胡，怎麼說》想當年「匪砲擾射金馬」，現在國民黨卻變「匪砲」擾射台灣!?

「匪砲擾射金馬」，這是八二三砲戰之後，大約在1960到19770年代，報紙上經常見到以短訊刊出的新聞，不能不刊登也不能刊登太大。

「共機幾架次侵擾台海空域」，這是最近兩年來，常見諸各電子報等媒體的消息，今年初以來幾乎天天見到，最近又加上「共機幾架次飛越海峽中線...」。

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中共對台文攻武嚇更猖狂了，共軍軍事威脅台灣更逼近了、台海情勢更嚴峻了，而中國國民黨更是變質了！不但棄守反共，更競相親共舔共。想當年，國民黨政府宣傳「匪砲擾射金馬」，是為了反共保衛中華民國，現在的中國國民黨，簡直就是聯合「匪砲」擾射台灣!甚至藍黨黨徒自己就成了「匪砲」，時時擾射台灣。

當年稱「匪砲」、消滅萬惡「共匪」、中共「匪幫」、朱毛「奸匪」、匪猷等等「匪」類用語，就是中國國民黨政權威權專制統治台灣時代，定頒的標準用語。「匪砲擾射金馬」的標題及新聞內容用語，都來自國民黨政府發佈的文稿，不能有不同用語。

以上是「匪砲」當年事。

以下是「匪砲」現在式:

在野黨監督政府、批評施政，這是天職，但是，只要能打擊執政黨政府，馬上就政治無限上綱，傷害台灣、破毀民主自由、滅亡中華民國都在所不惜，這種行徑與擾射台灣的「匪砲」、侵擾台灣的「共機」又有什麼不同?都是中共專制政權威脅壓迫台灣的工具吧了。

就從九二共識（一個中國）說起吧，中共最近公布的那份13000字的統一後對台實施一國兩制的「招降白皮書」，明白寫著中華人民共和國自1949年10月1日建政，取代了中華民國所有權利，包括台灣的主權...。說白了，就是中共認為，中華民國自那時起就被中華人民共和國給滅亡了，套句現在時興用語，那就是接受九二共識就是接受「PRC over ROC's dead body!」。

中共政權想方設法、文攻武嚇，就是要強迫台灣接受「九二共識」，就是要中華民國承認自己被滅了、沒了、死了，就是要台灣承認是它的一部分、是它的地方政府...。中國國民黨卻與中共政權一鼻孔出氣，把中共興風作惡浪的台海危機，怪罪民進黨政府不接受九二共識。敵方要滅亡你聲言要捍衛的中華民國，你卻附和敵方，你自己不就是打台灣的「匪砲」嗎?你不就是侵擾台灣的「共機」嗎?

藍、白軍競相政治無限上綱、充當「匪砲」的例子很多，像最近的「數位中介服務法」草案爭議，這個法案意圖承載太多數位時代的諸多問題，不但超載，爭議本就很大，執政黨政府對內容也未做出決策，在野黨如何質疑如何狠批，我都沒意見，但是，在野黨政治無限上綱的反對態度、用語、不講理由（因為理由在國民黨眼裡不重要），卻令人不能苟同。

國民黨及藍黨黨徒們聲稱，立了此法，就民主崩潰、民進黨永遠執政專制獨裁云云。天老爺，藍黨黨徒以為自己在中國嗎?以為民進黨能像你們中國國民黨、中國共產黨那樣一黨專政嗎?如果那樣想，那也好，但是，反對最強烈、最無理的藍黨黨徒及親中舔共紅色媒體們，根本都企圖要將台灣「送中」、把民主自由全「送終」、把台灣送給一黨專政的中共政權統治，此時卻口口聲聲捍衛民主、捍衛言論自由。

狼國狼群根本就是假借民主毀民主、仗著言論自由消滅言論自由，有些平時反紅媒、反統、反共的一些人，竟也因紅媒使用中介法會使民主崩潰、破壞言論自由等字眼，就傻傻的相信、還被牽著鼻子走，那我還有什麼好說的呢?在此只引以下兩句警言，看不看、聽不聽由你去吧!

#狼群的自由，經常意味著羊群的死亡!（自由主義大師以撒柏林）

#我們個個都在睡夢中殞滅，狼群已悄悄進入了羊棚!（愚人船）

最可笑的是，有個叫中華人權協會的團體，在親中媒體上大放厥詞，說數位中介法比文字獄更恐怖云云，這個團體未見對中國迫害人權、殘酷鎮壓維族、迫害異議人士、鎮壓香港民主自由等發表過譴責，現在卻用中華人權為名，狠批台灣還八字都沒一撇的數位中介法比 文字獄更恐怖，這不是太奇怪了嗎?

經查，這個中華人權協會的理事長高思博，在中共出動飛彈、戰機、軍艦軍演武嚇台灣的時刻，現在以國民黨智庫理事身分，隨同副黨魁夏立言應中共之召急奔中國，高思博理事長是朱立倫妻舅，他在言論自由被禁絕的地獄國度訪問，一句人權都不敢吭聲，卻用「中華」為名隔海轟台灣，中國國台辦竟也厚臉皮搭配藉此諷批台灣，這不正好招認國、共都是「匪砲」共同擾射台灣嗎?

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