到目前的美國疫情的急速蔓延、擴展似乎已到不可收拾地步。國內外媒體的評論人士均質疑中國治理體制下刻意隱瞞導致疫情急速擴散，無不多次發文遣責，一般均認為，中國應就此次疫情向世界道歉。

國內外媒體的評論人士均質疑中國治理體制下刻意隱瞞導致疫情急速擴散，無不多次發文遣責，一般均認為，中國應就此次疫情向世界道歉。（美聯社）

中國官方《新華社》為何在疫情已擴展到全世界的時刻轉發此一文章，認為其主要意義，應是持續對國內疫情失控隱瞞實情，移轉國際間對疫情蔓延追究責任聲浪，一般推測，中國的疫情並未如其發佈的減緩，迫於疫情發展已影響其國內經濟嚴重衰退的壓力，工商業迄今無法正常復工，為安定民心、習近平還開始宣傳性的外出巡視災情，親自炫耀制度優勢、大國領袖的「戰略遠見和卓越領導力」，實際上，疫情趨緩是國際所盼望，中國應公開疫情實際狀況，讓國際共同努力對抗病毒方為上策。否則，應該向國際道歉的是中國。

（商）

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