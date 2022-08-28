自由開講》國民黨執意與共產黨高官會面，是重挫國軍士氣

邱志偉

因應台海情勢嚴峻，美國也對我國防預算向來表達強烈的關切，在自己國家自己救的重要前提之下，今年國防預算創歷史新高，編列達4,151億元，相較於往年大增475億元，約增12.9%，主要是因應中國軍演威逼之下，國軍的相關軍事維持費用大增。但就在這個時刻，國民黨在中國兵臨城下之際，仍執意與中共要員握手言歡，即便已多次遭打臉依舊在所不惜。國民黨此舉傷的絕不單是國民黨顏面，更傷害在前線禦敵的國軍弟兄士氣。

最近一段中國無人機的影片廣為流傳，把第一線金門國軍遇到中國無人機當下的反應拍下，由於出現丟石頭的行為，確實對第一線國軍的抗敵形象及士氣，有一定程度的影響。因此這陣子針對國軍的訓練、裝備等，甚至包含國軍的無人機性能都被廣為討論。同時台美在針對中國軍方動武威嚇、解放軍多次軍演恫嚇之下，已經有必須提高台灣的國防預算共識，我也欣見政府投入更多資源在抗敵之上，但我們更擔心的是國軍士氣以及思維問題。

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對於國軍來說，中國共軍來犯及挑釁，如何避免擦槍走火確實向來是重要指導原則，但這並不等於台灣對中國的容忍需要被無限上綱的放大、甚至被共軍軟土深掘。雖然台灣基於和平，並不樂於輕易開啟第一槍，但從金門守衛的因應狀況來看，禦敵的基本原則仍要有，該有的準則要落實，不開第一槍不等於要用石頭丟，如何驅離中國無人機挑釁，除石頭或開槍外，還有哪些步驟、方法，國防部要有說法給國民信心。

因為國民的信心，與國軍士氣必然是有連動，我希望國防部的思維要改，要關注形象、國民感受，不能總以一句「已有效驅離」來表達我方的防禦作為。

但另一個傷害國軍士氣的，當然就屬中國國民黨。在解放軍大規模軍演之際，令外界詫異的是，國民黨竟在此時後說要去關懷台商。國民黨不在被停電、停工的時候去慰問台商，或是在無理封城、傷害台商權益的時候跟中國政府抗議。卻反在軍演之際慰問，令人費解。更別說，見了中國海協會長張志軍，反映對軍演不滿，中國還煞有其事地回應是針對台獨而非台灣人民，國民黨不只沒駁斥，更沒想到的是，中國馬上宣布：「在8月26日、8月27日早上6點到晚上9點，福建福清市沙埔鎮目魚島，以及莆田市南日鎮東月嶼附近海域，進行實彈射擊訓練。」

以光速打臉國民黨之餘，還降低層級派出中共中央台辦副主任陳元豐與國民黨副主席夏立言會面，國民黨不但同意，會後還與中國同時發出聲明，強調國共兩黨要多交流。這不只邏輯錯亂，更重傷國軍士氣。

國民黨副主席夏立言（左圖，資料照）於本月25日與中國國台辦副主任陳元豐（右圖，中央社檔案照）餐敘。

試想國軍正在加強戰備訓練之際，台灣最大在野黨國民黨跑去跟軍演的當事人見面，這是何等錯亂的行為，如何讓國人分清敵我？若中國仍執意對台軍演，國民黨根本要立即取消拜會行程，即便要見面，也應該要當面向中共中央台辦表示抗議！沒想到國民黨不但未做，會後新聞稿也未見中共軍演等相關文字。

其實，當國民黨無法與中共做到公開會面的時候，光形式談不攏就該取消行程，中共派出副主任層級接見曾任陸委會主委的夏立言，在講究輩分、階級的中共來說，擺明就是故意給國民黨難堪，國民黨為見而見，行為與投降、求和無異，傷害台灣形象，也與台灣此刻增加國防預算的目的不符。

台灣力抗中國入侵的時刻，需要的是國人一致抗敵，不需要有給敵人見縫插針的機會，讓國軍士受挫，國人敵我意識錯亂不明。

（立法委員）

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