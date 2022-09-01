自由開講》從政之道也應追求：動機良善，了無私心

邱志偉

日本「經營之聖」稻盛和夫日前過世，在他縱橫日本產業界數十載，更創辦了盛和塾，旨在分享企業的經營理念與哲學。他的經營哲學也不吝和產業界外的人分享，政界人士亦經常向其請益。但我認為稻盛和夫留給後人最重要的資產，不是財富、也非創辦的大型企業，而是他常勸人做事的良善本質、樸實無私的根本之心。這些做人處事之道，經常被埋沒在數字底下，但數字卻經常令人迷失，而唯有良善的動機、無私奉獻才能長久。不只企業，我們從政者若都能以此道問政，不只看數字，多問無私精神，社會必然進步、人心必然祥和喜悅。

近期選戰進入白熱化了，各式攻防、選戰議題漫天而來，佔據多數的新聞版面，以及大眾的視野。為求鎂光燈，大家不惜用盡最誇張的手勢、最驚悚的標題，以及駭人的言論，以博取焦點。希望這樣能換取選票、爭贏民調數字，但這樣的做法是否合宜，對於我們的公眾服務初心是否相對應，我非常希望所有從政志士，應當要再三思而行。

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稻盛和夫追求的企業經營理念，是「敬天愛人」，而這也曾是我送給鄉親的春聯題字，我相信不論是經營企業好，或是從事公共服務也是，敬畏天地、愛護人民同樣是我們從政的根本之道。不管做哪個事業，秉持無私的公共良知，以良善之道獲取選票，用實績、政策獲得選民青睞，應該是我們的所求。這項道理在我從政的這幾年來，不論是文字或是演說，都經常這樣呼籲，也希望能改變更多政界風氣，雖然成效仍待努力。

蘇聯最後一任總書記戈巴契夫病逝了，他生前留給世人最重要的政治資產，應當就屬終結了冷戰。冷戰不只帶給資本、共產兩大陣營許多戰爭，多少人因為政治意識形態差異喪命，不管是柏林圍牆、越南戰爭，甚至是台海危機，都與意識形態的對峙有關。戈巴契夫終結冷戰，雖不完全是其本意，但他確實希望透過政治改革，讓蘇聯上下更有活力，整個國家的人民不再是鐵幕般的死氣。他雖不完全成功，但光是不費一槍一彈讓柏林圍牆倒下，並默許包含立陶宛等國在內的成員國，各自獨立，並且未試圖以武力干預，這都是善的表現。

蘇聯最後一任總書記戈巴契夫病逝，他生前留給世人最重要的政治資產，當屬終結冷戰。（美聯社）

戈巴契夫生前曾說，自己從政的理念就是希望人民可以遠離戰火，這項善的理念雖未能改變蘇聯命運，但確實沒有造成濫殺的鎮壓悲劇，光是這點就與中國有很大不同。看到戈巴契夫的案例，常促使我思考，當手握全球共產集團老大哥權力，要如何能以善為念，放棄對權力慾望的渴求，不再以帝王一統思維干預加盟國，這需要莫大智慧與容忍力，而他確實是做到了，為了和平他沒有私心。

我也希望年底這場選戰，回到無私的初心，大家以願景思辯，給人民希望，給土地更多擘劃藍圖，讓國民有未來，這是我們從政者都應遵循的從政動機。也盼透過選舉，能選出更多良善之才，能無私為國民奉獻，這才是民主之本、從政之道。

（立法委員）

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